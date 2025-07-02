В 2024 году, по веянию новшеств в законодательстве, испугавшись возможных огромных штрафов, про которые трубили чуть ли не из каждого утюга, решила поставить на воинский учет организацию. Читайте пост нашей подписчицы из ВК Марии Конаковой, которая поделилась своей историей.

В сообществе социальной сети ВКонтакте «Клерк.Ру — весь для бухгалтера» мы рассказываем самые горячие новости из мира бухгалтерии и финансов. Это самая популярная наша группа, в ней уже 52 828 подписчика. И недавно у нам обратилась Мария Конакова, которая рассказала свои историю постановки на ВУ компании. Решили поделиться ей в Трибуне.

В 2024 году, по веянию новшеств в законодательстве, испугавшись возможных огромных штрафов, про которые трубили чуть ли не из каждого утюга, решила поставить на воинский учет организацию. Для этого тщательно подготовилась: прошла платное обучение на онлайн курсе, написала конспект, изучила модуль в 1С. В общем, ничего сложного, всё понятно, готова, подумала я.

Что оказалось на самом деле?

Во-первых, электронного документооборота с военкоматом не существует. Даже обмен по электронной почте не предусмотрен. Неужели нести документы нарочно, по-старинке, на бумаге? Да. Подготовив первую форму для подачи на воинский учет (в трех экземплярах!), я отправилась сначала в администрацию района, там должны присвоить некий номер организации, с которым нужно шагать в военкомат. В администрации района какая-то женщина стала мне, как неопытной маленькой девочке, читать лекцию о сверх необходимости в воинском учете. Покорно выслушав лекцию, пообещала ей добросовестно исполнять обязанности по ведению воинского учета, даже подписаться на в телеграмм канал, созданный ею, для чего сфотографировала инструкцию для входа в него, висящий у нее на стене в виде самодельного плакатика формата А4.

Потратив приличное время на выслушивание её, я посчитала не нужным вступление в ТГ-канал, и так слишком много ненужной информации мне донесла она, развернулась, мысленно покрутила у виска этой женщине и поспешила быстрее унести ноги. Выдохнув, я отправилась в сам военкомат отдать вторую заветную бумагу.

Но тут меня ждало еще большее удивление. На проходной у меня спросили документы, удостоверяющие личность, но так, как я не знала куда нести бумаги, я поинтересовалась в какой кабинет мне отправиться. Несмотря на то, что я в одном предложении-вопросе точно сформулировала цель своего визита, меня переспросили, подумали, посмотрели бумаги организации, еще раз подумали и только тогда выдали номер кабинета.

Проходя по коридорам военкомата, создалось впечатление что я попала в прошлое, такие помещения находятся в состоянии разрухи и обветшалости в течение лет 50 наверное. Покрашенные в несколько слоев краски двери, с деревянными ручками, замочными скважинами в виде дырок в полотне, черными кругами грязи вокруг, дырявый линолеум, местами можно просто запутаться в его «бахроме», поэтому нужно шагать, поднимая ноги, чтобы не зацепиться, стены покрашены в мрачный зеленый цвет наполовину, наполовину покрыты обсыпавшейся штукатуркой, как в подъездах многоэтажных домов во времена СССР… Одним словом, хочется просто убежать оттуда.

В общем, зашла я в обозначенный кабинет. Первым делом я обратила внимание на кипы бумаг, выросших на стульях, на столах, на полках, на всех горизонтальных поверхностях, размером чуть ли не с с человеческий рост, все столы и стулья были выложены высоченными стопками бумаг. Потом на неопрятно одетую женщину. Она подошла ко мне, я выложила ей заветные две бумажки о постановке на учет со словами: «Один экземпляр мой», на что она улыбнулась какой-то странной улыбкой и начала, как я называю такой процесс, «обсасывать».

Она вчитывалась в каждую строку, прочитала до конца, повернула на другую страницу, опять читала… Я первый раз видела, чтобы так читали типовые документы! Помолчав, она сообщила, что требуется еще письмо в произвольной форме на имя военного комиссара, назвала четко его фамилию, имя и отчество. С текстом «Просим Вас…». Еще добавила: «В администрации вам разве не дали диск с типовыми формами…». Я опешила.

То есть кроме утвержденных Минобороны РФ типовых документов еще существуют документы, утвержденные местным военкоматом?. Куда вставлять диск? Я промолчала, начиная понимать, что в этой сфере работают не простые люди и с первого раза мне откажут в принятии документов. На второй день я принесла заветные письма с «Просим Вас…» без которых ну «никах невозможно поставить на учет организацию».

Женщина в этот раз была с еще более мрачным лицом. Она опять взяла те самые первоначальные формы документов, приложив к ним письма «Просим Вас…» и начала опять читать, затем метнулась куда то в конец кабинета, принесла ручку, такую же стрёмную, погрызанную и старую как всё в этом заведении, и начала писать поправки на моих документах!

Со словами «напишите не «Утверждаю, а Согласовано… и вот здесь побольше места оставьте, у НЕГО подпись размашистая… Поля сделайте побольше и текст увеличьте». Представьте мою реакцию, когда до сдачи отчетности остаются считанные дни и в голове не дают покоя огромные суммы НДС к уплате… Естественно, я закипела.

За 23 года моей работы я видела много, носила на бумаге платежки и чеки в банк, отчеты в налоговую. Но такое.., меня просто разозлило. Пришлось повышенным тоном указать на её место и пригрозив, что если не поставит отметку о принятии документов в таком виде, в каком они представлены, то пойду сама «Согласовывать» у НЕГО. В итоге я оставила документы у этой женщины ЕМУ на согласование, и мне велели явиться за своим экземпляром примерно через неделю.

Выходит, какой-то районный военком лично читает типовые заявления и согласовывает о постановке на учет организацию? Захочет подпишет, захочет нет? Как это происходит, представьте: ОН, сидя за столом, посасывая сигарету или вискарь, перебирает кучу таких заявлений, читает, разглядывает, что-то думает, подписывает или откладывает в сторону? У НЕГО столько времени есть на это?

Почему же я, бухгалтер в единственном лице, не успеваю ничего? Через неделю, в назначенный день, я явилась за своими экземплярами документов. Женщина, с каким-то тихим бурчанием долго искала их в высоких стопках бумаг. Опять я выслушала кучу наставлений, что «вы должны приносить отчеты такие-то и в такие-то сроки», я даже умудрилась записать небольшой конспект под её диктовку. В итоге я унесла в офис перечёркнутые ручкой «Утверждаю» документы и с другими её каракулями, подшила в папку «Воинский учет».

В итоге получилась у меня папка, открыв которую первым документом будет именно этот, перечеркнутый, документ унифицированной формы, а вторым «Просим Вас….» Я поняла, что каждый раз при изменениях кадрового состава мне придется приносить документы лично в это страшное заведение к этой неприятной женщине. Но и это еще не всё! Как положено при приеме и при увольнении сотрудников, в один из этих событий, я явилась опять в военкомат чтобы сдать очередную унифицированную форму. За отметкой на моем экземпляре, на проходной, опять внимательно читая и вникая в бумагу что я принесла, меня направили уже в другой кабинет.

Среди огромных стопок бумаг там сидели такие же замученные женщины как та, с которой мне пришлось общаться ранее. Я вежливо поздоровалась, попросила принять документ. Ко мне подошла сотрудница, взяла в руки унифицированную форму документа и начала внимательно читать его от начала до конца! У меня промелькнула мысль что сотрудники военкомата не знают свои же унифицированные формы, утвержденные высшим органом комиссариата – Минобороны РФ.

В форме документа было указано место прописки сотрудники в другом городе, на что она обратила внимание и заявила мне: «А вы знаете, что вы должны сообщить в военкомат по месту прописки сотрудника, что он принят к вам на работу, а затем провести сверку с этим военкоматом?» Нет, я не знала, ведь в Положение о воинском учете этого реально нет. Т.е. еще нужно подать такое же уведомление почтой, при этом идентифицировать почтовый адрес нужного военкомата самостоятельно, найти в интернете. У меня всё просто вывалилось из рук, ноги подкосились. Еще сообщать, куда, сколько же ещё?

Женщина продолжала меня добивать: «Вы что не знаете? Как же вы ведете учет и ТАКОГО не знаете?» Я чувствовала себя маленькой двоечницей, и тихо повторяла «Отдайте мне мой экземпляр» и мечтала быстрее унести ноги и быстрее найти ответ в интернете. Но она продолжала меня мучить, повела меня в тот кабинет, где первая, похожая не неё сотрудница «ставила меня на учет» первоначально. Наверное, у меня перекосилось лицо, когда они вдвоем, вцепившись в бумагу, мною принесённую, начали тыкать пальцами, опять перечитывать с самого начала и до конца, затем просто смаковать иногороднее место регистрации сотрудника.

Я поняла: они самоутверждаются таким образом. Мне просто стало дурно. Мне пришлось прикрикнуть на них, что я принесла бумагу по форме и просто хочу забрать её с отметкой обратно и быстрее удалиться, так как не располагаю стольким количеством времени. Ведь мало того, что эту злосчастную бумагу нужно привезти самой лично, но и стать козлом отпущения ещё, к чему я не оказалась готова. Меня стали как девочку отчитывать, что я не имею права повышать голос на них, а должна их выслушать и «делать то, что вам говорят», что необходимо следить за информацией в телеграмм-канале, посещать семинары, что я наглая нахалка и т.п. Я еле унесла оттуда ноги, меня потрясывало еще по дороге обратно. Я очень сильно пожалела, что в эмоциональном порыве примкнула к обсасыванию нововведений относительно воинского учета и просто сдала свою организацию на съедение неадекватным сотрудникам военкомата.

Я всё-таки присоединилась к их телеграмм-каналу, и с обеспокоенностью слежу за списком организаций по плановой проверке. Ведь такие неадекватные люди придут к нам в офис и начнут перечитывать все кадровые документы и придираться к каждой запятой. Меня охватывает ужас. Уже думала, как сняться с учета, но никак. Наверное, наймем «специального человека», потому что на такую вот мышиную возню реально нет времени.

Лично моё мнение: не спешите вставать на учет, если вас проверят (что вряд ли) состоите вы на учете или нет, то получите скорее всего сначала предупреждение, рекомендацию в течение стольки то дней зарегистрироваться в военкомате, как в любом административном нарушении, а вот после уже заниматься учетом всерьез. И не рассчитывайте на свои силы бухгалтера в единственном лице, сами вы точно не справитесь, если у вас мужской кадровый состав более 10 человек, как у меня.*

*Мнение редакции может не совпадать с мнением автора

Как вам история, коллеги? Кстати, новость по теме: Совет Федерации одобрил в сегодня закон, предусматривающий штраф от 10 до 20 тысяч рублей за несообщение в военкомат о переезде на новое место пребывания.