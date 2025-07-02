Как я ставила организацию на воинский учет. Рассказ подписчицы
В сообществе социальной сети ВКонтакте «Клерк.Ру — весь для бухгалтера» мы рассказываем самые горячие новости из мира бухгалтерии и финансов. Это самая популярная наша группа, в ней уже 52 828 подписчика. И недавно у нам обратилась Мария Конакова, которая рассказала свои историю постановки на ВУ компании. Решили поделиться ей в Трибуне.
В 2024 году, по веянию новшеств в законодательстве, испугавшись возможных огромных штрафов, про которые трубили чуть ли не из каждого утюга, решила поставить на воинский учет организацию. Для этого тщательно подготовилась: прошла платное обучение на онлайн курсе, написала конспект, изучила модуль в 1С. В общем, ничего сложного, всё понятно, готова, подумала я.
Что оказалось на самом деле?
Во-первых, электронного документооборота с военкоматом не существует. Даже обмен по электронной почте не предусмотрен. Неужели нести документы нарочно, по-старинке, на бумаге? Да. Подготовив первую форму для подачи на воинский учет (в трех экземплярах!), я отправилась сначала в администрацию района, там должны присвоить некий номер организации, с которым нужно шагать в военкомат. В администрации района какая-то женщина стала мне, как неопытной маленькой девочке, читать лекцию о сверх необходимости в воинском учете. Покорно выслушав лекцию, пообещала ей добросовестно исполнять обязанности по ведению воинского учета, даже подписаться на в телеграмм канал, созданный ею, для чего сфотографировала инструкцию для входа в него, висящий у нее на стене в виде самодельного плакатика формата А4.
Потратив приличное время на выслушивание её, я посчитала не нужным вступление в ТГ-канал, и так слишком много ненужной информации мне донесла она, развернулась, мысленно покрутила у виска этой женщине и поспешила быстрее унести ноги. Выдохнув, я отправилась в сам военкомат отдать вторую заветную бумагу.
Но тут меня ждало еще большее удивление. На проходной у меня спросили документы, удостоверяющие личность, но так, как я не знала куда нести бумаги, я поинтересовалась в какой кабинет мне отправиться. Несмотря на то, что я в одном предложении-вопросе точно сформулировала цель своего визита, меня переспросили, подумали, посмотрели бумаги организации, еще раз подумали и только тогда выдали номер кабинета.
Проходя по коридорам военкомата, создалось впечатление что я попала в прошлое, такие помещения находятся в состоянии разрухи и обветшалости в течение лет 50 наверное. Покрашенные в несколько слоев краски двери, с деревянными ручками, замочными скважинами в виде дырок в полотне, черными кругами грязи вокруг, дырявый линолеум, местами можно просто запутаться в его «бахроме», поэтому нужно шагать, поднимая ноги, чтобы не зацепиться, стены покрашены в мрачный зеленый цвет наполовину, наполовину покрыты обсыпавшейся штукатуркой, как в подъездах многоэтажных домов во времена СССР… Одним словом, хочется просто убежать оттуда.
В общем, зашла я в обозначенный кабинет. Первым делом я обратила внимание на кипы бумаг, выросших на стульях, на столах, на полках, на всех горизонтальных поверхностях, размером чуть ли не с с человеческий рост, все столы и стулья были выложены высоченными стопками бумаг. Потом на неопрятно одетую женщину. Она подошла ко мне, я выложила ей заветные две бумажки о постановке на учет со словами: «Один экземпляр мой», на что она улыбнулась какой-то странной улыбкой и начала, как я называю такой процесс, «обсасывать».
Она вчитывалась в каждую строку, прочитала до конца, повернула на другую страницу, опять читала… Я первый раз видела, чтобы так читали типовые документы! Помолчав, она сообщила, что требуется еще письмо в произвольной форме на имя военного комиссара, назвала четко его фамилию, имя и отчество. С текстом «Просим Вас…». Еще добавила: «В администрации вам разве не дали диск с типовыми формами…». Я опешила.
То есть кроме утвержденных Минобороны РФ типовых документов еще существуют документы, утвержденные местным военкоматом?. Куда вставлять диск? Я промолчала, начиная понимать, что в этой сфере работают не простые люди и с первого раза мне откажут в принятии документов. На второй день я принесла заветные письма с «Просим Вас…» без которых ну «никах невозможно поставить на учет организацию».
Женщина в этот раз была с еще более мрачным лицом. Она опять взяла те самые первоначальные формы документов, приложив к ним письма «Просим Вас…» и начала опять читать, затем метнулась куда то в конец кабинета, принесла ручку, такую же стрёмную, погрызанную и старую как всё в этом заведении, и начала писать поправки на моих документах!
Со словами «напишите не «Утверждаю, а Согласовано… и вот здесь побольше места оставьте, у НЕГО подпись размашистая… Поля сделайте побольше и текст увеличьте». Представьте мою реакцию, когда до сдачи отчетности остаются считанные дни и в голове не дают покоя огромные суммы НДС к уплате… Естественно, я закипела.
За 23 года моей работы я видела много, носила на бумаге платежки и чеки в банк, отчеты в налоговую. Но такое.., меня просто разозлило. Пришлось повышенным тоном указать на её место и пригрозив, что если не поставит отметку о принятии документов в таком виде, в каком они представлены, то пойду сама «Согласовывать» у НЕГО. В итоге я оставила документы у этой женщины ЕМУ на согласование, и мне велели явиться за своим экземпляром примерно через неделю.
Выходит, какой-то районный военком лично читает типовые заявления и согласовывает о постановке на учет организацию? Захочет подпишет, захочет нет? Как это происходит, представьте: ОН, сидя за столом, посасывая сигарету или вискарь, перебирает кучу таких заявлений, читает, разглядывает, что-то думает, подписывает или откладывает в сторону? У НЕГО столько времени есть на это?
Почему же я, бухгалтер в единственном лице, не успеваю ничего? Через неделю, в назначенный день, я явилась за своими экземплярами документов. Женщина, с каким-то тихим бурчанием долго искала их в высоких стопках бумаг. Опять я выслушала кучу наставлений, что «вы должны приносить отчеты такие-то и в такие-то сроки», я даже умудрилась записать небольшой конспект под её диктовку. В итоге я унесла в офис перечёркнутые ручкой «Утверждаю» документы и с другими её каракулями, подшила в папку «Воинский учет».
В итоге получилась у меня папка, открыв которую первым документом будет именно этот, перечеркнутый, документ унифицированной формы, а вторым «Просим Вас….» Я поняла, что каждый раз при изменениях кадрового состава мне придется приносить документы лично в это страшное заведение к этой неприятной женщине. Но и это еще не всё! Как положено при приеме и при увольнении сотрудников, в один из этих событий, я явилась опять в военкомат чтобы сдать очередную унифицированную форму. За отметкой на моем экземпляре, на проходной, опять внимательно читая и вникая в бумагу что я принесла, меня направили уже в другой кабинет.
Среди огромных стопок бумаг там сидели такие же замученные женщины как та, с которой мне пришлось общаться ранее. Я вежливо поздоровалась, попросила принять документ. Ко мне подошла сотрудница, взяла в руки унифицированную форму документа и начала внимательно читать его от начала до конца! У меня промелькнула мысль что сотрудники военкомата не знают свои же унифицированные формы, утвержденные высшим органом комиссариата – Минобороны РФ.
В форме документа было указано место прописки сотрудники в другом городе, на что она обратила внимание и заявила мне: «А вы знаете, что вы должны сообщить в военкомат по месту прописки сотрудника, что он принят к вам на работу, а затем провести сверку с этим военкоматом?» Нет, я не знала, ведь в Положение о воинском учете этого реально нет. Т.е. еще нужно подать такое же уведомление почтой, при этом идентифицировать почтовый адрес нужного военкомата самостоятельно, найти в интернете. У меня всё просто вывалилось из рук, ноги подкосились. Еще сообщать, куда, сколько же ещё?
Женщина продолжала меня добивать: «Вы что не знаете? Как же вы ведете учет и ТАКОГО не знаете?» Я чувствовала себя маленькой двоечницей, и тихо повторяла «Отдайте мне мой экземпляр» и мечтала быстрее унести ноги и быстрее найти ответ в интернете. Но она продолжала меня мучить, повела меня в тот кабинет, где первая, похожая не неё сотрудница «ставила меня на учет» первоначально. Наверное, у меня перекосилось лицо, когда они вдвоем, вцепившись в бумагу, мною принесённую, начали тыкать пальцами, опять перечитывать с самого начала и до конца, затем просто смаковать иногороднее место регистрации сотрудника.
Я поняла: они самоутверждаются таким образом. Мне просто стало дурно. Мне пришлось прикрикнуть на них, что я принесла бумагу по форме и просто хочу забрать её с отметкой обратно и быстрее удалиться, так как не располагаю стольким количеством времени. Ведь мало того, что эту злосчастную бумагу нужно привезти самой лично, но и стать козлом отпущения ещё, к чему я не оказалась готова. Меня стали как девочку отчитывать, что я не имею права повышать голос на них, а должна их выслушать и «делать то, что вам говорят», что необходимо следить за информацией в телеграмм-канале, посещать семинары, что я наглая нахалка и т.п. Я еле унесла оттуда ноги, меня потрясывало еще по дороге обратно. Я очень сильно пожалела, что в эмоциональном порыве примкнула к обсасыванию нововведений относительно воинского учета и просто сдала свою организацию на съедение неадекватным сотрудникам военкомата.
Я всё-таки присоединилась к их телеграмм-каналу, и с обеспокоенностью слежу за списком организаций по плановой проверке. Ведь такие неадекватные люди придут к нам в офис и начнут перечитывать все кадровые документы и придираться к каждой запятой. Меня охватывает ужас. Уже думала, как сняться с учета, но никак. Наверное, наймем «специального человека», потому что на такую вот мышиную возню реально нет времени.
Лично моё мнение: не спешите вставать на учет, если вас проверят (что вряд ли) состоите вы на учете или нет, то получите скорее всего сначала предупреждение, рекомендацию в течение стольки то дней зарегистрироваться в военкомате, как в любом административном нарушении, а вот после уже заниматься учетом всерьез. И не рассчитывайте на свои силы бухгалтера в единственном лице, сами вы точно не справитесь, если у вас мужской кадровый состав более 10 человек, как у меня.*
*Мнение редакции может не совпадать с мнением автора
Как вам история, коллеги? Кстати, новость по теме: Совет Федерации одобрил в сегодня закон, предусматривающий штраф от 10 до 20 тысяч рублей за несообщение в военкомат о переезде на новое место пребывания.
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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Комментарии2
Как я понимаю автора статьи! У нас в городе сидят молодые девченки, но проблемы те же. Типовые формы не принимают. Читают каждый документ и постоянно что-то черкают. В сентябре 2024 я отправила по почте в военкомат типовой план работ по ведению воинского учета, скачанный из К+. Хотела избежать личной встречи с этими "специалистками" и поберечь свою нервную систему. В начале января 2025 я получила оба экземпляра с пометками на полях обратно. Когда я пошла к ним с исправленными вариантами лично, мне сказали, что сроки прошли, план у меня не утвержден и повторно его никто мне его согласовывать не будет.
Т.е. у меня есть обязанность его ежегодно утверждать у них, а у них встречного обязательства его согласовывать нет. И конские штрафы.
Я просто в шоке от этой организации.
Аналогично, в конце 24-го пришла ставить на учет, со всей рекомендованной кипой бумаг, не приняли со словами: "Приходите с директором, чтобы он объяснялся, почему вы ставить организацию только сейчас" Приемные дни - вт утро. Но до конца года все вт заняты)))). На мой вопрос: "То есть, мы должны стоять на учете, но вы нас не ставите?" ответа не последовало. Развернулась, ушла, пока выжидаем.