💥 Налоговая реформа — 2026: новые поправки в НК, к чему готовиться бухгалтерам

Читатели «Клерка» часто сетуют на бредовые идеи наших законодателей. То все налоги в одну кучу свалили и сделали ЕНС, то НДФЛ с разными ставками и миллионом КБК придумали, то новые отчеты ФНС и СФР подавай. Работа бухгалтера постоянно меняется, но не становится проще. Расскажем, к чему готовиться в 2026 году.

Минфин анонсировал новые поправки-2026 в Налоговый кодекс

В 2026 году нас ждет новая налоговая реформа. Минфин России представил проект масштабных поправок в НК, которые планируется ввести с начала 2026 года. Соответствующий законопроект размещен на официальном сайте. Если его примут, то многое изменится. Опытных бухгалтеров уже ничем не удивить и не напугать, а вот новичкам придется тяжело.😕

Опытный бухгалтер

Что хотят изменить

⚡️ Формировать чужое положительное сальдо ЕНС за свой счет не получится:

Перечислять средства на ЕНС без налоговой цели запретят. Правда, пока ограничение коснется только чужого единого налогового счета. Например, нельзя будет зачесть свое сальдо ЕНС в счет налогов чужой компании, у которой по факту нет налоговых долгов. Простыми словами: если у вашего контрагента нет налоговой задолженности, вы не можете перевести деньги на его ЕНС. Если же вы попытаетесь осуществить перевод, то деньги останутся на вашем ЕНС, но вернуть их на расчетный счет не получится.

⚡️ Уточнят порядок прекращения отсрочки или рассрочки и отмены вычета:

С 2026 года планируют уточнить порядок учета в ЕНС решения налоговой о досрочном прекращении действия отсрочки или рассрочки, а также о полной или частичной отмене решений о предоставлении вычетов. Решение о досрочном прекращении рассрочки предлагают учитывать по истечении одного месяца после принятия решения ФНС, а об отмене налогового вычета — через 30 календарных дней после получения решения от налоговой.

⚡️ В 2026 году уточнят правила работы с налогом на прибыль:

До 2030 года сохранится ограничение на уменьшение налоговой базы за счет убытков прошлых периодов: налогоплательщики смогут списывать убытки не более чем на 50% от прибыли текущего периода.

Налог не нужно будет платить при безвозмездной передаче имущества, работ или услуг, если такая передача предусмотрена законом, включая региональные нормативы.

Инвестиционный налоговый вычет смогут получить все компании, входящие в одну группу налогоплательщиков, независимо от сферы их деятельности.

⚡️ Изменятся правила признания задолженности сомнительной:

Минфин предлагает признавать сомнительным долгом задолженность перед налогоплательщиком по уплате штрафов, пеней и других санкций, которую начислили по решению суда. Но только при условии, что судебное решение принято по договорам, по которым задолженность по реализации товаров, выполнению работ, оказанию услуг признана сомнительной.

⚡️ Начиная с 2026 года НДФЛ перестанут облагаться:

Компенсации, которые работник получил за утраченное имущество;

Расходы работодателя на ОМС сотрудников во время зарубежных командировок.

⚡️ В 2026 году платить будем по-новому:

Если последний день уплаты налога приходится на выходной или праздничный день, то платить придется не на следующий рабочий день, как сейчас, а заранее — в последний рабочий день перед выходными.

Срок уплаты налога на имущество организаций по кадастровой стоимости, транспортного и земельного налога будет другой. Изменения в таблице. Налог Как сейчас Как будет Авансовый платеж 28.04, 28.07, 28.10 28.05, 28.08, 28.11 Налог 28.02 28.03

⚡️ Изменения коснутся и страховых взносов:

Военнослужащие по контракту будут освобождены от уплаты страховых взносов на весь срок службы, а не только при контрактах на год, как было раньше.

⚡️ Изменится учет расходов при переходе на ОСН:

Если компания переходит с УСН или ЕСХН на общую систему, то у нее появится возможность учесть в расходах товары, которые были приобретены и оплачены за последние три года, но еще не списаны в учете.

⚡️ Полномочия налоговиков расширят:

Согласно законопроекту, осмотры и выемка станут возможны при налоговом мониторинге и рассмотрении материалов налоговой проверки. Также налоговики могут вызывать сотрудников и руководителей компаний для дачи показаний, отправив уведомление по почте, через ТКС или личный кабинет налогоплательщика, а также через Госуслуги.

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Изменения в 2025 году, о которых бухгалтеры знают и не любят

Выше мы рассказали, какие изменения в работе нас ожидают, но ведь много изменений произошло и в 2025 году. И далеко не все они нравятся бухгалтерам. Недавно обсуждали в группе «Клерк.Ру — весь для бухгалтера» ВКонтакте, какие изменения в работе бухгалтеры считают самым идиотскими неприятным. Вот что написали пользователи.

Также бухгалтеры писали, что УСН больше не упрощенка, а усложненка. С 2025 упрощенцы стали плательщиками НДС, а значит, работы прибавилось, появились: дополнительные расчеты, счета-фактуры, книги покупок и продаж, отчетность по НДС, больше налоговых требований и высокий риск проверок.

Жаловались на свою жизнь и бухгалтеры МП. В 2025 году ФНС взялась за маркетплейсы, теперь необходимо более жестко контролировать документооборот, правильно отражать комиссии, возвраты, бонусы и работать с НДС по новым правилам.

Согласны? Есть дополнения? Какие изменения для вас, как ком в горле? Обязательно напишите в комментариях.

Лайфхаки для бухгалтеров: как облегчить свой труд?

Как бы бухгалтеры ни относились к изменениям, все они требуют актуальных знаний и перенастройки работы. Профессия не становится проще, но это же не повод уходить?

«Клерк» всегда на стороне бухгалтеров и уже больше 23 лет пытается максимально облегчить вашу работу. Изучив предстоящие изменения, мы поняли, что одним вебинаром с разъяснениями, как работать бухгалтером в обозримом будущем, тут не обойтись. Вопросов слишком много, ответов слишком мало. Нужен глобальный подход и масштабный проект, чтобы закрыть все основные проблемы и вопросы бухгалтеров.

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