💥Обзор новостей: ФНС запустила приложение «Моя подпись», в ГД предложили вернуть скидку в 50% на штрафы ПДД, яйца подешевели

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

ФНС России представила мобильное приложение «Моя подпись». Приложение предназначено для получения и использования усиленной квалифицированной электронной подписи. Сервис позволяет индивидуальным предпринимателям и руководителям юридических лиц пройти идентификацию через Единую биометрическую систему и получить сертификат электронной подписи, выданный удостоверяющим центром ФНС России.

Страховые пенсии россиян с 2026 года будут увеличиваться дважды: с февраля по уровню инфляции за прошедший год и с апреля с учетом роста доходов соцфонда, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.

Минфин опроверг ужесточение условий семейной ипотеки. Власти не собираются ужесточать требования к льготной ипотечной программе «Семейная ипотека», ни один банк не перестанет ее выдавать, сообщили в российском Минфине «РИА Новости».

В Госдуме предложили вернуть скидку в 50% на штрафы за нарушение ПДД. Если инициатива будет принята, то водители смогут платить только половину от суммы штрафа при условии, что внесут деньги в течение 20 дней после того, как было вынесено постановление об административном наказании. Возможность получить 50-процентную скидку действовала до 1 января этого года. Тогда ее снизили до 25%, также власти повысили размеры штрафов за нарушения ПДД.

Греф не ждет трансформации экономики от цифрового рубля. « Я не вижу никакой возможности массовой трансформации экономики с помощью цифрового рубля. У нас вообще-то все финансы давным-давно цифровые. Все то, что может дать цифровой рубль, у нас сегодня дают безналичные расчеты», — сказал глава Сбербанка в кулуарах Финансового конгресса Банка России.

Минпромторг предложил увеличить утильсбор с автомобилей мощнее 160 л.с. для физлиц. Нововведение, по оценке министра, принесет десятки миллиардов рублей для финансирования программ поддержки спроса на автомобили.

Ozon запускает программу психологической поддержки сотрудников и владельцев пунктов выдачи заказов. Сотрудники ПВЗ смогут проходить короткие онлайн-курсы, участвовать в вебинарах, получать консультации юристов и психологов, а владельцы пунктов выдачи — получать быструю помощь по ключевым вопросам взаимодействия с работниками.

В России подешевели яйца и картофель. По данным Росстата за период с 24 по 30 июня стали дешевле: яйца куриные — на 1,6%., картофель (-1,5%), помидоры (-1,3%), лук репчатый, свеклу столовую и бананы (-0,7%). Подорожало: Маргарин — на 0,4%. Говядина, баранина, молоко пастеризованное, хлеб — на 0,2%. Колбасы вареные —-на 0,3%, свинина, колбасы полукопченые и варено-копченые, сосиски, мука пшеничная — на 0,1%. Морковь — на 2,5%, яблоки — на 1,3%, огурцы — на 1,2%.

Продажи мороженого в России сократились из-за непогоды. Натуральные продажи мороженого в России снизились на 6–11% год к году в июне и первом полугодии в целом. Тенденция во многом связана с установившейся непогодой. Дополнительный сдерживающий потребителей фактор — цены: за год мороженое в России подорожало на 12–23%.

У берегов Бали затонул паром с более 60 человек на борту. Паром с 65 людьми на борту затонул примерно через 25 минут после отплытия вечером 2 июля. Найдены два тела и 20 выживших, многие из них были без сознания. Более 40 человек числятся пропавшими без вести.