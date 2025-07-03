💥Обзор новостей: ФНС запустила приложение «Моя подпись», в ГД предложили вернуть скидку в 50% на штрафы ПДД, яйца подешевели
Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:
ФНС России представила мобильное приложение «Моя подпись».
Приложение предназначено для получения и использования усиленной квалифицированной электронной подписи. Сервис позволяет индивидуальным предпринимателям и руководителям юридических лиц пройти идентификацию через Единую биометрическую систему и получить сертификат электронной подписи, выданный удостоверяющим центром ФНС России.
Страховые пенсии россиян с 2026 года будут увеличиваться дважды: с февраля по уровню инфляции за прошедший год и с апреля с учетом роста доходов соцфонда, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.
Минфин опроверг ужесточение условий семейной ипотеки.
Власти не собираются ужесточать требования к льготной ипотечной программе «Семейная ипотека», ни один банк не перестанет ее выдавать, сообщили в российском Минфине «РИА Новости».
В Госдуме предложили вернуть скидку в 50% на штрафы за нарушение ПДД. Если инициатива будет принята, то водители смогут платить только половину от суммы штрафа при условии, что внесут деньги в течение 20 дней после того, как было вынесено постановление об административном наказании.
Возможность получить 50-процентную скидку действовала до 1 января этого года. Тогда ее снизили до 25%, также власти повысили размеры штрафов за нарушения ПДД.
Греф не ждет трансформации экономики от цифрового рубля. «
Я не вижу никакой возможности массовой трансформации экономики с помощью цифрового рубля. У нас вообще-то все финансы давным-давно цифровые. Все то, что может дать цифровой рубль, у нас сегодня дают безналичные расчеты», — сказал глава Сбербанка в кулуарах Финансового конгресса Банка России.
Минпромторг предложил увеличить утильсбор с автомобилей мощнее 160 л.с. для физлиц.
Нововведение, по оценке министра, принесет десятки миллиардов рублей для финансирования программ поддержки спроса на автомобили.
Ozon запускает программу психологической поддержки сотрудников и владельцев пунктов выдачи заказов.
Сотрудники ПВЗ смогут проходить короткие онлайн-курсы, участвовать в вебинарах, получать консультации юристов и психологов, а владельцы пунктов выдачи — получать быструю помощь по ключевым вопросам взаимодействия с работниками.
В России подешевели яйца и картофель. По данным
Росстата за период с 24 по 30 июня стали дешевле: яйца куриные — на 1,6%., картофель (-1,5%), помидоры (-1,3%), лук репчатый, свеклу столовую и бананы (-0,7%).
Подорожало:
Маргарин — на 0,4%.
Говядина, баранина, молоко пастеризованное, хлеб — на 0,2%.
Колбасы вареные —-на 0,3%, свинина, колбасы полукопченые и варено-копченые, сосиски, мука пшеничная — на 0,1%.
Морковь — на 2,5%, яблоки — на 1,3%, огурцы — на 1,2%.
Продажи мороженого в России сократились из-за непогоды.
Натуральные продажи мороженого в России снизились на 6–11% год к году в июне и первом полугодии в целом. Тенденция во многом связана с установившейся непогодой. Дополнительный сдерживающий потребителей фактор — цены: за год мороженое в России подорожало на 12–23%.
У берегов Бали затонул паром с более 60 человек на борту.
Паром с 65 людьми на борту затонул примерно через 25 минут после отплытия вечером 2 июля. Найдены два тела и 20 выживших, многие из них были без сознания. Более 40 человек числятся пропавшими без вести.
Банк Англии хочет заменить Черчилля на дуб, рыбу с картошкой фри или Стоунхендж, пишет The Times. Регулятор дал британцам месяц, чтобы они поделились своими предпочтениями относительно тематики, которая, по их мнению, должна быть на новой серии банкнот.
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Комментарии4
Доброе утро, коллеги!
Вот точно отражает моё состояние сегодня.
А так, с утрой!!!
Пы:Сы: Где котейка притаился???
Было бы неплохо)
А у нас, в СФР, доходы растут)))
Да кто же на это пойдёт?
Что же они в кулуарах дельные мысли высказывают?