💥Обзор новостей: законопроект о маркетплейсах принят, у 38% россиян нет накоплений, семейную ипотеку модернизируют
Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:
Сбережений у россиян хватит в среднем на 4 месяца без зарплаты.
24% имеющих накопления россиян смогут продержаться без зарплаты на накоплениях от 1 до 2 месяцев. Больше года прожить смогут 6%. У 38% россиян накоплений нет вообще.
Законопроект о маркетплейсах принят в первом чтении.
Госдума приняла 9 июля в первом чтении пакет правительственных законопроектов о платформенной экономике. Пакет содержит три ключевых блока:
права потребителей (фиксируется ответственность платформ и их партнеров), защита интересов работающего через платформы бизнеса,
определение особенностей взаимодействия платформ с такими партнерами, как самозанятые и индивидуальные предприниматели.
ЦБ ужесточает требования к кибербезопасности для организаций, участвующих в переводе денежных средств. Только за первый квартал злоумышленники вывели со счетов граждан и компаний почти 7 млрд руб. В частности, вводится обязательное использование более высокого уровня криптозащиты и усиленной электронной подписи. Также банкам придется внедрять средства криптозащиты для подтверждения операций по биометрии.
Голикова заявила о необходимости модернизировать семейную ипотеку.
По мнению вице-премьера, тех квадратных метров, которые семьи приобретают в ипотеку, в том числе за счет материнского капитала, недостаточно для нормальных условий жизни. Она отметила, что приобретаемое сегодня по ипотеке жилье не позволяет молодым семьям задуматься о новых детях.
Врачи смогут назначать БАДы только из перечня Минздрава. В России с 1 сентября врачи смогут назначать пациентам БАДы только из перечня Минздрава и при наличии медицинских показаний к применению.
В Госдуме допустили наказание за платное обучение в Йельском университете. Обучение в Йельском университете на платной основе может быть квалифицировано как финансирование нежелательной организации, что влечет в том числе уголовную ответственность, заявил «РИА Новости» замглавы комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный.
В России увеличилось число женщин, готовых сохранить беременность.
По данным вице-премьера Татьяны Голиковой, доля россиянок, которые изначально планировали прервать беременность, но в конечном итоге решили сохранить ребенка, увеличилась до 25%. Проведенный «Ъ» анализ региональных данных подтверждает эту тенденцию: в Приморском крае и Забайкалье 18% женщин отказались от аборта, в Курганской области — 23%. В некоторых регионах даже проводят специальные молебны против абортов, а также принимают законы о штрафах для тех, кто пытается убедить женщин прервать беременность.
В Госдуме предложили ставить оценку полицейским по QR-коду. Депутат Госдумы от партии «Новые люди» Антон Ткачев направил обращение к главе МВД Владимиру Колокольцеву с предложением внедрить экспериментальную систему оценки качества работы сотрудников полиции по QR-коду через «Госуслуги». По мнению автора обращения, система оценки предоставит возможность честным и эффективным сотрудникам получать заслуженную награду.
Кинопрокатчики сообщили о массовом переносе премьер зарубежных фильмов.
Премьеры иностранных лент, которые должны были выйти в России этим летом, массово откладываются из-за проблем с выдачей прокатных удостоверений.
В Россию запретили с 11 июля ввозить молочку из Азербайджана. Под ограничения Россельхознадзора попали крупные компании — ООО Allbuy и OOO Milk Products.
Из России депортируют главу азербайджанской диаспоры Подмосковья Эльшана Ибрагимова. Эльшан Ибрагимов возглавлял азербайджанскую диаспору Подмосковья с 2018 года. Несколько дней назад стало известно, что его лишили российского гражданства.
Бабы стали дохлые, трусливые, развратные и не хотят рожать, заявил протоиерей Ткачев. Он назвал мужчин «стратегическим ресурсом», призвав их беречь, и раскритиковал современных женщин за «трусость» и «разврат».
Аэропорт Геленджика готов принимать и отправлять рейсы с 10 июля. Аэропорт Геленджика сможет принимать и отправлять рейсы с четверга, 10 июля, сообщила Росавиация. Р
егулярные рейсы смогут выполняться в период с 8:30 до 20:00 мск.
«Аэрофлот» возобновит полеты на курорт 18 июля.
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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Комментарии6
Доброе утро, коллеги! Вот такие мысли с утра котика посетили, а вы о чем размышляете сегодня?
Доброе утро.
Я каждое утро последнее время размышляю о том, чтобы бросить всё и уволиться к чертям. Чёт не вывожу людей и атмосферу.
@Алейда, это явный намек на необходимость отлохнуть
Самое поганое, заболеть в отчетный период.(((
Всем желаю того, что желает этот котейка!!!
@Наталия Лукина,
это значит "перестать быть лохом и отдохнуть"? Вона как новые словари словообразуются! Хорошее слово, правильное! Я с завтрашнего числа на пару недель тоже в отпуск пойду
Не готовых, а которых уже поставили в безвыходное положение
Какая же дичь! 21 век на дворе
Вот это вот вообще прекрасно. А реестр должников по алиментам этот протоиерей не хочет изучить?