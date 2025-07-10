💥Обзор новостей: законопроект о маркетплейсах принят, у 38% россиян нет накоплений, семейную ипотеку модернизируют

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

Сбережений у россиян хватит в среднем на 4 месяца без зарплаты. 24% имеющих накопления россиян смогут продержаться без зарплаты на накоплениях от 1 до 2 месяцев. Больше года прожить смогут 6%. У 38% россиян накоплений нет вообще.

Законопроект о маркетплейсах принят в первом чтении. Госдума приняла 9 июля в первом чтении пакет правительственных законопроектов о платформенной экономике. Пакет содержит три ключевых блока: права потребителей (фиксируется ответственность платформ и их партнеров), защита интересов работающего через платформы бизнеса, определение особенностей взаимодействия платформ с такими партнерами, как самозанятые и индивидуальные предприниматели.

ЦБ ужесточает требования к кибербезопасности для организаций, участвующих в переводе денежных средств. Только за первый квартал злоумышленники вывели со счетов граждан и компаний почти 7 млрд руб. В частности, вводится обязательное использование более высокого уровня криптозащиты и усиленной электронной подписи. Также банкам придется внедрять средства криптозащиты для подтверждения операций по биометрии.

Голикова заявила о необходимости модернизировать семейную ипотеку. По мнению вице-премьера, тех квадратных метров, которые семьи приобретают в ипотеку, в том числе за счет материнского капитала, недостаточно для нормальных условий жизни. Она отметила, что приобретаемое сегодня по ипотеке жилье не позволяет молодым семьям задуматься о новых детях.

Врачи смогут назначать БАДы только из перечня Минздрава. В России с 1 сентября врачи смогут назначать пациентам БАДы только из перечня Минздрава и при наличии медицинских показаний к применению.

В Госдуме допустили наказание за платное обучение в Йельском университете. Обучение в Йельском университете на платной основе может быть квалифицировано как финансирование нежелательной организации, что влечет в том числе уголовную ответственность, заявил «РИА Новости» замглавы комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный.

В России увеличилось число женщин, готовых сохранить беременность. По данным вице-премьера Татьяны Голиковой, доля россиянок, которые изначально планировали прервать беременность, но в конечном итоге решили сохранить ребенка, увеличилась до 25%. Проведенный «Ъ» анализ региональных данных подтверждает эту тенденцию: в Приморском крае и Забайкалье 18% женщин отказались от аборта, в Курганской области — 23%. В некоторых регионах даже проводят специальные молебны против абортов, а также принимают законы о штрафах для тех, кто пытается убедить женщин прервать беременность.

В Госдуме предложили ставить оценку полицейским по QR-коду. Депутат Госдумы от партии «Новые люди» Антон Ткачев направил обращение к главе МВД Владимиру Колокольцеву с предложением внедрить экспериментальную систему оценки качества работы сотрудников полиции по QR-коду через «Госуслуги». По мнению автора обращения, система оценки предоставит возможность честным и эффективным сотрудникам получать заслуженную награду.

Кинопрокатчики сообщили о массовом переносе премьер зарубежных фильмов. Премьеры иностранных лент, которые должны были выйти в России этим летом, массово откладываются из-за проблем с выдачей прокатных удостоверений.

В Россию запретили с 11 июля ввозить молочку из Азербайджана. Под ограничения Россельхознадзора попали крупные компании — ООО Allbuy и OOO Milk Products.

Из России депортируют главу азербайджанской диаспоры Подмосковья Эльшана Ибрагимова. Эльшан Ибрагимов возглавлял азербайджанскую диаспору Подмосковья с 2018 года. Несколько дней назад стало известно, что его лишили российского гражданства.

Бабы стали дохлые, трусливые, развратные и не хотят рожать, заявил протоиерей Ткачев. Он назвал мужчин «стратегическим ресурсом», призвав их беречь, и раскритиковал современных женщин за «трусость» и «разврат».