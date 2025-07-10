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Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Обзор новостей: законопроект о маркетплейсах принят, у 38% россиян нет накоплений, семейную ипотеку модернизируют

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

  • Сбережений у россиян хватит в среднем на 4 месяца без зарплаты.

    24% имеющих накопления россиян смогут продержаться без зарплаты на накоплениях от 1 до 2 месяцев. Больше года прожить смогут 6%. У 38% россиян накоплений нет вообще.

  • Законопроект о маркетплейсах принят в первом чтении.

    Госдума приняла 9 июля в первом чтении пакет правительственных законопроектов о платформенной экономике. Пакет содержит три ключевых блока:

    права потребителей (фиксируется ответственность платформ и их партнеров), защита интересов работающего через платформы бизнеса,

    определение особенностей взаимодействия платформ с такими партнерами, как самозанятые и индивидуальные предприниматели.

  • ЦБ ужесточает требования к кибербезопасности для организаций, участвующих в переводе денежных средств. Только за первый квартал злоумышленники вывели со счетов граждан и компаний почти 7 млрд руб. В частности, вводится обязательное использование более высокого уровня криптозащиты и усиленной электронной подписи. Также банкам придется внедрять средства криптозащиты для подтверждения операций по биометрии.

  • Голикова заявила о необходимости модернизировать семейную ипотеку.

    По мнению вице-премьера, тех квадратных метров, которые семьи приобретают в ипотеку, в том числе за счет материнского капитала, недостаточно для нормальных условий жизни. Она отметила, что приобретаемое сегодня по ипотеке жилье не позволяет молодым семьям задуматься о новых детях.

  • Врачи смогут назначать БАДы только из перечня Минздрава. В России с 1 сентября врачи смогут назначать пациентам БАДы только из перечня Минздрава и при наличии медицинских показаний к применению.

  • В Госдуме допустили наказание за платное обучение в Йельском университете. Обучение в Йельском университете на платной основе может быть квалифицировано как финансирование нежелательной организации, что влечет в том числе уголовную ответственность, заявил «РИА Новости» замглавы комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный.

  • В России увеличилось число женщин, готовых сохранить беременность.

    По данным вице-премьера Татьяны Голиковой, доля россиянок, которые изначально планировали прервать беременность, но в конечном итоге решили сохранить ребенка, увеличилась до 25%. Проведенный «Ъ» анализ региональных данных подтверждает эту тенденцию: в Приморском крае и Забайкалье 18% женщин отказались от аборта, в Курганской области — 23%. В некоторых регионах даже проводят специальные молебны против абортов, а также принимают законы о штрафах для тех, кто пытается убедить женщин прервать беременность.

  • В Госдуме предложили ставить оценку полицейским по QR-коду. Депутат Госдумы от партии «Новые люди» Антон Ткачев направил обращение к главе МВД Владимиру Колокольцеву с предложением внедрить экспериментальную систему оценки качества работы сотрудников полиции по QR-коду через «Госуслуги». По мнению автора обращения, система оценки предоставит возможность честным и эффективным сотрудникам получать заслуженную награду.

  • Кинопрокатчики сообщили о массовом переносе премьер зарубежных фильмов.

    Премьеры иностранных лент, которые должны были выйти в России этим летом, массово откладываются из-за проблем с выдачей прокатных удостоверений.

  • В Россию запретили с 11 июля ввозить молочку из Азербайджана. Под ограничения Россельхознадзора попали крупные компании — ООО Allbuy и OOO Milk Products.

  • Из России депортируют главу азербайджанской диаспоры Подмосковья Эльшана Ибрагимова. Эльшан Ибрагимов возглавлял азербайджанскую диаспору Подмосковья с 2018 года. Несколько дней назад стало известно, что его лишили российского гражданства.

  • Бабы стали дохлые, трусливые, развратные и не хотят рожать, заявил протоиерей Ткачев. Он назвал мужчин «стратегическим ресурсом», призвав их беречь, и раскритиковал современных женщин за «трусость» и «разврат».

  • Аэропорт Геленджика готов принимать и отправлять рейсы с 10 июля. Аэропорт Геленджика сможет принимать и отправлять рейсы с четверга, 10 июля, сообщила Росавиация. Р

    егулярные рейсы смогут выполняться в период с 8:30 до 20:00 мск.

    «Аэрофлот» возобновит полеты на курорт 18 июля.

Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.

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Информации об авторе

Наталия Лукина

Наталия Лукина

Шеф-редактор Трибуны в Клерк.Ру

218 подписчиков 1 043 поста

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Комментарии

6
    • Алейда

      Доброе утро.

      Я каждое утро последнее время размышляю о том, чтобы бросить всё и уволиться к чертям. Чёт не вывожу людей и атмосферу.

    • Ирина
      38566aaca7fa72117446ea54a6d54295.jpg

      Самое поганое, заболеть в отчетный период.(((

      Всем желаю того, что желает этот котейка!!!

    • Ирина Е
      Специалист

      @Наталия Лукина

      намек на необходимость отлохнуть

      это значит "перестать быть лохом и отдохнуть"? Вона как новые словари словообразуются! Хорошее слово, правильное! Я с завтрашнего числа на пару недель тоже в отпуск пойду

  • Алейда

    В России увеличилось число женщин, готовых сохранить беременность.

    По данным вице-премьера Татьяны Голиковой, доля россиянок, которые изначально планировали прервать беременность, но в конечном итоге решили сохранить ребенка, увеличилась до 25%. Проведенный «Ъ» анализ региональных данных подтверждает эту тенденцию: в Приморском крае и Забайкалье 18% женщин отказались от аборта, в Курганской области — 23%.

    Не готовых, а которых уже поставили в безвыходное положение

    В некоторых регионах даже проводят специальные молебны против абортов, а также принимают законы о штрафах для тех, кто пытается убедить женщин прервать беременность.

    Какая же дичь! 21 век на дворе

    Бабы стали дохлые, трусливые, развратные и не хотят рожать, заявил протоиерей Ткачев. Он назвал мужчин «стратегическим ресурсом», призвав их беречь, и раскритиковал современных женщин за «трусость» и «разврат».

    Вот это вот вообще прекрасно. А реестр должников по алиментам этот протоиерей не хочет изучить?

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