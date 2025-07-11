💥Обзор новостей: налог на достойную старость, сумку Биркин продали за $10 млн, ИИ не заберет работу у людей

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В Госдуме предложили ввести налог на достойную старость. В Госдуме призвали ввести налог на «достойную старость». По словам депутата Андрея Гурулева, новый налог должны платить только те, у кого нет детей. «Почему государство должно выполнять эти обязанности? Тогда платите, родные, налог на достойную старость, если вы не хотите иметь детей», — пояснил депутат. По словам депутата, сейчас требуется проводить целый комплекс мероприятий для того, чтобы повысить рождаемость.

Госдума снижает штрафы за отсутствие гражданской страховки у таксистов. Госдума приняла в первом чтении законопроект, значительно смягчающий ответственность для таксистов за отсутствие обязательной страховки гражданской ответственности пассажиров (ОСГОП). Сейчас это нарушение грозит таксопаркам и индивидуальным предпринимателям-таксистам штрафами до 1 млн руб. Авторы поправок предлагают снизить верхнюю планку до 40 тыс. руб.

Госдума одобрила снятие с «Газпрома» налоговой допнагрузки. Госдума одобрила частичное снятие с Газпрома налоговой допнагрузки из-за прощенных долгов оператора «Северного потока-2»— компании Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой является Газпром.

Цены на кофе побьют рекорд в 2025 году. Кофе подорожает на 40% в этом году — прогноз экспертов. Цены вырастут из-за экстремальной погоды в странах-производителях. В Бразилии из-за засухи, во Вьетнаме — проливных дождей. Вскоре одна чашка кофе будет стоить минимум 500 рублей.

Госдума отклонила законопроект об отмене Fan ID на футбольных стадионах. Как следует из заключения профильного комитета Госдумы по физической культуре и спорту, законопроект не был обоснован данными, свидетельствующими о неэффективности существующей системы. Паспорт болельщика стал обязательным для посещения матчей этих чемпионатов со второй половины сезона 2022/23.

Роспотребнадзор рекомендует сократить рабочий день при высокой температуре в помещении. При температуре +28,5 градуса рекомендуется сократить рабочий день на 2 часа. «Если температура в рабочем помещении без кондиционера достигает 28,5 градусов, рекомендуется сокращать рабочий день на час; при повышении до 29 градусов — на 2 часа, а если помещение нагрелось до 30,5 градусов — на 4 часа», — отметили в ведомстве.

Евгения Чичваркина объявили в розыск. Российское МВД объявило в розыск основателя сети магазинов «Евросеть» Евгения Чичваркина (признан Минюстом иноагентом). Бизнесмена разыскивают по уголовной статье (по какой именно, не уточнили).

Сумку Hermès Джейн Биркин продали на аукционе за $10 млн. На аукционе Sotheby’s продали оригинальную сумку Hermès, которая принадлежала французской певице и актрисе британского происхождения Джейн Биркин, за $10 млн с учетом комиссионных, сообщает CNN.

В Британии зафиксировали нашествие «супермуравьев» Tapinoma magnum, известных как супермуравьи, чьи колонии достигают до 5 млн особей. Насекомые уже нанесли ущерб в ряде стран Европы. Ранее они провоцировали просадки тротуаров, перебои в электросетях и разрушения инфраструктуры в Германии, Франции и Швейцарии, сообщает Daily Mail.

ИИ не заберет работу у людей, ее заберут у них другие люди, которые умеют пользоваться ИИ — глава Nvidia Хуанг. Основатель и генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг представил свой взгляд на текущий рынок труда. Он уточнил, что искусственный интеллект сейчас является «самой большой возможностью» для человечества преодолеть технологический разрыв.