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Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Обзор новостей: налог на достойную старость, сумку Биркин продали за $10 млн, ИИ не заберет работу у людей

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

  • В Госдуме предложили ввести налог на достойную старость. В Госдуме призвали ввести налог на «достойную старость». По словам депутата Андрея Гурулева, новый налог должны платить только те, у кого нет детей. «Почему государство должно выполнять эти обязанности? Тогда платите, родные, налог на достойную старость, если вы не хотите иметь детей», — пояснил депутат. По словам депутата, сейчас требуется проводить целый комплекс мероприятий для того, чтобы повысить рождаемость.

  • Госдума снижает штрафы за отсутствие гражданской страховки у таксистов.

    Госдума приняла в первом чтении законопроект, значительно смягчающий ответственность для таксистов за отсутствие обязательной страховки гражданской ответственности пассажиров (ОСГОП). Сейчас это нарушение грозит таксопаркам и индивидуальным предпринимателям-таксистам штрафами до 1 млн руб. Авторы поправок предлагают снизить верхнюю планку до 40 тыс. руб.

  • Госдума одобрила снятие с «Газпрома» налоговой допнагрузки. Госдума одобрила частичное снятие с Газпрома налоговой допнагрузки из-за прощенных долгов оператора «Северного потока-2»— компании Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой является Газпром.

  • Цены на кофе побьют рекорд в 2025 году. Кофе подорожает на 40% в этом году — прогноз экспертов. Цены вырастут из-за экстремальной погоды в странах-производителях. В Бразилии из-за засухи, во Вьетнаме — проливных дождей. Вскоре одна чашка кофе будет стоить минимум 500 рублей.

  • Госдума отклонила законопроект об отмене Fan ID на футбольных стадионах. Как следует из заключения профильного комитета Госдумы по физической культуре и спорту, законопроект не был обоснован данными, свидетельствующими о неэффективности существующей системы.

    Паспорт болельщика стал обязательным для посещения матчей этих чемпионатов со второй половины сезона 2022/23.

  • Роспотребнадзор рекомендует сократить рабочий день при высокой температуре в помещении. При температуре +28,5 градуса рекомендуется сократить рабочий день на 2 часа. «Если температура в рабочем помещении без кондиционера достигает 28,5 градусов, рекомендуется сокращать рабочий день на час; при повышении до 29 градусов — на 2 часа, а если помещение нагрелось до 30,5 градусов — на 4 часа», — отметили в ведомстве.

  • Евгения Чичваркина объявили в розыск. Российское МВД объявило в розыск основателя сети магазинов «Евросеть» Евгения Чичваркина (признан Минюстом иноагентом). Бизнесмена разыскивают по уголовной статье (по какой именно, не уточнили).

  • Сумку Hermès Джейн Биркин продали на аукционе за $10 млн. На аукционе Sotheby’s продали оригинальную сумку Hermès, которая принадлежала французской певице и актрисе британского происхождения Джейн Биркин, за $10 млн с учетом комиссионных, сообщает CNN.

  • В Британии зафиксировали нашествие «супермуравьев» Tapinoma magnum, известных как супермуравьи, чьи колонии достигают до 5 млн особей. Насекомые уже нанесли ущерб в ряде стран Европы. Ранее они провоцировали просадки тротуаров, перебои в электросетях и разрушения инфраструктуры в Германии, Франции и Швейцарии, сообщает Daily Mail.

  • ИИ не заберет работу у людей, ее заберут у них другие люди, которые умеют пользоваться ИИ — глава Nvidia Хуанг. Основатель и генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг представил свой взгляд на текущий рынок труда. Он уточнил, что искусственный интеллект сейчас является «самой большой возможностью» для человечества преодолеть технологический разрыв.

  • Пятница!

Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.

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Информации об авторе

Наталия Лукина

Наталия Лукина

Шеф-редактор Трибуны в Клерк.Ру

219 подписчиков 1 044 поста

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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