ЦБ снизил ключевую ставку до 18%. Как влияет ключевая ставка на налоговую нагрузку?

В пятницу Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 2 процентных пункта (п. п.) до 18%. Как влияет ключевая ставка на налоговую нагрузку и работу бухгалтеров?

На прошлой неделе ЦБ снизил ключевую ставку с 20 до 18% годовых. Ожидается, что до конца года тенденция по снижению продолжится.

Хронология роста ключевой ставки

25.07.2025 18,00% 06.06.2025 20,00% 25.10.2024 21,00% 13.09.2024 19,00% 26.07.2024 18,00% 15.12.2023 16,00% 27.10.2023 15,00% 15.09.2023 13,00% 15.08.2023 12,00% 21.07.2023 8,50%

Как влияет ключевая ставка на налоговую нагрузку?

Размер ключевой ставки напрямую влияет на расчет налогов и на доходы по банковским вкладам.

✅Ключевая ставка участвует в формулах расчета пеней по налогам и сборам, коммунальным услугам, а также при расчете компенсаций за несвоевременную выплату заработной платы. На самом деле здесь применяется ставка рефинансирования, но с 2016 года ее значение приравнено к значению ключевой ставки. Пени рассчитывают исходя из 1/300 ключевой ставки за каждый день просрочки (ст. 75 НК). Суммы пеней с расчетом можно посмотреть в справке о сумме сальдо.

✅Ставка влияет на сумму процентов за незаконную блокировку или несвоевременную разблокировку счета (ст. 76 НК).

Размер процентов рассчитывается по формуле: % за неправомерную блокировку = Заблокированная на счете сумма х Количество календарных дней разблокировки х Ключевая ставка ЦБ РФ / Количество календарных дней в году

✅На сумму процентов за опоздание с возвратом налогов (ст. 78 НК). Возвращают их сейчас в течение 3 рабочих дней.

✅На расчет базы по НДС в отношении процента по векселям.

✅На размер компенсации за задержку заработной платы. Компенсацию считают по 1/150 ключевой ставки за каждый день задержки денег (ст. 236 ТК). Обратите внимание, что эта компенсация не берется в расходы, облагается НДФЛ и взносами.

✅На определение величины доходов и расходов в виде процентов по займам.

✅На размер материальной выгоды сотрудника от экономии на процентах.

✅Снижение ставки до 18% отразится на ставках по депозитам. В ближайшее время ставки по годовым вкладам снизятся на 3–4 п. п., более короткие — на 2–3 п. п.

✅Ставка влияет на банковские кредиты. Ведь, ЦБ РФ предоставляет кредиты банкам по ставке, равной или выше ключевой. Соответственно, чем ниже ставка, тем дешевле кредиты и наоборот. При этом зчительного оживления кредитования эксперты пока не ждут. Первая волна оживления может начаться при 14%, а реальное оживление рынка — при 12%.

Ключевая ставка — 18%. По-прежнему это слишком много для того, чтобы можно было кредитоваться и очень больно для тех, кто платит налоги не вовремя, ибо пеня привязана к ключевой ставке, — поделилась своим мнением Наталья Горячая.

А что думаете вы, коллеги? Какие ваши прогнозы и ожидания? Пишите в комментариях!