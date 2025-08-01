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Наталия Лукина
Вебинары для бухгалтеров

Календарь вебинаров для бухгалтера в августе. Выбирайте и смотрите!

Собрали для вас анонсы вебинаров и мастер-классов на август 2025 года. Подписчикам «Клерк.Премиум» — бесплатный доступ. Учитесь, осваивайте новые знания и работайте с комфортом! Забирайте в избранное, чтобы не потерять.
Календарь вебинаров для бухгалтера в августе. Выбирайте и смотрите!

Вебинар — простой способ разобраться в любом важном для бухгалтера вопросе. Потому что, во-первых, «Клерк» приглашает на свои вебинары экспертов-практиков, которые понятно и с примерами разберут любую тему. Во-вторых, в чате можно задавать спикеру вопросы, он ответит на них в конце встречи.

Подписчикам «Клерк.Премиум» — бесплатный доступ!

Анонс вебинаров на август 2025

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Тема вебинара

Дата

Время (мск)

1

Особенности налогового контроля в 2025 году

5 августа

11:00

2

Бухгалтер → Аналитик 1С: как перейти в одну из самых высокооплачиваемых IT-профессий

7 августа

15:00

3

Учет операций с маркетплейсами от первички, НДС и 1С до проверок ФНС

12 августа

11:00

4

Все о налогах и проверках 2025: новые правила, штрафы и лайфхаки

14 августа

11:00

5

Все изменения для бухгалтера и кадровика с 1 сентября 2025 года

19 августа

15:00

6

Как ИИ помогает  бухгалтеру выйти на аутсорс  и зарабатывать больше

21 августа

11:00

7

Сложности и боли учета в торговле: маркировка, ЭДО, 54-ФЗ и автоматизация

26 августа

11:00

8

Как бухгалтеру вырасти до финансового директора: какие навыки прокачать в 2025 году

28 августа

13:00

Ежемесячно на вебинарах мы разбираем все темы, интересные бухгалтеру, кадровику, руководителю — от первички до отчетности и проверок.

Записи прошедших трансляций, сертификаты, которые подтвердят, что вы просмотрели вебинар и получили новые знания, доступны подписчикам Клерк.Премиум. Обратите внимание: вне подписки записи недоступны. Все мастер-классы от экспертов бесплатны для подписчиков!

Уже 23 года нашей экспертности доверяют миллионы профессионалов по всей стране.

Информации об авторе

Наталия Лукина

Наталия Лукина

Шеф-редактор Трибуны в Клерк.Ру

222 подписчика1 055 постов

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