💥Обзор новостей: воспитание детей по очереди, «смертность бизнеса» в 1,5 раза превысила его «рождаемость», штраф за уборку по вечерам

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Мосгорсуд возобновил дело российского изобретателя, требующего 294 млрд руб с Apple. Спор изобретателя с Apple длится уже много лет - в 2013 году он получил патент на полезную модель "Мобильный телефон с экстренной связью". Модель представляет собой смартфон с модулями, позволяющими в случае экстренного случая отправить сообщение, в том числе голосовое, в службу спасения с автоматическим присоединением к сообщению точных координат телефона. Позднее в России стали продаваться iPhone с функцией «экстренный вызов-SOS», которые, по мнению Икономова, нарушают его исключительные права.

В Москве за день на квадратный метр выпало 28 л дождевой воды. За 4 августа в Москве выпало 28 л дождевой воды на квадратный метр, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В России могут ввести дифференцированную ставку по семейной ипотеке , сообщил спикер Госдумы Володин. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что правительство России обсуждает вопрос введения дифференцированной ипотечной ставки в регионах, на нее могут выйти в ближайшее время. Володин отметил , что в Москве должна быть одна ставка, а в Саратове она должна быть соразмерно средней зарплате в Саратовской области.

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, активно борющийся с алкоголизацией местного населения, сообщил, что с 1 августа 2025 года в регионе прекращает свою работу сеть алкомаркетов «Красное & Белое». При этом ритейлер опровергает информацию о полном уходе из области, заявив, что магазины продолжат работу, но без реализации алкоголя.

Жильцам многоквартирных домов грозит штраф за уборку по вечерам . Россиян могут штрафовать за шум от стиральной машины или пылесоса вечером, напомнили юристы. Сейчас также в Госдуме рассматривается федеральный закон о тишине, который должен ввести единые правила по всей России о запрете на шум с 23:00 до 07:00 и в дневной тихий час с 13:00 до 15:00.

В Госдуме предложили ежегодно выдавать детям оздоровительные сертификаты. Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направили на заключение в правительство РФ законопроект, которым предлагается ежегодно выдавать детям оздоровительные сертификаты номиналом 20 тысяч рублей на отдых в летних лагерях и санаториях, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

В России массово закрывается бизнес . С января по июнь 2025-го открылось около 95 тысяч юрлиц, а закрылось почти в 1,5 раза больше — 141 тысяча. Чаще всего закрывались компании в торговле, строительстве и обрабатывающей промышленности. Также прекращают работать автодилеры — на фоне снижения спроса — и микрофинансовые организации. Кроме того, некоторые иностранные компании, решившие уйти еще в 2022-м, завершили ликвидацию юрлиц только сейчас — например, H&M. Основные причины разрыва — рост налоговой нагрузки, высокая ключевая ставка и активизация ФНС в борьбе с фирмами-однодневками и схемами дробления.

В России может впервые появиться механизм «совместного воспитания» детей после развода родителей. Суды получат право назначать график поочередного проживания ребенка с отцом и матерью. Соответствующий законопроект в Госдуму внесла межфракционная группа депутатов. Конкретный порядок «совместного воспитания» суд установит из принципа «равного распределения времени» пребывания ребенка с каждым из родителей. Подобная практика применяется в Китае, Израиле, Бразилии, Индии, ЮАР и ОАЭ.

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