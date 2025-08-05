💥Обзор новостей: воспитание детей по очереди, «смертность бизнеса» в 1,5 раза превысила его «рождаемость», штраф за уборку по вечерам
Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:
В Госдуме предложили родителям после развода воспитывать детей по очереди.
В России может впервые появиться механизм «совместного воспитания» детей после развода родителей. Суды получат право назначать график поочередного проживания ребенка с отцом и матерью. Соответствующий законопроект в Госдуму внесла межфракционная группа депутатов. Конкретный порядок «совместного воспитания» суд установит из принципа «равного распределения времени» пребывания ребенка с каждым из родителей. Подобная практика применяется в Китае, Израиле, Бразилии, Индии, ЮАР и ОАЭ.
В России массово закрывается бизнес. С января по июнь 2025-го открылось около 95 тысяч юрлиц, а закрылось почти в 1,5 раза больше — 141 тысяча. Чаще всего закрывались компании в торговле, строительстве и обрабатывающей промышленности. Также прекращают работать автодилеры — на фоне снижения спроса — и микрофинансовые организации. Кроме того, некоторые иностранные компании, решившие уйти еще в 2022-м, завершили ликвидацию юрлиц только сейчас — например, H&M. Основные причины разрыва — рост налоговой нагрузки, высокая ключевая ставка и активизация ФНС в борьбе с фирмами-однодневками и схемами дробления.
В Госдуме предложили ежегодно выдавать детям оздоровительные сертификаты. Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направили на заключение в правительство РФ законопроект, которым предлагается ежегодно выдавать детям оздоровительные сертификаты номиналом 20 тысяч рублей на отдых в летних лагерях и санаториях, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Жильцам многоквартирных домов грозит штраф за уборку по вечерам. Россиян могут штрафовать за шум от стиральной машины или пылесоса вечером, напомнили юристы. Сейчас также в Госдуме рассматривается федеральный закон о тишине, который должен ввести единые правила по всей России о запрете на шум с 23:00 до 07:00 и в дневной тихий час с 13:00 до 15:00.
«Красное & Белое» просят уйти из Вологодской области.
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, активно борющийся с алкоголизацией местного населения, сообщил, что с 1 августа 2025 года в регионе прекращает свою работу сеть алкомаркетов «Красное & Белое». При этом ритейлер опровергает информацию о полном уходе из области, заявив, что магазины продолжат работу, но без реализации алкоголя.
В России могут ввести дифференцированную ставку по семейной ипотеке, сообщил спикер Госдумы Володин. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что правительство России обсуждает вопрос введения дифференцированной ипотечной ставки в регионах, на нее могут выйти в ближайшее время. Володин отметил, что в Москве должна быть одна ставка, а в Саратове она должна быть соразмерно средней зарплате в Саратовской области.
В Москве за день на квадратный метр выпало 28 л дождевой воды. За 4 августа в Москве выпало 28 л дождевой воды на квадратный метр, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил пепел на высоту 6 км. В ближайшие дни прогнозируется усиление извержения Ключевского.
Мосгорсуд возобновил дело российского изобретателя, требующего 294 млрд руб с Apple. Спор изобретателя с Apple длится уже много лет - в 2013 году он получил патент на полезную модель "Мобильный телефон с экстренной связью". Модель представляет собой смартфон с модулями, позволяющими в случае экстренного случая отправить сообщение, в том числе голосовое, в службу спасения с автоматическим присоединением к сообщению точных координат телефона. Позднее в России стали продаваться iPhone с функцией «экстренный вызов-SOS», которые, по мнению Икономова, нарушают его исключительные права.
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Комментарии28
Доброе утро, коллеги! Вот такое безобразие второй день происходит. Как у вас дела?
@Наталия Лукина, доброе утро!
За ваше и наше здоровье!
@Ирина Е, спасибо!)
@Наталия Лукина,
И прямо так и представляется на стене этот "График дежурств" , как на многих предприятиях висят. ))))))
Как донести до наших законотворцев, что дети - это не мячик от пинг-понга?
@Лидия Новожилова, вот именно. сами бы пожили на чемоданах, то тут то там, как бомж
@Лидия Новожилова, пытаются применить п. 4 статьи 67.1 Конституции РФ:
просто у них плохо получается.
@Лидия Новожилова, а самое смешное, что и сейчас нормальные родители совместно воспитывают детей и без всякого участия государства в этом процессе и перекидывания детей туда сюда
@Алейда, ну это НОРМАЛЬНЫЕ родители.
К НОРМАЛЬНЫМ и претензий нет и быть особо не может: они НОРМАЛЬНО сами разберутся...
А вот для НЕ НОРМАЛЬНЫХ.... точно такие же НЕ НОРМАЛЬНЫЕ законодатели пытаются что-то там урегулировать своими НЕ НОРМАЛЬЫНМИ законами )))))
В общем... если ты попал... то уж попал. Или к тем или к этим.
И если уж... не посчастливилось... то особо всё равно не поможет. Можешь и не надеяться.
@Лидия Новожилова, они вообще как это себе представляют? Что родители всегда живут на соседних улицах? Месяц в одной школе - месяц в другой? Или ездить ребенок будет через весь город? А если родители в разных городах живут?
А чего тут представлять?
Наступает очередное утро...
- Чего валяешься ещё? Собирайся побырому и иди на х... отсюдова! Следующие .... дней ты не мой! Иди к своему (своей) ..... и там разваливайся....
Да и вообще... ребёнка тоже нужно приучать к этому графику! Он тоже должен знать когда где и с кем.
Ну.... если сам не хочешь... есть же курьерские службы, доставщики, Почта России...