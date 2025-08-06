Большинство разногласий с ФНС происходят из-за ошибок бизнеса
Причину разногласий с налоговой назвали только 13% респондентов. Среди причин разногласий с налоговой службой бизнес назвал:
некорректно начисленные пени (почти 20%);
неверно распределенные платежи (17%);
неучет или неверный учет начислений (16%);
неподача уточненной декларации по итогам камеральной проверки (12%);
неучтённые платежи (более 9%);
различия в датах учета (8%);
несогласие с зарезервированной на ЕНС суммой (размер средств, зачтенных для предстоящих обязательных платежей) (7%).
Такие данные показал опрос, в котором приняли участие 655 респондентов — представителей малого и среднего бизнеса из сфер торговли, производства, строительства и оказания услуг, пишут «Ведомости».
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Комментарии4
восхитило!!! 96% ошибок допускает бизнес! и ведь не поспоришь(( спорить не с кем, увы
Ситуацию с уточненками уважаемые налоговики еще не исправили?
Бизнес, ну сколько можно косячить? Ну ващеееееее
Бизнес, ну вы как так?