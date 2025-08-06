ЦОК ОК БСН 04.08 Мобильный
Наталия Лукина
ЕНП (единый налоговый платеж)

Большинство разногласий с ФНС происходят из-за ошибок бизнеса

Подавляющее большинство (96%) разногласий с ФНС по данным на ЕНС связаны с ошибками бизнеса. И лишь в 2% неточности допускают налоговики.

Причину разногласий с налоговой назвали только 13% респондентов. Среди причин разногласий с налоговой службой бизнес назвал:

  • некорректно начисленные пени (почти 20%);

  • неверно распределенные платежи (17%);

  • неучет или неверный учет начислений (16%);

  • неподача уточненной декларации по итогам камеральной проверки (12%);

  • неучтённые платежи (более 9%);

  • различия в датах учета (8%);

  • несогласие с зарезервированной на ЕНС суммой (размер средств, зачтенных для предстоящих обязательных платежей) (7%).

Такие данные показал опрос, в котором приняли участие 655 респондентов — представителей малого и среднего бизнеса из сфер торговли, производства, строительства и оказания услуг, пишут «Ведомости».

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Наталия Лукина

Наталия Лукина

Шеф-редактор Трибуны в Клерк.Ру

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