Подписаться Большинство разногласий с ФНС происходят из-за ошибок бизнеса Подавляющее большинство (96%) разногласий с ФНС по данным на ЕНС связаны с ошибками бизнеса. И лишь в 2% неточности допускают налоговики. 1,1 тыс. просмотров 42 открытия 4 Поддержать

Причину разногласий с налоговой назвали только 13% респондентов. Среди причин разногласий с налоговой службой бизнес назвал: некорректно начисленные пени (почти 20%);

неверно распределенные платежи (17%);

неучет или неверный учет начислений (16%);

неподача уточненной декларации по итогам камеральной проверки (12%);

неучтённые платежи (более 9%);

различия в датах учета (8%);

несогласие с зарезервированной на ЕНС суммой (размер средств, зачтенных для предстоящих обязательных платежей) (7%). Такие данные показал опрос, в котором приняли участие 655 респондентов — представителей малого и среднего бизнеса из сфер торговли, производства, строительства и оказания услуг, пишут «Ведомости». Согласны с данными опроса?