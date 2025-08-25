💥Обзор новостей: единые льготы на проезд для пенсионеров, проверка связанных телефонов с «Госуслугами», трехдневная рабочая неделя

Для пенсионеров предложили установить единые льготы на проезд. Группа депутатов от ЛДПР направила на заключение в правительство законопроект, устанавливающий единый стандарт льготного проезда для пенсионеров в общественном транспорте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст документа. В законопроекте говорится, что стоимость билета для пенсионеров при проезде на муниципальных и межмуниципальных маршрутах в границах региона не должна превышать 50% от максимального размера установленного тарифа. Кроме того, законопроектом предлагается установить, что для пенсионеров стоимость проезда в пригородных поездах в пределах одного региона не должна превышать 70% от полной стоимости билета.

Банки Армении начали собирать данные россиян для первого автообмена с ФНС. Армянские банки и брокеры начали запрашивать у россиян данные об их налоговом резидентстве для автообмена информацией с Россией. Ожидается, что обмен начнется уже в этом году.

В России начнут проверять связанные с «Госуслугами» номера. Абонентские номера россиян, используемые для получения госуслуг онлайн, начнут проверять на актуальность, следует из утвержденного правительством плана мероприятий. Номера, которые россияне используют при регистрации в информационных системах госорганов и организаций, оказывающих услуги, будут проверять на принадлежность пользователям. Если человеку номер уже не принадлежит, его будут откреплять от учетной записи, следует из плана правительства. По мнению властей, мера поможет бороться с мошенниками, которые получают доступ к чужим аккаунтам.

В России предложили ввести добровольное ограничение опасного контента. Правительство России планирует проработать возможность введения добровольного согласия на ограничение доступа к «потенциально опасной информации». Речь идет о контенте, доступ к которому на территории страны не запрещен. Целью мероприятия в документе указано «представление предложений по предоставлению гражданам возможности добровольного ограничения их доступа к потенциально опасной информации, распространяемой посредством информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет».

Фармацевтов начнут штрафовать за несообщение о дешевых аналогах лекарств. С 1 сентября фармацевтов будут штрафовать на сумму от 100 000 до 200 000 руб. за несообщение покупателям о более дешевых аналогах лекарств. Об этом ТАСС сообщил доцент кафедры медицинского права Московского государственного юридического университета имени Кутафина (МГЮА) Алексей Кубышкин. Предоставлять такую информацию покупателям фармацевты должны будут согласно одному из пунктов Правил надлежащей аптечной практики лекарственных препаратов для медицинского применения, который был утвержден приказом Минздрава России и вступит в силу 1 сентября. П ри неисполнении правил к работникам могут применять административные штрафы от 100 000 до 200 000 руб.

Минпросвещения утвердило перечень обязательных учебных дисциплин для получения основного общего образования. Согласно новому учебному плану, в число обязательных предметов войдут: русский язык, литература, иностранный язык, история, обществознание, география, математика, информатика, физика, биология, химия, изобразительное искусство, музыка, технология, основы безопасности и защиты Родины, а также физическая культура. Изучение родного языка, родной литературы и второго иностранного языка будет осуществляться на основании заявлений родителей.

МВД перечислило признаки, позволяющие идентифицировать потенциальных террористов. Тревожным сигналом может служить одежда, не соответствующая сезону. К примеру, если летом человек одет в плащ или объемную куртку, следует соблюдать осторожность, сохранять дистанцию и проинформировать правоохранительные органы. Под просторной одеждой злоумышленник может скрывать взрывное устройство. Поводом для бдительности также являются крупные сумки или чемоданы, особенно в местах массового отдыха – на праздниках или в кинотеатрах. В МВД также советуют избегать контактов с людьми, которые ведут себя нервно, постоянно поправляют одежду, проверяют багаж и осматриваются по сторонам.

В Госдуме предложили давать детям из многодетных семей приоритет при зачислении в детские сады и школы. Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» предложили закрепить на федеральном уровне право на первоочередное зачисление детей из многодетных семей в детские сады и школы, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

В ноябре россиян ждет трехдневная рабочая неделя. Первая рабочая неделя ноября станет трехдневной. Россияне будут отдыхать 3 и 4 ноября (понедельник и вторник), а затем в субботу и воскресенье — 8 и 9 ноября. С 5-го по 7-е ноября предстоит работать. При этом предыдущая рабочая неделя будет шестидневной. Выходной день на понедельник, 3 ноября, перенесут с субботы, 1 ноября, чтобы присоединить его к государственному празднику – Дню народного единства, отмечаемому 4 ноября.

Почти 40% россиян считают себя «особым народом». Менее половины опрошенных (39%) считают, что русские (о них спрашивали граждан) — «совершенно особый народ». 61% придерживается мнения, что это такой же народ, как и все другие. Такие выводы следуют из итогов телефонного опроса аналитического центра (АЦ) ВЦИОМ среди 1600 совершеннолетних россиян.

ВФЛА: российским легкоатлеткам начали проводить гендерные тесты. World Athletics с 1 сентября требует от спортсменок прохождения генетического теста, подтверждающего женский пол.

С 1 сентября терапевтов смогут замещать фельдшеры и акушеры. В России с 1 сентября фельдшеры и акушерки при нехватке специалистов или их временном отсутствии смогут исполнять обязанности лечащих врачей, включая терапевтов, педиатров и акушеров-гинекологов. Они будут проводить осмотры и обследования, а также назначать лекарства.

Космический корабль SpaceX Dragon успешно стартовал на МКС. В США космический корабль SpaceX Dragon успешно стартовал к Международной космической станции (МКС) в рамках 33-й коммерческой миссии, сообщили в NASA. При помощи корабля перевозят более 5000 фунтов (2,3 т) груза для орбитальной лаборатории. Помимо продовольствия и оборудования для экипажа SpaceX Dragon везет материалы для проведения научных экспериментов в условиях невесомости. Многоразовый корабль стартовал в 09:45 мск с 40-го стартового комплекса базы американских космических сил на мысе Канаверал в штате Флорида. Окончание полета намечено на 25 августа на 14:30 мск. SpaceX Dragon пристыкуется к модулю Harmony американского сегмента МКС.