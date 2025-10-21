Офлайн-билеты на Бух.Совет 2026 проданы! У нас полный sold out, но вы можете присоединиться онлайн!
Плохие новости, коллеги, — мест в офлайн больше нет. Хорошие новости — мы делаем онлайн-трансляцию и будем с вами в прямом эфире! Мы сами в шоке от того, что уже в октябре все билеты на двухдневную IX Всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Бух.Совет 2026», которая пройдет 11-12 декабря, проданы! У нас полный sold out, но вы можете присоединиться онлайн!
Если вы еще не купили билет на «Бух.Совет 2026», вы многое пропускаете! Лучшие спикеры-практики — Эльвира Митюкова, Оксана Каверина, Дмитрий Ряховский и другие крутые эксперты будут выступать для вас два дня и говорить про самые важные, самые острые проблемы реформы-2026. А их очень много!
Вот лишь некоторые из тем, которые поднимут спикеры на «Бух.Совет 2026»:
Налоговая реформа-2026: изменения в УСН, НДС, ПСН и других налогах
Налоговое планирование 2025: как рассчитать нагрузку и оптимизировать расходы
ФСБУ 4/2023: чек-лист для отчетности за 2025 перед сдачей
ЕНС: новые правила работы , порядок сверки, расхождения
Топ претензий ФНС по налогам и зарплате: опасные схемы и разумные альтернативы
🎁 По традиции во время конференции будет проходить множество активностей: розыгрыши призов и подарков от партнеров, а также от Клерка. Онлайн-участники конференции в них будут участвовать наравне с теми, кто в зале!
Что вы получаете, купив онлайн-билет?
✅ Доступ к прямой трансляции мероприятия 11–12 декабря и возможность задать свой вопрос спикеру
✅ Сертификат участия в электронном виде
✅ Видеозапись всех выступлений
✅ Презентации и доклады спикеров
✅ Доступ в закрытый тг-канал конференции, где будут проходить все активности.
Если ваша работа связана с налогами и бухгалтерией — приходите за своим онлайн-билетом по ссылке. ТОЛЬКО до 1 ноября цена билета — 14 000₽, далее — 19 000₽.
