Календарь вебинаров и практических консультаций для бухгалтера на «Клерке» в ноябре 2025
Вебинар — простой способ разобраться в любом важном для бухгалтера вопросе. Потому что, во-первых, «Клерк» приглашает на свои вебинары экспертов-практиков, которые понятно и с примерами разберут любую тему. Во-вторых, в чате можно задавать спикеру вопросы, он ответит на них в конце встречи.
Мастер-класс — возможность не только разобраться с нюансами заполнения отчетных форм, но и пройти пошагово каждую строку вместе с экспертом и сразу получить ответы по конкретным рабочим ситуациям.
Анонс мастер-классов и вебинаров в ноябре 2025 года
№
Тема вебинара
Дата
Время (мск)
1
5 ноября
15:00
2
Обязанности бухгалтеров-аутсорсеров и других специалистов по соблюдению 115-ФЗ: требования, риски и практика
7 ноября
11:00
3
Налоговая реформа - 2026 для бухгалтеров маркетплейсов: ключевые изменения и новые требования
11 ноября
11:00
4
Штрафы и остановка бизнеса 2025-2026: как избежать санкций в работе с ККТ, ОФД, чеками и маркированным товарами
12 ноября
11:00
5
Что изменится в работе с самозанятыми в 2026 году: виды деятельности, риски и проверки
13 ноября
11:00
6
Бухгалтер на аутсорсе в 2026 году: новые реалии, договор, стоимость услуг и взаимоотношения с клиентами
13 ноября
15:00
7
АУСН вместо НДС на УСН. Куда переходить с УСН и ПСН в 2026 году?
17 ноября
15:00
8
18 ноября
11:00
9
20 ноября
11:00
10
Патент и УСН в 2026 году: новые правила, раздельный учет и легальная оптимизация налогов
25 ноября
11:00
Календарь практических консультаций с экспертами
Практические консультации с экспертами в ноябре 2025 года:
