Календарь вебинаров и практических консультаций для бухгалтера на «Клерке» в ноябре 2025

Собрали для вас анонсы вебинаров, мастер-классов и практических консультаций в ноябре 2025 года. Подписчикам «Клерк.Премиум» — бесплатный доступ. Учитесь, осваивайте новые знания и работайте с комфортом! Забирайте в избранное, чтобы не потерять.
Календарь вебинаров и практических консультаций для бухгалтера на «Клерке» в ноябре 2025

Вебинар — простой способ разобраться в любом важном для бухгалтера вопросе. Потому что, во-первых, «Клерк» приглашает на свои вебинары экспертов-практиков, которые понятно и с примерами разберут любую тему. Во-вторых, в чате можно задавать спикеру вопросы, он ответит на них в конце встречи.

Мастер-класс — возможность не только разобраться с нюансами заполнения отчетных форм, но и пройти пошагово каждую строку вместе с экспертом и сразу получить ответы по конкретным рабочим ситуациям.

Подписчикам «Клерк.Премиум» — бесплатный доступ!

Анонс мастер-классов и вебинаров в ноябре 2025 года

Не пропустите полезные материалы. Переходите по ссылкам и регистрируйтесь.

Тема вебинара

Дата

Время (мск)

1

НДС, УСН, ПСН и страховые взносы – 2026. Изменения в НК РФ

5 ноября

15:00

2

Обязанности бухгалтеров-аутсорсеров и других специалистов по соблюдению 115-ФЗ: требования, риски и практика

7 ноября

11:00

3

Налоговая реформа - 2026 для бухгалтеров маркетплейсов: ключевые изменения и новые требования

11 ноября

11:00

4

Штрафы и остановка бизнеса 2025-2026: как избежать санкций в работе с ККТ, ОФД, чеками и маркированным товарами

12 ноября

11:00

5

Что изменится в работе с самозанятыми в 2026 году: виды деятельности, риски и проверки

13 ноября

11:00

6

Бухгалтер на аутсорсе в 2026 году: новые реалии, договор, стоимость услуг и взаимоотношения с клиентами

13 ноября

15:00

7

АУСН вместо НДС на УСН. Куда переходить с УСН и ПСН в 2026 году?

17 ноября

15:00

8

ВЭД – 2026: новые правила, налоги и проверки

18 ноября

11:00

9

НДС: 4 квартал 2025 и изменения ставки 2026

20 ноября

11:00

10

Патент и УСН в 2026 году: новые правила, раздельный учет и легальная оптимизация налогов

25 ноября

11:00

Ежемесячно на вебинарах мы разбираем все темы, интересные бухгалтеру, кадровику, руководителю — от первички до отчетности и проверок.

Календарь практических консультаций с экспертами

Теперь у подписчиков Клерк.Премиум появилась особая возможность — не просто слушать лекции, а напрямую работать со специалистами по самым важным вопросам бухгалтерии.

Практические консультации с экспертами в ноябре 2025 года:

Название консультации

Дата

Время

1С-2025: практическая консультация с экспертом Константином Соболевским

10 ноября

15:00

Денежные средства компании: ОДДС, умные таблицы, дашборд. Консультация с экспертом Екатериной Ярушкиной

14 ноября

12:00

Бухгалтер маркетплейса 2025-2026: консультация с экспертом Еленой Шедис

21 ноября

15:00

Налоги 2025-2026: последние новости и консультация с экспертом Надеждой Камышевой

26 ноября

15:00

Кадры, воинский учет и персональные данные – 2025: практическая консультация с экспертом Еленой Пономаревой

28 ноября

15:00

Выбирайте тему консультации, заранее оставляйте свой вопрос и эксперт разберет его в прямом эфире. В ответ вы получаете не абстрактную теорию, а конкретные рекомендации именно под вашу ситуацию. 

Уже 24 года нашей экспертности доверяют миллионы профессионалов по всей стране.

Наталия Лукина

Наталия Лукина

Шеф-редактор Трибуны в Клерк.Ру

