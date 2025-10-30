🎃Бу! Не страшно? А от скидок на «Клерке» бегут мурашки

Во всем мире 30 ноября начинается сезон больших скидок. «Клерк», как всегда, в тренде и подготовил для вас очень выгодные предложения. Сделаем все, чтобы ваш кошелек не превратился в тыкву, а знаний стало больше! Не хотите бояться ФНС в 2026 году? Тогда успейте купить курсы со скидками до 75% — старт потока 1 ноября.

31 октября отмечают Хэллоуин Тыквенный Спас, мы в редакции по-разному относимся к этому празднику: кто-то готовит страшный карнавальный костюм, а кто-то борется со злыми духами, создавая курсы, которые помогут бухгалтерам не бояться ФНС в 2026 году!

Наши маркетологи пошли еще дальше и сделали цены нестрашными! На «Клерке» стартует самая страшная распродажа на курсы повышения квалификации и профпереподготовки со скидками до -75%, чтобы не бояться налоговой реформы 2026 года.

После завершения обучения на профкурсах вы получите удостоверение о повышении квалификации или диплом профессиональной переподготовки, который мы внесем в реестр ФИС ФРДО Минобра РФ и отправим оригинал вам почтой.

На курсе вы получите комплексные знания по всем участкам бухгалтерии от учета, налогов и отчетности до уверенной работы в программах. Вы станете профессионалом высокого уровня — без ошибок будете рассчитывать налоги, страховые взносы и выплаты работникам, сможете составлять отчетность любой сложности, работать с кадрами, узнаете, как оптимизировать налоговую нагрузку и легко проходить налоговые проверки.

В обновленной программе теперь есть уроки по расчету среднего заработка и расчетам с персоналом с 1 сентября 2025 г.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Цена со скидкой 61%: 12 899 рублей вместо 33 000 рублей. Старт 1 ноября.

Вы в полном объеме освоите бухгалтерский и налоговый учет по всем налоговым режимам, научитесь отражать операции в 1С, составлять отчетность любой сложности, работать с управленкой, будете с легкостью проходить налоговые проверки и защищать компанию от претензий ФНС. Мы обновили программу курса и добавили новые уроки по искусственному интеллекту в работе бухгалтера и расчету среднего заработка с 1 сентября 2025 г.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Цена со скидкой 70%: 10 900 рублей вместо 36 000 рублей. Старт 1 ноября.

Вы получите все необходимые знания в сфере международной торговли, научитесь составлять контракты, рассчитывать НДС, таможенные платежи, вести учет операций в 1С и т. д. Мы обновили курс и добавили туда дополнительные уроки по расчетам в период санкций через платежных агентов и налогу на прибыль.

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 72 ак. часа.

Цена со скидкой 72%: 9 900 рублей вместо 35 200 рублей. Старт 1 ноября.

С 1 января 2026 года произойдут изменения в работе с НДС, ставка вырастет до 22%, появятся новые лимиты и льготы. Чтобы легко справиться с новыми задачами, нужно усвоить базовые знания по работе с налогом.

Вы научитесь вести учет НДС на ОСНО и УСН, отражать операции в книге учета покупок и продаж, заполнять декларацию по новой форме и работать в 1С. Узнаете, кому положены льготы по НДС и как их получить.

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 120 ак. часов.

Цена со скидкой 66%: 8 900 рублей вместо 26 000 рублей. Старт 1 ноября.

