🎃Бу! Не страшно? А от скидок на «Клерке» бегут мурашки

После завершения обучения на профкурсах вы получите удостоверение о повышении квалификации или диплом профессиональной переподготовки, который мы внесем в реестр ФИС ФРДО Минобра РФ и отправим оригинал вам почтой.
Главный бухгалтер на ОСНО
На курсе вы получите комплексные знания по всем участкам бухгалтерии от учета, налогов и отчетности до уверенной работы в программах. Вы станете профессионалом высокого уровня — без ошибок будете рассчитывать налоги, страховые взносы и выплаты работникам, сможете составлять отчетность любой сложности, работать с кадрами, узнаете, как оптимизировать налоговую нагрузку и легко проходить налоговые проверки.
В обновленной программе теперь есть уроки по расчету среднего заработка и расчетам с персоналом с 1 сентября 2025 г.
После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.
Цена со скидкой 61%: 12 899 рублей вместо
33 000 рублей. Старт 1 ноября.
Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С
Вы в полном объеме освоите бухгалтерский и налоговый учет по всем налоговым режимам, научитесь отражать операции в 1С, составлять отчетность любой сложности, работать с управленкой, будете с легкостью проходить налоговые проверки и защищать компанию от претензий ФНС. Мы обновили программу курса и добавили новые уроки по искусственному интеллекту в работе бухгалтера и расчету среднего заработка с 1 сентября 2025 г.
После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.
Цена со скидкой 70%: 10 900 рублей вместо
36 000 рублей. Старт 1 ноября.
Бухгалтер ВЭД: учет, налогообложение, валютный контроль в 2025 году
Вы получите все необходимые знания в сфере международной торговли, научитесь составлять контракты, рассчитывать НДС, таможенные платежи, вести учет операций в 1С и т. д. Мы обновили курс и добавили туда дополнительные уроки по расчетам в период санкций через платежных агентов и налогу на прибыль.
После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 72 ак. часа.
Цена со скидкой 72%: 9 900 рублей вместо
35 200 рублей. Старт 1 ноября.
Учет НДС - 2025
С 1 января 2026 года произойдут изменения в работе с НДС, ставка вырастет до 22%, появятся новые лимиты и льготы. Чтобы легко справиться с новыми задачами, нужно усвоить базовые знания по работе с налогом.
Вы научитесь вести учет НДС на ОСНО и УСН, отражать операции в книге учета покупок и продаж, заполнять декларацию по новой форме и работать в 1С. Узнаете, кому положены льготы по НДС и как их получить.
После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 120 ак. часов.
Цена со скидкой 66%: 8 900 рублей вместо
26 000 рублей. Старт 1 ноября.
