⚡️Налоговую реформу-2026 скорректировали

Сегодня, 15 ноября, Комитет по бюджету и налогам рассматривает поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в НК. Сразу хотим подчеркнуть, это не принятие законопроекта, а лишь его обсуждение. Принимать проект будут во вторник, 18 ноября.

Комитет предлагает:

👉 не принимать поправки, которые предусматривают, что если срок уплаты налога выпадает на выходной, платить его надо в рабочий день, предшествующий установленному сроку;

👉 принять изменения, благодаря которым ФНС могут проводиться проверки по экстерриториальному признаку. Другими словами, проверять сможет любая ИФНС;

👉 не вводить пошлину, за внесение в ГИС сведений об обороте товаров, подлежащих обязательной маркировке;

👉 продлит льготный порядок по расчету пеней в 2026 году;

👉 расширить понятие «сезонное производство». В новой норме предусмотрено, что это понятие будет применяться, если в определенных кварталах, полугодии производство товаров (работ, услуг) снижается более чем на 50 % из-за природных условий или из-за снижения спроса на производимые товары.

👉лимит выручки по УСН для уплаты НДС установить: с 2026 года при доходах в 20 млн рублей, с 2027 года — 15 млн, а с 2028 года — 10 млн.

👉 отклонить лимит в 60 млн.

Как вам такие предложения, коллеги?