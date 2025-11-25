💥Обзор новостей: отмена льготы по НДС не приведет к серьезному удорожанию банковских услуг, маркетплейсы недоплатили в 2025 году 1,5 трлн руб

Отмена льготы по уплате НДС при обслуживании банковских карт не приведет к серьезному удорожанию услуг. Об этом заявил заместитель министра финансов России Алексей Сазанов на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. «Уже создана соответствующая цифровая среда, люди привыкли к ней – и работать в ней, и в целом к этой среде. Поэтому то возможное удорожание услуг, которое будет, соответственно, оно не будет носить какого-то серьезного урона для развития платежей в безналичной форме», – подчеркнул Сазанов. 20 ноября Госдума приняла в третьем чтении закон, согласно которому с 2026 г. отменяется освобождение от НДС операций и услуг, связанных с обслуживанием банковских карт, передачей и обработкой данных между участниками расчетов.

Маркетплейсы недоплатили в 2025 году в бюджет 1,5 трлн руб. «Сбер» рассчитал 1,5 трлн руб. недоплаченных маркетплейсами налогов через разницу между потенциальными выплатами НДС в бюджет и оценкой фактической уплаты НДС продавцами. Методику опубликовало РБК со ссылкой на отчет банка «Налоговый арбитраж на маркетплейсах». Налоговый арбитраж – практика получения прибыли за счет разницы между налоговыми системами, режимами или ставками. «То есть речь идет не о неуплате налогов, а о налоговом арбитраже, когда, пользуясь спецификой налогового законодательства, один из участников рынка имеет возможность серьезно недоплачивать налоги по сравнению с другими участниками, принципиально занимающимися той же самой деятельностью, указал представитель банка», — отмечает РБК.

В Госдуме предложили ввести «период охлаждения» для сделок с недвижимостью. Депутаты Госдумы от «Справедливой России» предложили ввести недельный период охлаждения при сделках с недвижимостью для защиты покупателей. Соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение сегодня, 25 ноября, пишет «РИА Новости». Согласно проекту, регистрация перехода права собственности будет возможна только через семь дней после заключения договора купли-продажи. Средства продавцу-физическому лицу будут перечисляться на банковский счет после государственной регистрации. Как пояснил Сергей Миронов, это позволит продавцам оценить свои действия и отказаться от сделки при давлении мошенников.

Нотариусы в России со вчерашнего дня обязаны извещать наследников о долгах умерших – вступили в силу соответствующие нормы закона. С 24 ноября нотариус должен проверить наличие долгов и предупредить об этом потенциальных наследников. По наследству переходит не только имущество (недвижимость, машины, участки), но и долговые обязательства, по которым нужно отвечать наследникам. Если долгов больше, чем наследуемого имущества, от последнего можно отказаться.

Правительство «пересобирает» систему привлечения иностранной рабочей силы – с усилением контроля и привязкой квот к конкретным проектам. Об этом сообщил первый замминистра экономического развития РФ Максим Колесников. По его словам, речь идет о повышении гибкости рынка труда, развитии программ ускоренного переобучения, стимулировании найма и мобильности работников. А также о более четком разделении сфер, где нужно развивать внутреннюю трудовую мобильность, и направлений, где необходимо привлечение иностранной рабочей силы.

МВД закрыло въезд в Россию для 160 000 иностранцев с начала 2025 года, сообщил начальник управления контрольно-надзорной деятельности департамента внешней и трудовой миграции миграционной службы МВД России Алексей Гасак, пишет «Интерфакс». Число задокументированных нарушений режима въезда и пребывания увеличилось на 30%. По словам Гасака, только с начала этого года от пограничных органов поступила информация о примерно 3000 таких граждан, которые не были допущены на территорию РФ.

ЦБ РФ ждет в 2026 году возвращения инфляции к низким значениям. Банк России ждет в 2026 году возвращения инфляции к низким значениям, соответствующим таргету в 4%, что позволит снизить ключевую ставку «до приемлемых уровней», заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин. « Мы рассчитываем, что в следующем году это произойдет, это отражено в нашем макропрогнозе, мы наконец-то добьемся после 4-5 лет высокой инфляции ее возвращения на низкие уровни, соответствующие нашей цели — 4% в год. И это позволит с некоторым лагом снизить ставку до тех уровней, которые будут гораздо более приемлемы по сравнению с опытом последних двух лет», — сообщил Заботкин. ЦБ в октябре повысил прогноз по инфляции на 2025 год до 6,5-7% с 6-7%, на 2026 год - до 4-5% с 4%.

В РСПП назвали основные драйверы роста экономики. Основными драйверами роста экономики в 2025 г. являются сферы общепита, агропромышленного комплекса (АПК), розничной торговли, услуг и строительства. Об этом заявил вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Мурычев в ходе выступления в Госдуме.

Повышение налогов в августе не увеличило доходы бюджета Румынии – поступления от НДС снизились почти на 3%. По информации телеканал Antena 3, в августе государство собрало на 350 млн румынских леев ($79,4 млн) меньше, чем в июле. Снижение связано с тем, что потребители стали «более избирательно» подходить к покупкам на фоне роста цен на конечные товары.

Почти три миллиарда жителей Земли страдают головной болью. Она занимает шестое место среди причин утраты здоровья и за год отнимает почти 550 лет трудоспособной жизни у каждых 100 тысяч человек, в основном за счет мигрени.