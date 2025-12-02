🔮 Гороскоп бухгалтера: что говорят вам звезды 2 декабря
Если говорить о предсказаниях, то в голове сразу всплывает Нострадамус. Имя знаменитого французского астролога, алхимика и врача XVI века — Нострадамуса стало нарицательным. Его пророчества были сделаны на сотни лет вперед и считаются правдивыми.
Самые известные «сбывшиеся» предсказания Нострадамуса
Смерть короля Генриха II на рыцарском турнире. Одним из первых громких успехов Нострадамуса-предсказателя называют катрен, где звучит пророчество о «старом льве» и «молодом льве», которые сойдутся в поединке, в результате чего «старый лев падет» от страшного ранения в глаз.
Великий лондонский пожар (1666 год). Еще одно часто цитируемое предсказание касается эпического пожара в Лондоне, уничтожившего большую часть города в 1666 году. В «Центуриях» можно найти расплывчатые строки о «большом огне в большом городе», который «поглотит стены».
Приход к власти Гитлера и Вторая мировая война. Чрезвычайно популярна идея, что Нострадамус предвосхитил приход к власти Адольфа Гитлера, возникновение Третьего рейха и ужасы Второй мировой войны. Здесь часто упоминается одно из самых скандальных «доказательств»: в тексте катрена фигурирует «Hister», что часто считают искаженным вариантом написания фамилии Гитлер.
У «Клерка» появился свой гороскоп для бухгалтеров. Давайте узнаем, что говорят нам звезды сегодня, 2 декабря.
Знак зодиака
Гороскоп на 2 декабря
♈Овен
Финансы и отчетность: Меркурий в ретрограде, но это не помешает твоим авансовым отчётам сойтись копейка в копейку!
Карьера и коллеги: сегодня ты будешь звездой планерки. Твои графики произведут фурор
Дебет-кредит баланс: баланс идеален, как твоя оборотка. Вселенная аплодирует стоя!
♉Телец
Финансы и отчетность: Юпитер намекает: пора обновить справочник контрагентов. Там есть кое-что интересное...
Карьера и коллеги: Марс дает силы для сложных переговоров. Аудиторы будут в восторге от твоей подготовки.
Дебет-кредит баланс: Дебет с кредитом сойдутся легко, как два пазла. Наслаждайся гармонией!
♊Близнецы
Финансы и отчетность: звезды советуют перепроверить НДС — там может скрываться приятный сюрприз в виде возврата.
Карьера и коллеги: коллеги будут восхищаться твоей способностью находить баланс между работой и печеньками.
Дебет-кредит баланс: сегодня все сходится: и цифры, и планы, и настроение!
♋Рак
Финансы и отчетность: Отличный день для сверки с контрагентами. Кто-то может приятно удивить актом сверки.
Карьера и коллеги: отличный день для нетворкинга! Познакомься с бухгалтером из соседнего отдела за кофе.
Дебет-кредит баланс: Дебет с кредитом сойдутся легко, как два пазла. Наслаждайся гармонией!
♌Лев
Финансы и отчетность: твой калькулятор заряжен космической энергией — все расчёты будут идеальны.
Карьера и коллеги: коллега попросит помощи с Excel. Твоя формула VLOOKUP спасет отдел!
Дебет-кредит баланс: сегодня все сходится: и цифры, и планы, и настроение!
♍Дева
Финансы и отчетность: Юпитер намекает: пора обновить справочник контрагентов. Там есть кое-что интересное...
Карьера и коллеги: отличный день для нетворкинга! Познакомься с бухгалтером из соседнего отдела за кофе.
Дебет-кредит баланс: звезды выстроились в идеальную проводку: Дт 99 Кт Счастье.
♎Весы
Финансы и отчетность: сегодня твоя интуиция подскажет, где искать потерянную первичку. Проверь под клавиатурой.
Карьера и коллеги: начальство заметит твой талант превращать хаос в идеальный баланс. Готовься к похвале!
Дебет-кредит баланс: баланс идеален, как твоя оборотка. Вселенная аплодирует стоя!
♏Скорпион
Финансы и отчетность: сегодня 1С будет работать без сбоев! Используй этот редкий момент для закрытия квартала.
Карьера и коллеги: твоя аура порядка и точности привлечет новые интересные проекты.
Дебет-кредит баланс: сегодня все сходится: и цифры, и планы, и настроение!
♐Стрелец
Финансы и отчетность: сегодня 1С будет работать без сбоев! Используй этот редкий момент для закрытия квартала.
Карьера и коллеги: звезды советуют не спорить с налоговой. Но если придётся — ты победишь!
Дебет-кредит баланс: Дебет с кредитом сойдутся легко, как два пазла. Наслаждайся гармонией!
♑Козерог
Финансы и отчетность: Сегодня 1С будет работать без сбоев! Используй этот редкий момент для закрытия квартала.
Карьера и коллеги: коллеги будут восхищаться твоей способностью находить баланс между работой и печеньками.
Дебет-кредит баланс: энергия Луны поможет найти равновесие между срочным и важным.
♒Водолей
Финансы и отчетность: Юпитер намекает: пора обновить справочник контрагентов. Там есть кое-что интересное...
Карьера и коллеги: твоя аура порядка и точности привлечет новые интересные проекты.
Дебет-кредит баланс: сегодня все сходится: и цифры, и планы, и настроение!
♓Рыбы
Финансы и отчетность: твой калькулятор заряжен космической энергией — все расчеты будут идеальны.
Карьера и коллеги: отличный день для нетворкинга! Познакомься с бухгалтером из соседнего отдела за кофе.
Дебет-кредит баланс: сегодня баланс не только в отчетах, но и в душе. Найди время для чая.
На Клерке можно смотреть не только ежедневный гороскоп, но и обратиться к магическому шару бухгалтера🎱 А вы верите в гороскопы? Пишите в комментариях!
под это можно и кремлевские стены подвести. Давно замечаю - мы живем по одному и тому же периодически повторяющемуся сюжету, разница в деталях.
Точнее так - наши иллюзии имеют один и тот же, повторяющийся из века в век сюжет.
Бамбара, чуфара, лорики, ерики, пикапу, трикапу, скорики, морики! (с)