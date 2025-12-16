💥Обзор новостей: ВС вернул квартиру Долиной покупателю, маркетплейсы впишут в ТК, правила выдачи микрозаймов ужесточат

Верховный суд отказал Ларисе Долиной и вернул квартиру Полине Лурье. Верховный суд отменил решения трех инстанций по делу о продаже квартиры Ларисы Долиной в Хамовниках. Он признал, что квартира принадлежит покупательнице, и если Долина ее не покинет, Мосгорсуд рассмотрит иск о выселении певицы. Решение суда вступило в силу немедленно.

Госдума ужесточила правила выдачи микрозаймов. Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, поэтапно ужесточающий правила выдачи микрозаймов. Инициатива направлена на усиление защиты прав потребителей финуслуг и снижение долговой нагрузки россиян. Так, с 1 октября 2026 года одно физлицо сможет иметь одновременно не более двух договоров займа с полной стоимостью более 200 процентов годовых каждый, а с 1 апреля 2027-го — только один договор с полной стоимостью более 100 процентов годовых. Максимальная сумма займа, которую микрофинансовые организации могут предоставлять юрлицам и индивидуальным предпринимателям, вырастет с пяти до 15 миллионов рублей.

В ТПП предложили изменить ценообразование для госзаказа и госкомпаний. О необходимости внесения изменений в порядок формирования начальной максимальной цены контракта заявила вице-президент ТПП РФ Елена Дыбова. Поясним: начальная максимальная цена контракта в закупках — это предельная стоимость товара или услуги, которую предлагается заплатить заказчику на начальном этапе торгов. Сейчас НМЦК зачастую формируется на базе более низких цен иностранных производителей, с которыми не могут конкурировать российские, поскольку цена на продукцию последних «на порядок выше» той, что до ухода из РФ предлагали зарубежные компании. «Заложен вызов: "наши" вписаться в эту цену не могут, а заказчики ориентируются на эти цифры (цены зарубежных поставщиков.— “Ъ”). В итоге либо никто не выходит на торги, либо мы не получаем той продукции, на которую очень сильно рассчитывали»,— посетовала госпожа Дыбова, подчеркнув, что НМЦК должна определяться на основе цен производителей, имеющих запись в реестре российской промышленной продукции.

ФСБ разрешили без суда получать копии баз данных всех российских компаний. Госдума приняла в третьем чтении закон, позволяющий органам Федеральной службы безопасности с 1 апреля 2026 года получить бесплатный доступ к копиям баз данных организаций, находящихся на территории России, если информация нужна для выполнения задач ведомства. В законе говорится, что полученные копии должны быть уничтожены после достижения целей их получения, а их использование не должно препятствовать законной деятельности компаний.

Профсоюзы хотят вписать маркетплейсы в Трудовой кодекс. Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) подготовила проект поправок в Трудовой кодекс (ТК), который вводит отдельные правила регулирования отношений между цифровыми платформами и исполнителями заказов (например, курьерами, водителями и др.). В документе, в частности, перечислены ситуации, при которых отношения между платформой и исполнителем считаются трудовыми.

Госдума приняла в I чтении проект об отмене ежегодных деклараций чиновников. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроекты об отмене ежегодных деклараций чиновников в пользу деклараций, которые будут подаваться при возникновении конкретных оснований. При этом обязательное декларирование сохранится при поступлении на службу, приеме на работу в отдельные организации и при назначении на государственные или муниципальные должности.

Госдума одобрила запуск реестра управляющих компаний для аварийных домов. Регионам дадут право назначать управляющие компании (УК) для обслуживания аварийных домов до расселения или до выбора жителями другой УК. Соответствующий закон Госдума приняла во втором и третьем чтениях, следует из материалов на сайте нижней палаты парламента. Власти будут субсидировать работу таких управляющих организаций из региональных бюджетов, так как обслуживание аварийных зданий экономически невыгодно.

Google запустила перевод речи в реальном времени через наушники. В «Google Переводчике» появился перевод речи в реальном времени с воспроизведением в наушниках. Функция использует нейросеть Gemini, поддерживает десятки языков и пока запущена в бета-версии только для Android.

Банки переводят уведомления в МАХ. В России обсуждается запуск до конца года возможности получать сервисные сообщения от банков в мессенджере Max. По данным «Ъ», ранее речь шла о полном переводе всех банковских уведомлений в мессенджер, без возможности получать СМС, но эта идея не встретила понимания у участников рынка. Даже перевод в Max сервисных сообщений от банков по желанию последних, на чем настаивает Минцифры, может привести к потере операторами связи около 15 млрд руб. ежегодно. Для банков инициатива может быть выгодной: операторы регулярно повышают цены на сервисные СМС. Специалисты по кибербезопасности видят риски перехвата сообщений.

Владельцев животных привлекут к административной ответственности без проверок. а несоблюдение требований к содержанию домашних животных административные дела будут возбуждать без проведения контрольных мероприятий. Это сделают в случае, если достаточные данные о нарушении зафиксированы в материалах, сообщениях и заявлениях. Такой законопроект 16 декабря в Госдуму внесли 32 депутата во главе с председателем комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Ниной Останиной (КПРФ).

Все домовые чаты переходят в Max. Госдума приняла соответствующий закон сразу во втором и третьем чтениях.