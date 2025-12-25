💥Обзор новостей: правительству России удается балансировать бюджет, Матвиенко призвала не делать длинными названия законов, «Гарри Поттер» не испортит Новый год

Если в счет-фактуру на отгрузку не включить с 2026 года данные о счет-фактуре на аванс — вычет не снимут. Об этом сообщили налоговики в своем письме.

Налоговые отчисления IT-отрасли за год выросли почти на треть. За девять месяцев 2025 г. организации IT-отрасли уплатили в бюджет 1,59 трлн руб. налогов и сборов, что на 29% больше, чем за первые три квартала 2024 г. Налоговые платежи отрасли в 2025 г. росли почти вдвое быстрее, чем по экономике в целом: в других сферах средний темп роста налоговых отчислений составил 15%. Такими данными с «Ведомостями» поделился вице-премьер Дмитрий Григоренко со ссылкой на результаты мониторинга IT-отрасли АНО «Цифровая экономика». По его словам, быстрый рост налоговых сборов идет «несмотря на то, что для IT-компаний сохраняются и действуют налоговые льготы». Доля налогов, уплаченных организациями IT-отрасли, в общем объеме налоговых отчислений за три квартала текущего года выросла на 0,5 п. п. относительно 2024 г. и составила 4,6%.

Путин: правительству России удается балансировать бюджет. Правительству России удается балансировать бюджет, что обеспечивает устойчивость финансовой системы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в кабмине. Глава государства подчеркнул, что текущее состояние госфинансов позволяет в полном объеме финансировать оборону и безопасность. «И при этом задавать более высокую динамику по ключевым направлениям развития в рамках новых национальных проектов. Их запуск стал во многом знаковым, важнейшим событием текущего года», – сказал Путин. Президент отметил, что в рамках нацпроектов ведется масштабная и напряженная работа совместно с регионами, бизнесом и общественными объединениями, пишет «Ведомости».

Путин попросил кабмин найти гибкое и правильное решение, чтобы поддержать многодетные семьи. «Я очень прошу коллег в правительстве, да и в Госдуме, в регионах оперативно доработать и принять взвешенные решения в пользу российских семей», — сказал Путин на встрече с членами правительства в среду.

Путин попросил Набиуллину почаще бывать на заседаниях правительства. Президент России Владимир Путин на заседании правительства обратился к главе Банка России Эльвире Набиуллиной с просьбой чаще участвовать в работе кабмина. «Я бы вас просил почаще бывать на заседаниях правительства», – сказал Путин, обращаясь к Набиуллиной.

Совфед одобрил закон об отмене ежегодных деклараций для чиновников и депутатов. Совет федерации одобрил пакет законов, освобождающий чиновников и депутатов от необходимости каждый год сдавать декларацию о доходах. По новому порядку должностные лица, госслужащие и парламентарии будут обязаны подавать декларации только в конкретных обстоятельствах: при поступлении на службу, переводе из одного ведомства в другое или если потребуется объяснить крупные приобретения, превышающие доходы семьи за последние три года.

Матвиенко призвала не делать длинными названия законов. Валентина Матвиенко призвала сенаторов сокращать наименования законов, чтобы граждане могли прочитать документ и понять, о чем в нем идет речь.« Мы постоянно стараемся совершенствовать нашу работу. Вот скажите, для простого гражданина название закона на полстраницы - вообще можно понять, что это за закон и о чем идет речь? Нельзя же такие длинные названия делать. Это же невозможно даже для сенаторов прочесть, не говоря уже о простом гражданине. Давайте подумаем, как нам усовершенствовать и эту составляющую нашей законотворческой работы», — сказала она на пленарном заседании.

Милонов разрешил россиянам посмотреть «Гарри Поттера» на Новый год. Просмотр фильмов о Гарри Поттере не помешает патриотам праздновать Новый год – главный герой напоминает «простого русского пацанчика», Гермиона – пионерку, а Рон цветом волос – «некоторых депутатов Госдумы». Об этом заявил в разговоре с «Газетой.Ru» заявил зампред комитета по защите семьи Виталий Милонов. По его мнению, враги Гарри Поттера напоминают европейских лидеров.

Путин назвал важнейшее событие 2025 года в России. Запуск в России новых национальных проектов стал важнейшим событием уходящего года, заявил президент страны Владимир Путин. Его слова передает РИА Новости.

На Украине будут праздновать день программиста вместо православного Рождества. Украинские власти установили на 7 января празднование дня программиста. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко со ссылкой на указ главы государства. Раньше в этот день на Украине официально отмечали православное Рождество.

Штраф за безбилетный проезд в наземном транспорте Москвы увеличат с 2 до 5 тысяч рублей. Соответствующий закон утвердила Мосгордума.

Собянин заявил о дефиците 500 тыс. работников в Москве. «Сегодня дефицит трудовых ресурсов в Москве, то есть это вакантные места, которые не обеспечены рабочей силой, составляет от 400 до 500 тысяч человек», — сказал мэр. По его словам, которые приводит ТАСС, из-за демографической ситуации эта проблема будет нарастать. В начале декабря он отмечал, что нехватка кадров наблюдается во всех секторах экономики столицы.

В Париже украли сапфир стоимостью €150 000. Сапфир стоимостью €150 тыс. и другие ценности похитили в Париже при нападении на курьеров, перевозивших драгоценности, сообщила Le Figaro со ссылкой на прокуратуру.