Обзоры новостей

💥Обзор новостей: правительству России удается балансировать бюджет, Матвиенко призвала не делать длинными названия законов, «Гарри Поттер» не испортит Новый год

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.

  • Если в счет-фактуру на отгрузку не включить с 2026 года данные о счет-фактуре на аванс — вычет не снимут. Об этом сообщили налоговики в своем письме.

  • Налоговые отчисления IT-отрасли за год выросли почти на треть. За девять месяцев 2025 г. организации IT-отрасли уплатили в бюджет 1,59 трлн руб. налогов и сборов, что на 29% больше, чем за первые три квартала 2024 г. Налоговые платежи отрасли в 2025 г. росли почти вдвое быстрее, чем по экономике в целом: в других сферах средний темп роста налоговых отчислений составил 15%. Такими данными с «Ведомостями» поделился вице-премьер Дмитрий Григоренко со ссылкой на результаты мониторинга IT-отрасли АНО «Цифровая экономика». По его словам, быстрый рост налоговых сборов идет «несмотря на то, что для IT-компаний сохраняются и действуют налоговые льготы». Доля налогов, уплаченных организациями IT-отрасли, в общем объеме налоговых отчислений за три квартала текущего года выросла на 0,5 п. п. относительно 2024 г. и составила 4,6%.

  • Путин: правительству России удается балансировать бюджет. Правительству России удается балансировать бюджет, что обеспечивает устойчивость финансовой системы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в кабмине. Глава государства подчеркнул, что текущее состояние госфинансов позволяет в полном объеме финансировать оборону и безопасность. «И при этом задавать более высокую динамику по ключевым направлениям развития в рамках новых национальных проектов. Их запуск стал во многом знаковым, важнейшим событием текущего года», – сказал Путин. Президент отметил, что в рамках нацпроектов ведется масштабная и напряженная работа совместно с регионами, бизнесом и общественными объединениями, пишет «Ведомости».

  • Путин попросил кабмин найти гибкое и правильное решение, чтобы поддержать многодетные семьи. «Я очень прошу коллег в правительстве, да и в Госдуме, в регионах оперативно доработать и принять взвешенные решения в пользу российских семей», — сказал Путин на встрече с членами правительства в среду.

  • Путин попросил Набиуллину почаще бывать на заседаниях правительства. Президент России Владимир Путин на заседании правительства обратился к главе Банка России Эльвире Набиуллиной с просьбой чаще участвовать в работе кабмина.

    «Я бы вас просил почаще бывать на заседаниях правительства», – сказал Путин, обращаясь к Набиуллиной.

  • Совфед одобрил закон об отмене ежегодных деклараций для чиновников и депутатов.

    Совет федерации одобрил пакет законов, освобождающий чиновников и депутатов от необходимости каждый год сдавать декларацию о доходах.

    По новому порядку должностные лица, госслужащие и парламентарии будут обязаны подавать декларации только в конкретных обстоятельствах: при поступлении на службу, переводе из одного ведомства в другое или если потребуется объяснить крупные приобретения, превышающие доходы семьи за последние три года.

  • Матвиенко призвала не делать длинными названия законов. Валентина Матвиенко призвала сенаторов сокращать наименования законов, чтобы граждане могли прочитать документ и понять, о чем в нем идет речь.«

    Мы постоянно стараемся совершенствовать нашу работу. Вот скажите, для простого гражданина название закона на полстраницы - вообще можно понять, что это за закон и о чем идет речь? Нельзя же такие длинные названия делать. Это же невозможно даже для сенаторов прочесть, не говоря уже о простом гражданине. Давайте подумаем, как нам усовершенствовать и эту составляющую нашей законотворческой работы», — сказала она на пленарном заседании.

  • Милонов разрешил россиянам посмотреть «Гарри Поттера» на Новый год. Просмотр фильмов о Гарри Поттере не помешает патриотам праздновать Новый год – главный герой напоминает «простого русского пацанчика», Гермиона – пионерку, а Рон цветом волос – «некоторых депутатов Госдумы». Об этом заявил в разговоре с «Газетой.Ru» заявил зампред комитета по защите семьи Виталий Милонов. По его мнению, враги Гарри Поттера напоминают европейских лидеров.

  • Путин назвал важнейшее событие 2025 года в России. Запуск в России новых национальных проектов стал важнейшим событием уходящего года, заявил президент страны Владимир Путин. Его слова передает РИА Новости.

  • На Украине будут праздновать день программиста вместо православного Рождества. Украинские власти установили на 7 января празднование дня программиста. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко со ссылкой на указ главы государства. Раньше в этот день на Украине официально отмечали православное Рождество.

  • Штраф за безбилетный проезд в наземном транспорте Москвы увеличат с 2 до 5 тысяч рублей.

    Соответствующий закон утвердила Мосгордума.

  • Собянин заявил о дефиците 500 тыс. работников в Москве. «Сегодня дефицит трудовых ресурсов в Москве, то есть это вакантные места, которые не обеспечены рабочей силой, составляет от 400 до 500 тысяч человек», — сказал мэр.

    По его словам, которые приводит ТАСС, из-за демографической ситуации эта проблема будет нарастать.

    В начале декабря он отмечал, что нехватка кадров наблюдается во всех секторах экономики столицы.

  • В Париже украли сапфир стоимостью €150 000. Сапфир стоимостью €150 тыс. и другие ценности похитили в Париже при нападении на курьеров, перевозивших драгоценности, сообщила Le Figaro со ссылкой на прокуратуру.

  • Более 60% россиян оценили уходящий год как трудный и очень тяжелый. Завершающийся 2025 год для половины респондентов (49%) был скорее трудным. Плохим и очень тяжелым его назвали 15% опрошенных, а в целом хорошим – 24%. Очень удачным его назвали только 5% россиян, затруднились дать ответ 7%. Об этом свидетельствуют результаты декабрьского телефонного опроса Аналитического центра (АЦ) ВЦИОМ. Каким год был у вас?

Информации об авторе

