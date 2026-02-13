💥Обзор новостей: Минздрав разрешил закрывать больничный через Max, россияне будут закапывать деньги в огороде, сон с кошками усиливает иммунитет

Минздрав разрешил закрывать больничный через Max. Министерство здравоохранения России разрешило лечащим врачам использовать мессенджер Max для дистанционной оценки состояния пациента и закрытия больничного листа. «Лечащий врач имеет право применять телемедицинские технологии с использованием национального мессенджера в целях оценки состояния здоровья, в том числе при проведении экспертизы временной нетрудоспособности, и в случае подтверждения восстановления трудовой функции пациента закрыть лист нетрудоспособности», — говорится в документе. При продлении больничного врач решает, нужен ли очный осмотр.

Срок уплаты утильсбора для крупных автопроизводителей перенесли на декабрь. Правительство России приняло решение об отсрочке уплаты утильсбора для крупнейших отечественных производителей автомобилей, самоходной техники и прицепов, сообщили в Минпромторге РФ. «Срок уплаты утилизационного сбора за IV квартал 2025 года и за I-III кварталы 2026 года для крупнейших российских производителей автотехники, сельхозтехники, строительно-дорожной и коммунальной техники, а также прицепов перенесен на декабрь 2026 года», — говорится в сообщении. Как отметили в Минпромторге, эта мера способствует обеспечению стабильности финансовой деятельности предприятий отрасли.

Россияне в 2026-м будут массово снимать деньги и закапывать в огородах. Из-за того, что экономику России «загубили», уже в этом году в стране будет «страшное падение производства», а граждане начнут массово снимать деньги со счетов и «закапывать в огородах». Таким мнением в беседе с RTVI поделился первый замглавы комитета Госдумы по экономполитике Николай Арефьев. Он отметил, что ситуацию может изменить снижение ключевой ставки и задействование золотовалютных запасов.

Горелкин: планов по блокировке Google нет. Потенциальная блокировка Google повлечет комплекс негативных эффектов – прежде всего, проблемы с работоспособностью операционной системы Android, которая установлена на 60% всех смартфонов россиян. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин в своем Telegram-канале. Он также отметил, что отказ от сервисов Google должен быть постепенным. По его мнению, необходимо создать законодательные условия для плавного перехода на отечественные решения.

ФАС изучает информацию о повышении тарифов «Мегафоном». Телекомоператор «Мегафон» изменил условия обслуживания абонентов в уведомительном порядке, повысив цены на связь с февраля не менее чем на 10–20%. Для отказа от новых условий нужно было заблаговременно выбрать такую опцию на сайте оператора. ФАС проверит информацию об изменении «Мегафоном» тарифов на услуги связи на соответствие антимонопольному законодательству, сообщил газете представитель службы. «При наличии оснований ведомство примет меры антимонопольного реагирования», – заявил он.

РЭО: плата за вывоз мусора приблизится к фактическим объемам отходов. Российский экологический оператор (РЭО) совместно с Минприроды России внесли в правительство проект постановления, который позволит рассчитывать нормативы накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) методом сравнительного анализа, без обязательных сезонных замеров. Изменения призваны приблизить тарифы к фактическому объему отходов и исключить искажения при ценообразовании, отмечается в сообщении РЭО.

В Минсельхозе хотят утроить субсидии овощеводам, чтобы сбить цены на огурцы. Минсельхоз РФ планирует ввести повышающий коэффициент для субсидирования овощеводов, выращивающих свою продукцию с 1 января по 30 апреля. « Введем повышающий коэффициент для овощеводов защищенного грунта, которые производят свою продукцию с 1 января по 30 апреля. Это мы делаем для того, чтобы снизить зависимость от ввоза свежих овощей (из-за рубежа - ИФ) в этот межсезонный период», — сообщил замминистра сельского хозяйства РФ Роман Некрасов на итоговой коллегии Минсельхозпрода Татарстана в Казани в четверг. Согласно его презентации, предполагается, что коэффициент составит не менее 3.

ФСБ при приеме на работу будет запрашивать информацию о гражданских супругах. Федеральная служба безопасности России обяжет сотрудников предоставлять сведения не только об официальных супругах, но и о гражданских партнерах при приеме на службу. Соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно документу, при поступлении на службу кандидат должен будет сообщить о «совместном проживании с лицом без государственной регистрации заключения брака в органах ЗАГС и ведении ими общего хозяйства» и указать фамилию, имя и отчество гражданского супруга, его дату и место рождения, гражданство, место работы или учебы. Приказ подписан директором ФСБ Александром Бортниковым.

Правительство планирует реализовать проект с условным названием «гильотина отчетности» — упорядочить процесс запроса разнообразных сведений у регионов федеральными органами власти. Сейчас ведомства собирают с субъектов РФ несколько тысяч отчетов, данные которых могут дублироваться и устаревать. «Гильотина» будет запущена на базе государственной автоматизированной системы «Управление». Если отчета в реестре нет, запрашивать его у региона будет нельзя.

Издатель Стивена Кинга в России продлил права на его произведения. Издательство «АСТ» (входит в издательский холдинг «Эксмо-АСТ») продлило права на вышедшие в России до 2022 г. книги американского писателя Стивена Кинга. Об этом рассказала гендиректор издательства «АСТ-Азбука» Татьяна Горская на презентации итогов года книжного рынка. В издательстве не уточнили, на какой срок были продлены права, сославшись на то, что это «коммерческая информация». При этом права на новые произведения Кинга «АСТ» по-прежнему не получает, также уточнила Горская.

Сон с кошками усиливает иммунитет — Минздрав Карелии. «Постоянные игры, ласки и объятия с питомцами благоприятно влияют на нервную, сердечно-сосудистую системы, тем самым помогают выработке гормонов счастья и снижают риск некоторых заболеваний. Сон с домашним питомцем будет полезен тем, кто страдает от депрессии», – рассказало ведомство в своем Telegram-канале. В минздраве Карелии отметили также, что постоянный контакт с домашним животным, в том числе и во сне, усиливает иммунную систему человека (особенно это касается детей).