ФНС разъяснила условия применения пониженного тарифа взносов субъектами МСП

Появилось Письмо ФНС от 17.03.2026 № БС-36-11/1995@, в котором налоговики наконец-то рассказали свою позицию по пониженным тарифам страховых взносов для МСП.

Перечень видов экономической деятельности ОКВЭД для целей применения единого пониженного тарифа страховых взносов утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.12.2025 № 4125-р. Налоговая обращает внимание, что виды в нем указаны на уровне классов и подклассов ОКВЭД. То есть, под льготу попадают и входящие в них группы, подгруппы и конкретные виды деятельности.

Два важных и обязательных условия для применения пониженного тарифа страховых взносов

При этом лишь одного ОКВЭД из списка недостаточно! Условиями применения пониженного тарифа страховых взносов, предусмотренного пунктом 2.4 статьи 427 НК, являются два важных обязательных условия:

Соответствующий вид деятельности должен быть указан как основной в ЕГРЮЛ или ЕГРИП. По итогам отчетного или расчетного периода не менее 70% всех доходов должны приходиться именно на этот основной вид деятельности.

Если налогоплательщик не соответствует указанным условиям, то он лишается права на применение пониженного тарифа страховых взносов с начала расчетного периода, в котором допущено несоответствие установленным условиям. А если организация или ИП исключены из реестра МСП, то право на льготу они теряют с 1-го числа месяца, в котором произошло исключение.

Что произойдет, если основной ОКВЭД сменится в течение года

Кроме этого налоговики разъяснили, что произойдет, если основной ОКВЭД сменится в течение года:

Если компания или ИП меняет основной вид деятельности на тот, который есть в перечне Правительства, то применять пониженный тариф можно с 1-го числа месяца изменения ОКВЭД .

Если же основной ОКВЭД поменяют на вид деятельности, которого нет в перечне Правительства, право на тариф 15% компания или ИП потеряет с 1-го числа месяца такой смены.

Что проверить, чтобы не потерять льготы по взносам

Из письма можно сделать вывод, в 2026 году недостаточно лишь числиться в реестре МСП. Проверяем:

есть ли ваш основной ОКВЭД в перечне;

совпадает ли он с тем, что записан в ЕГРЮЛ/ЕГРИП;

соблюдена ли доля доходов не менее 70%;

не менялся ли основной ОКВЭД в течение года и не повлияла ли эта смена на применение льгот.

Если нарушить хотя бы одно из условий, право на пониженные тарифы будет утеряно.