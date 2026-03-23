💥 Новые правила импорта с 1 апреля 2026: как будет происходить ввоз товара из ЕАЭС

Уже с 1 апреля 2026 года начнет действовать национальная система подтверждения ожидания товаров (СПОТ). Эта система кардинально изменит схему работы с импортом из ЕАЭС. Рассказываем, что изменится.

С 1 апреля 2026 года российский импорт ждет кардинальная трансформация

С 1 апреля 2026 года стартует тестовый режим системы подтверждения ожидания товаров (СПОТ). По новым правилам ключевые контрольные процедуры перенесут на этап до пересечения границы для более эффективного учета и контроля косвенных налогов.

СПОТ — система подтверждения ожидания поставки товара — новый механизм контроля импорта товаров из стран ЕАЭС (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан).

До внедрения системы осталось меньше месяца, и все про нее заговорили. Попросили рассказать, как она будет работать и как изменится ведение ВЭД, Елену Клинову, главного бухгалтера с опытом работы в ВЭД более 20 лет, аттестованного профессионального бухгалтера, аттестат Минфина по общему аудиту.

«Уже не раз писала про систему СПОТ в прошлом году. А так как кому как не мне рассказать про нее еще раз. Итак, Концепция СПОТ и план ее реализации утверждены Распоряжением Правительства от 10.11.2025 №3213-р. До этого контроль проводили уже после ввоза товаров, в рамках камеральных и выездных проверок. СПОТ предусматривает обязательное представление документа о предстоящей поставке, внесение обеспечительного платежа, присвоение QR-кода и контроль его наличия при ввозе товаров из стран ЕАЭС автомобильным транспортом. Эта система кардинально изменит схему работы с импортом из ЕАЭС», — сообщила Елена Клинова.

Как изменится импорт в 2026 году при ввозе товара в РФ из ЕАЭС

ШАГ 1. Регистрация сделки. Российский импортер еще до ввоза товара формирует в ЛК налогового сервиса АИС «Налог-3» электронное уведомление о предстоящей поставке.

В уведомлении указывает информацию:

о поставщике и получателе;

о наименовании, стоимости, характеристиках товара;

о маршруте, перевозчике и транспортном средстве;

о предполагаемой дате пересечения границы и др.

ШАГ 2. Гарантийный платеж. Одновременно с уведомлением уплачивается обеспечительный платеж, равный сумме косвенных налогов (НДС, акцизы) по этой поставке.

Напомним, сейчас мы уплачиваем НДС в ФНС в месяце, следующем за месяцем поступления товара.

ШАГ 3. Цифровой код. К документу формируется машиночитаемый код (QR-код или ссылка), который содержит сведения о поставке в зашифрованном виде. Код доступен импортеру, экспортеру и перевозчику.

ШАГ 4. Проверка на таможне. ФТС, считывая QR-код, проверяет наличие зарегистрированного уведомления, сверяет с фактическим грузом. Полное совпадение — обязательное условие для выпуска — груз получает цифровой пропуск и следует дальше.

График внедрения системы СПОТ

1 апреля 2026 года — старт тестового режима . Компании могут опробовать систему в щадящем режиме, выявить слабые места процессов.

1 июля 2026 года — полноценный запуск. Требования становятся обязательными, а нарушения — чреваты остановкой груза. Внедрение системы — с 1 апреля 2026 года (тестирование), с 1 июля 2026 года (промышленное).

«Если разложить по шагам, кажется не таким уж сложным механизмом. Но только на изучение одного вопроса — «Как зарегистрироваться в АИС «НАЛОГ-3» у меня ушло прилично времени, и полного понимания не появилось», — резюмировала Елена Клинова.

