💥Обзор новостей: чеки, сформированные с 1 апреля с НДС, общепиту исправлять не нужно, 30% МСП думают о дроблении, штрафы за просрочку отчетности отменят
Корректировать общепиту чеки с НДС с 1 апреля по 25 апреля 2026 года в связи с появлением освобождения от НДС не нужно, такое разъяснение дала ФНС в п
исьме от 27.05.2026 № ЗГ-35-20/6371@. Общепит на УСН освобожден от НДС с 1 апреля и до конца 2026 года.
При этом для льготы на 2026 год не учитывается условие о средней зарплате работников за 2025 год.
Но при условиях: доход за 2025 год не более 60 млн руб.;
доля доходов от услуг общепита за 2025 год — не менее 70%. ФНС указала, что кассовые чеки, сформированные с 1 апреля 2026 года с НДС, исправлять не нужно. Можете ссылаться на письмо налоговиков, если ИФНС будут требовать чеки коррекции после сдаче НД по НДС за 2 квартал.
Около 30% представителей малого бизнеса так или иначе задумывались о дроблении ради оптимизации налоговых издержек, показал опрос «Опоры России». Исследование выявило, что:
2,6% уже используют схемы дробления,
6,7% планируют дробить бизнес в будущем,
20,7% рассматривали такой вариант. В ФНС России говорят, что «превентивно информируют налогоплательщиков о наличии в их деятельности признаков дробления» и необходимости изменить модель бизнеса. Большинство опрошенных предпринимателей оценивают текущую налоговую нагрузку как чрезмерную, за последние три месяца 93% респондентов отмечают ухудшение положения бизнеса. Прежде всего, речь идет о возникшей с этого года обязанности микробизнеса с доходом от 20 млн руб. платить НДС.
В Госдуме предложили освободить бизнес от штрафов за просрочку отчетности. Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым предложили освобождать от штрафов малый и средний бизнес за несвоевременную сдачу обязательной отчетности из-за отключения интернета. Депутаты также предложили освобождать от штрафов в случаях: сбоя оператора электронного документооборота, сбоя государственной информационной системы, личного кабинета, сервиса приема отчетности или другого технического обстоятельства, не зависящего от предпринимателя.
Кабмин утвердил критерии пониженных страховых взносов госкомпаний из ИТ-сектора. Отмечается, что теперь получить госаккредитацию и воспользоваться пониженными страховыми взносами на уровне 15% (7,6% свыше единой предельной величины базы) смогут в том числе участники рынка, имеющие долю прямого или косвенного госучастия не менее 50%.
«Опора России» предложила ежегодно индексировать лимиты выплат по ОСАГО. Действующие страховые суммы – 500 000 руб. за вред жизни и здоровью и 400 000 руб. за ущерб имуществу – не пересматривались с 2014 г., отмечается в документе. За тот же период средняя стоимость полиса выросла более чем в 4 раза с 1800 до 7500 руб. Объединение предлагает повысить лимит выплат за вред жизни и здоровью до 2 млн руб., за ущерб имуществу – до 1,8 млн руб., а также закрепить их ежегодную индексацию на уровень инфляции.
Работодатели не внедряют профилактические программы ДМС из-за их стоимости. Доплачивать за чекапы и психологов готовы только крупные компании для удержания сотрудников. Нагрузка на бюджет работодателей сдерживает включение профилактических программ и сервисов благополучия (well-being) в корпоративные стратегии добровольного медицинского страхования (ДМС). Об этом аналитикам страхового брокера Remind сообщил 91% опрошенных страховщиков. Всего в исследовании приняли участие 11 российских страховых компаний, на которые приходится 92% рынка корпоративного ДМС. Среди них – «Альфастрахование», «Ингосстрах», «РЕСО-гарантия», «Росгосстрах», СОГАЗ и т. д.
Сегодня стартует Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который будет проходит с 3 по 6 июня под девизом «Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему». Руководитель ФНС Даниил Егоров 5 июня выступит с речью «Налоговые службы: создаем комфортную среду для бизнеса и прозрачность для государства».
Цены в ресторане «Форум» на ПМЭФ выросли до ₽7900 по сравнению с прошлым годом. В 2025 году стоимость составляла ₽6500 за обед на человека. В меню янтарный бульон из говядины с мясным расстегаем, стейк из корня сельдерея с белыми грибами, на десерт — традиционный миланский шоколадный торт.
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