💥Обзор новостей: чеки, сформированные с 1 апреля с НДС, общепиту исправлять не нужно, 30% МСП думают о дроблении, штрафы за просрочку отчетности отменят

Корректировать общепиту чеки с НДС с 1 апреля по 25 апреля 2026 года в связи с появлением освобождения от НДС не нужно, такое разъяснение дала ФНС в п

исьме от 27.05.2026 № ЗГ-35-20/6371@. Общепит на УСН освобожден от НДС с 1 апреля и до конца 2026 года.

При этом для льготы на 2026 год не учитывается условие о средней зарплате работников за 2025 год.

Но при условиях: доход за 2025 год не более 60 млн руб.;

доля доходов от услуг общепита за 2025 год — не менее 70%. ФНС указала, что кассовые чеки, сформированные с 1 апреля 2026 года с НДС, исправлять не нужно. Можете ссылаться на письмо налоговиков, если ИФНС будут требовать чеки коррекции после сдаче НД по НДС за 2 квартал.