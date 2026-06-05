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Наталия Лукина
Бухгалтеры

Клерк проведет Премию бухгалтеров 2026

В декабре этого года всех пользователей «Клерка» ждет масштабное событие — Премия бухгалтеров «Клерк» 2026. Победители продемонстрируют свои достижения, профессионализм, прославят свои компании и получат ценные призы!
Клерк проведет Премию бухгалтеров 2026

Премия бухгалтеров «Клерк» 2026 поможет показать, насколько бухгалтеры интересные и творческие люди, в том числе и в профессиональном плане. Современный бухгалтер — далеко не счетовод. Он самостоятельно оценивает налоговые риски, ведет переговоры и «разруливает» вопросы с налоговой, занимается оптимизацией, улучшает систему оплаты труда. Еще бухгалтеры — блогеры, комментаторы, инфлюенсеры — активные участники бухгалтерских сообществ.

«Клерк» — это пространство, где живут бухгалтеры, кадровики и юристы. Многих пользователей мы знаем десятилетия, многих видим каждый день в комментариях, кто-то давно уже стал автором Трибуны, а с кем-то познакомились на ежегодных наших конференциях. Большинство из вас уже давно стали частью «Клерка».

Именно поэтому мы объявляем, что в декабре 2026-го нас ждет масштабное событие — Премия бухгалтеров «Клерк» 2026!

Александр Табернакулов, редакционный директор Клерка представляет премию
Александр Табернакулов, редакционный директор Клерка представляет премию

Номинации премии:

  • Бухгалтер года. Наша топ-номинация. Выбираем самого крутого бухгалтера России.

  • Кадровик года. «Клерк» не только для бухгалтеров, но и для специалистов по кадрам. И мы хотим их отметить. 

  • Юрист года. Юристы составляют 16% пользователей «Клерка». Но по ощущениям, их больше.

  • Аутсорсер года. Специалисты, которые постоянно развиваются, учатся и совершенствуются. Это профи, у которых рабочий день не заканчивается никогда.

  • Комментатор года. Выбираем того, чьи меткие остроты под статьями на «Клерке» иногда собирают больше лайков, чем сами статьи. 

  • Почетный пользователь Клерка. За верность проекту мы выберем пользователя, для которого «Клерк» давно стал не просто сайтом, а вторым домом.

Дополнительные номинации:

  • Амбассадор года. В этой номинации мы отметим того, кто бескорыстно растит узнаваемость «Клерка». И мы это ценим!

  • Народный выбор. Здесь все решат не строгие жюри и не алгоритмы, а любовь пользователей «Клерка».

  • Мастер Трибуны. Награда для автора, чьи посты вирусятся благодаря регулярности, экспертности и любви читателей. 

  • Корпоративный блог года. Отметим компанию, чей блог — баланс между экспертностью и умением говорить с аудиторией на одном языке.

  • Компания аутсорсер года. Мы наградим команду профи, которая спасает российский бизнес. Эти ребята превратили делегирование в искусство, а спокойствие клиентов — в стабильный сервис!

Премия бухгалтеров «Клерк» 2026 — уникальная возможность для бухгалтеров со всей страны продемонстрировать свои достижения и профессионализм! О том, как стать номинантом и какие будут призы, мы расскажем в ближайшее время!

Информации об авторе

Наталия Лукина

Наталия Лукина

Шеф-редактор Трибуны в Клерк.Ру

288 подписчиков1 388 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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Комментарии

5
  • Василий С

    Отличные новости, давно не хватало такого события. Награждение будет связано с конференцией?

  • Вита Фамилия
    Бухгалтер
    Клерк проведет Премию бухгалтеров 2026

    Еще бухгалтеры — блогеры, комментаторы, инфлюенсеры — активные участники бухгалтерских сообществ.

    «Клерк» — это пространство, где живут бухгалтера, кадровики и юристы.

    то есть бухгалтеры живут всюду и повсеместно, а на Клерке бухгалтера?)

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