Клерк проведет Премию бухгалтеров 2026

В декабре этого года всех пользователей «Клерка» ждет масштабное событие — Премия бухгалтеров «Клерк» 2026. Победители продемонстрируют свои достижения, профессионализм, прославят свои компании и получат ценные призы!

Премия бухгалтеров «Клерк» 2026 поможет показать, насколько бухгалтеры интересные и творческие люди, в том числе и в профессиональном плане. Современный бухгалтер — далеко не счетовод. Он самостоятельно оценивает налоговые риски, ведет переговоры и «разруливает» вопросы с налоговой, занимается оптимизацией, улучшает систему оплаты труда. Еще бухгалтеры — блогеры, комментаторы, инфлюенсеры — активные участники бухгалтерских сообществ.

«Клерк» — это пространство, где живут бухгалтеры, кадровики и юристы. Многих пользователей мы знаем десятилетия, многих видим каждый день в комментариях, кто-то давно уже стал автором Трибуны, а с кем-то познакомились на ежегодных наших конференциях. Большинство из вас уже давно стали частью «Клерка».

Именно поэтому мы объявляем, что в декабре 2026-го нас ждет масштабное событие — Премия бухгалтеров «Клерк» 2026!

Александр Табернакулов, редакционный директор Клерка представляет премию

Номинации премии:

Бухгалтер года. Наша топ-номинация. Выбираем самого крутого бухгалтера России.

Кадровик года. «Клерк» не только для бухгалтеров, но и для специалистов по кадрам. И мы хотим их отметить.

Юрист года. Юристы составляют 16% пользователей «Клерка». Но по ощущениям, их больше.

Аутсорсер года. Специалисты, которые постоянно развиваются, учатся и совершенствуются. Это профи, у которых рабочий день не заканчивается никогда.

Комментатор года. Выбираем того, чьи меткие остроты под статьями на «Клерке» иногда собирают больше лайков, чем сами статьи.

Почетный пользователь Клерка. За верность проекту мы выберем пользователя, для которого «Клерк» давно стал не просто сайтом, а вторым домом.

Дополнительные номинации:

Амбассадор года. В этой номинации мы отметим того, кто бескорыстно растит узнаваемость «Клерка». И мы это ценим!

Народный выбор. Здесь все решат не строгие жюри и не алгоритмы, а любовь пользователей «Клерка».

Мастер Трибуны. Награда для автора, чьи посты вирусятся благодаря регулярности, экспертности и любви читателей.

Корпоративный блог года. Отметим компанию, чей блог — баланс между экспертностью и умением говорить с аудиторией на одном языке.

Компания аутсорсер года. Мы наградим команду профи, которая спасает российский бизнес. Эти ребята превратили делегирование в искусство, а спокойствие клиентов — в стабильный сервис!

Премия бухгалтеров «Клерк» 2026 — уникальная возможность для бухгалтеров со всей страны продемонстрировать свои достижения и профессионализм! О том, как стать номинантом и какие будут призы, мы расскажем в ближайшее время!