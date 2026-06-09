💥Обзор новостей: если температура в офисе превышает 28 градусов, можно не работать, критерии трудовых отношений пропишут в ТК, МРОТ повысят до 40 тыс

В СФ считают необходимым повышение МРОТ до 40 тыс. рублей. МРОТ необходимо повысить до 40 тыс. рублей, исходя из потребностей людей, при этом увеличение должно производиться с учетом возможностей бюджета страны. Такое мнение в интервью ТАСС высказал председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов. «Конечно, надо повышать минимальный размер оплаты труда, потому что рыночные цены растут, людям надо как-то жить. <…> Я иногда хожу с супругой в магазин, а оплачиваю я, и я вижу, что покупаем одно и то же практически, а плачу намного больше. По нынешним временам, как сейчас складывается стоимость жизни, хотя бы 40 тыс. надо уже платить», — считает сенатор.

Сотрудники в России имеют право отказаться от работы летом, если температура в офисе превышает 28 градусов, рассказала РИА Новости кандидат юридических наук Ольга Леонова. Собеседница агентства добавила, что более высокая температура в помещении может навредить здоровью, поэтому россиянин вправе сообщить об этом начальнику и написать заявление. В нем необходимо указать показания термометра и сообщить о приостановке работы до устранения нарушения.

Глава Минтруда рассказал о планах по легализации 1,3 млн работников в 2026 году, заявил глава министерства Антон Котяков «Ведомостям». Потенциальные масштабы теневой занятости Котяков оценил примерно в 5,3 млн человек. Серая занятость преимущественно концентрируется в отраслях с высокой долей проектной, сезонной или гибкой занятости – прежде всего в строительстве и ремонте (30% предприятий относятся к нелегальной зоне), торговле (26%), а также товарной логистике и грузоперевозках (18%). При этом самозанятые демонстрируют существенно более высокий уровень легализации по сравнению с физическими лицами: доля полностью декларируемых доходов среди них составляет 75% против 34% среди физлиц.

Минтруд обсуждает с бизнесом уточнение критериев трудовых отношений. «Идет достаточно активный диалог с платформами и предпринимательским сообществом», – сообщил министр труда Антон Котяков. Изменения необходимы, чтобы более четко различать эту границу между трудовыми и гражданско-правовыми отношениями. Сегодня порой происходит подмена трудовых отношений гражданско-правовыми, добавляет министр. «И эту подмену нам предстоит исключить, закрепив в Трудовом кодексе наряду с имеющимися ряд иных признаков трудовых отношений с учетом сложившейся практики», – отмечает Котяков.

Многодетным семьям предложили возвращать утильсбор при покупке авто. Депутаты от фракции КПРФ и член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов внесли в Госдуму законопроект о введении дополнительных мер поддержки семей, воспитывающих троих и более детей. Авторы инициативы предлагают изменить статью 241 Федерального закона «Об отходах производства и потребления». Инициатива направлена на частичный или полный возврат утилизационного сбора при покупке автомобилей для таких семей, в том числе для детей до 18 лет и до 23 лет при очном обучении в образовательной организации.

Центральный банк РФ понизил официальный курс доллара на 9 июня с 73,47 до 73,26 руб. Курс евро незначительно упал до 85,28 руб. (-0,28 руб.). Юань также был понижен до 10,78 руб., что на 0,07 руб. меньше, чем курс на период с 6 по 8 июня.

В России перестали открываться универмаги. Интерес к таким проектам падает на фоне насыщения рынка, сокращения ассортимента и снижения трафика у торговых центров. С начала 2026 г. в России не открылось ни одного нового универмага. Об этом говорится в отчете консалтинговой компании CORE.XP. Для сравнения: в 2023 г. был зафиксирован десятилетний рекорд – тогда на рынок вышли объекты на 76 000 кв. м. В позапрошлом году к ним добавились универмаги еще на 12 000 кв. м, а в 2025 г. – на 17 000 кв. м.

В России появятся вакцины против опухоли головного мозга, сообщила Скворцова. «В 2026 году, я надеюсь, что мы получим разрешение на применение онковакцины против глиобластомы. И первая вакцина будет тоже пептидная, она будет называться "Глиопепт". А в конце года мы получим разрешение и на мРНК-вакцину от глиобластомы — "Глиорна"», — сказала руководитель ФМБА.

В России предложили перевести детские сады на 12-часовой рабочий день, чтобы родители успевали забирать детей после работы. Детские сады в России необходимо перевести на 12-часовой рабочий день для удобства работающих родителей, заявил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб. « Родители у нас заканчивают работу в 6 часов. Добраться до детского сада - это в среднем еще 40 минут, если говорить про Москву. Поэтому нужно резервное время. Считаю, что детские сады могут работать 12-часовую смену», — сказал Гриб.