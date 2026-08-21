😉 Мемы от художников. Пост для поднятия настроения
Продолжаем искать картины великих художников, которые могут стать мемами. Ловите пятничную подборку, которые отлично подходят для злободневных тем.
Коллеги, сегодня пятница! Давайте отвлечемся немного от работы и развеемся.
Когда ответил на все требования из налоговой
Когда налоговики пришли с выездной проверкой
Когда зашел в телегу в обход Роскомнадзора
Когда пытался запастись витаминами впрок
Когда посчитал проценты по ипотеке
Когда понял, что налоговые изменения 2027 уже не за горами
Когда бахнула пива в рабочий обед и пытаешься держать себя в руках
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Придумайте свое название
Пошью пиджак с отливом, и в Ялту!