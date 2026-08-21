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Наталия Лукина
Общество
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😉 Мемы от художников. Пост для поднятия настроения

Продолжаем искать картины великих художников, которые могут стать мемами. Ловите пятничную подборку, которые отлично подходят для злободневных тем.

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Коллеги, сегодня пятница! Давайте отвлечемся немного от работы и развеемся.

Когда ответил на все требования из налоговой

Владимир Маковский
Владимир Маковский, «Без хозяина»

Когда налоговики пришли с выездной проверкой

Ивана Билибина
Ивана Билибина «Василиса Прекрасная уходит из дома Бабы-яги»

Когда зашел в телегу в обход Роскомнадзора

Рене Магритт «Влюбленные»
Рене Магритт «Влюбленные»

Когда пытался запастись витаминами впрок

Джузеппе Арчимбольдо
Джузеппе Арчимбольдо «Лето»

Когда посчитал проценты по ипотеке

Караваджо «Медуза»
Караваджо «Медуза»1

Когда понял, что налоговые изменения 2027 уже не за горами

Чарльз Уэст Коуп «Ночная тревога»
Чарльз Уэст Коуп «Ночная тревога»

Когда бахнула пива в рабочий обед и пытаешься держать себя в руках

Маргарет Кин. «Сложная леди»
Маргарет Кин. «Сложная леди»

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На сегодня у меня все)))
На сегодня у меня все)))
  1. Признан иноагентом на территории РФ

Информации об авторе

Наталия Лукина

Наталия Лукина

Шеф-редактор Трибуны в Клерк.Ру

306 подписчиков1 456 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Михаил Хабинский
Сокращение штата

Как топ-менеджер отсудил 1,7 млн рублей и заставил корпорацию пересмотреть кадровую политику

Сокращение штата в госкорпорациях нередко воспринимается как необратимый процесс, особенно когда речь идет о топ-менеджерах. В 2025–2026гг. Бутырский районный суд Москвы рассмотрел дело, которое изменило подход к оценке добросовестности работодателя при сокращении управленцев высшего звена.

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