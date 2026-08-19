💥Обзор новостей: ФТС доначислила бизнесу по итогам проверок 35,2 млрд руб, 71% россиян тратили больше, чем могли позволить, в Рунете произошел масштабный сбой

За шесть месяцев 2026 г. таможенные органы доначислили бизнесу по итогам проверок 35,2 млрд руб., что на 25% больше результата января – июня 2025 г. (28,1 млрд). Это следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС). При этом разрыв между начисленной и реальной выплаченной суммой в текущем году также вырос по сравнению с первым полугодием 2025 г. Если в прошлом году из общей суммы доначислений федеральный бюджет получил 79,4% (22,3 млрд руб.), то в январе – июне 2026 г. только 72,2% (25,4 млрд), следует из данных ведомства.

ЦБ: все крупные банки готовы к массовому запуску цифрового рубля с 1 сентября. Массовый запуск цифрового рубля запланирован на 1 сентября 2026 года. В ЦБ заверяют, что все крупные банки к этому готовы, почти половина россиян говорит, что планирует сразу им пользоваться, а эксперты прогнозируют, что третья форма российской национальной валюты — в дополнение к наличной и безналичной — со временем может выйти за рамки просто платежного инструмента.

71% россиян признались, что тратили больше, чем могли позволить. Самой серьезной финансовой ошибкой россияне считают жизнь не по средствам (32%). Такие результаты показало исследование финансового маркетплейса «Выберу.ру». На втором месте — оформление кредитов без оценки своих возможностей (26%), на третьем — отсутствие накоплений на непредвиденные расходы (22%). Реже упоминались кредиты для повседневных расходов (9%), рискованные вложения без понимания (7%) и хранение всех денег в одном месте (4%). Чаще всего респонденты признавались, что тратили больше, чем могли себе позволить (71%). Спонтанные дорогие покупки совершали 68% опрошенных, а 67% жалеют, что не откладывали на будущее.

Почти треть рабочих мест в России сталкивается с риском влияния ИИ. Примерно каждое 10-е рабочее место в российской экономике подвержено высокому риску для занятости из-за внедрения искусственного интеллекта (ИИ) и примерно каждое третье – значимому риску. К такому выводу пришел замдиректора Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Ростислав Капелюшников. Главной мишенью технологии становятся офисные служащие, полагает эксперт.

Артемий Лебедев призвал россиян откладывать половину дохода при зарплате 60 тысяч рублей. По его мнению, прожить на 30 тысяч в месяц вполне реально, если питаться лапшой быстрого приготовления, сосисками, тушенкой и обедать в столовых при техникумах.

В России большинство предприятий не планируют повышать зарплату. Большинство российских предприятий не планируют повышать зарплату своим работникам в III квартале 2026 года, следует из выпуска мониторинга предприятий ЦБ РФ. По данным ЦБ, только предприятия сельского хозяйства готовы увеличить зарплату на 2,2% в связи с высокой потребностью в сотрудниках в период уборки урожая.

Участникам спецоперации зачтут службу по контракту в стаж госслужбы. Участникам спецоперации, решившим строить политическую карьеру, в стаж государственной и муниципальной службы включат их периоды военной службы по контракту. Аналогичные меры в части учета стажа для муниципальной службы распространят на добровольцев в формированиях Росгвардии и Вооруженных силах РФ. Такую инициативу 18 августа с замечаниями одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Сейчас военная служба контрактников, как и добровольцев в формированиях Росгвардии и ВС РФ, засчитывается в общий трудовой стаж и стаж государственной гражданской службы, но не учитывается при поступлении на работу в органы местного самоуправления, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В Рунете произошел масштабный сбой. Россияне столкнулись с масштабным сбоем в Рунете вечером 18 августа. По данным сервиса detector404, который анализирует работоспособность сервисов, пользователи сообщают об ошибках на сетях «Мегафона», «Ростелекома», «Билайна», «МТС», lovit и других операторов. Проблемы также наблюдаются в работе банковских приложений и соцсетей. Наибольше количество жалоб поступает из Подмосковья (2,6 тыс. за последний час), Москвы (3,7 тыс. за час), Самарской области (916 за час) и Санкт-Петербурга (693 за час). Причиной сбоя в Рунете стали проблемы с подачей электроэнергии на крупный узел связи.

Вырос спрос на универсальные полисы страхования связанных с атаками БПЛА рисков. Страховые компании стали чаще запускать универсальные, так называемые коробочные продукты. По словам страховщиков, это связано, в частности, с запросом страхователей на защиту от БПЛА.

С 1 сентября в России расширяется перечень должностей, которые смогут занимать медсестры и фельдшеры. В него включили участковых медсестер и заведующих фельдшерско-акушерскими пунктами, следует из документа Минздрава РФ. Для специалистов также стали доступны должности заведующих здравпунктом или кабинетом медицинской профилактики. При наличии образования в области лабораторной диагностики можно работать главным лаборантом. Кроме того, предусмотрены должности медсестры по приему вызовов скорой помощи и стерилизационной медсестры.