Сайт не работает без javascript. Включите поддержку javascript в настройках браузера!
🔴 Бесплатный вебинар: НДС в строительстве на ОСНО и УСН в 1С:Бухгалтерия 8.3
Наталия Лукина
Обзоры новостей
Читать 3 мин

💥Обзор новостей: ФТС доначислила бизнесу по итогам проверок 35,2 млрд руб, 71% россиян тратили больше, чем могли позволить, в Рунете произошел масштабный сбой

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.

886 просмотров82 открытия
15

  • За шесть месяцев 2026 г. таможенные органы доначислили бизнесу по итогам проверок 35,2 млрд руб., что на 25% больше результата января – июня 2025 г. (28,1 млрд). Это следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС). При этом разрыв между начисленной и реальной выплаченной суммой в текущем году также вырос по сравнению с первым полугодием 2025 г. Если в прошлом году из общей суммы доначислений федеральный бюджет получил 79,4% (22,3 млрд руб.), то в январе – июне 2026 г. только 72,2% (25,4 млрд), следует из данных ведомства.

  • ЦБ: все крупные банки готовы к массовому запуску цифрового рубля с 1 сентября. Массовый запуск цифрового рубля запланирован на 1 сентября 2026 года. В ЦБ заверяют, что все крупные банки к этому готовы, почти половина россиян говорит, что планирует сразу им пользоваться, а эксперты прогнозируют, что третья форма российской национальной валюты — в дополнение к наличной и безналичной — со временем может выйти за рамки просто платежного инструмента.

  • 71% россиян признались, что тратили больше, чем могли позволить. Самой серьезной финансовой ошибкой россияне считают жизнь не по средствам (32%). Такие результаты показало исследование финансового маркетплейса «Выберу.ру». На втором месте — оформление кредитов без оценки своих возможностей (26%), на третьем — отсутствие накоплений на непредвиденные расходы (22%). Реже упоминались кредиты для повседневных расходов (9%), рискованные вложения без понимания (7%) и хранение всех денег в одном месте (4%). Чаще всего респонденты признавались, что тратили больше, чем могли себе позволить (71%). Спонтанные дорогие покупки совершали 68% опрошенных, а 67% жалеют, что не откладывали на будущее.

  • Почти треть рабочих мест в России сталкивается с риском влияния ИИ. Примерно каждое 10-е рабочее место в российской экономике подвержено высокому риску для занятости из-за внедрения искусственного интеллекта (ИИ) и примерно каждое третье – значимому риску. К такому выводу пришел замдиректора Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Ростислав Капелюшников. Главной мишенью технологии становятся офисные служащие, полагает эксперт.

  • Артемий Лебедев призвал россиян откладывать половину дохода при зарплате 60 тысяч рублей.

    По его мнению, прожить на 30 тысяч в месяц вполне реально, если питаться лапшой быстрого приготовления, сосисками, тушенкой и обедать в столовых при техникумах.

  • В России большинство предприятий не планируют повышать зарплату. Большинство российских предприятий не планируют повышать зарплату своим работникам в III квартале 2026 года, следует из выпуска мониторинга предприятий ЦБ РФ. По данным ЦБ, только предприятия сельского хозяйства готовы увеличить зарплату на 2,2% в связи с высокой потребностью в сотрудниках в период уборки урожая.

  • Участникам спецоперации зачтут службу по контракту в стаж госслужбы. Участникам спецоперации, решившим строить политическую карьеру, в стаж государственной и муниципальной службы включат их периоды военной службы по контракту. Аналогичные меры в части учета стажа для муниципальной службы распространят на добровольцев в формированиях Росгвардии и Вооруженных силах РФ. Такую инициативу 18 августа с замечаниями одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Сейчас военная служба контрактников, как и добровольцев в формированиях Росгвардии и ВС РФ, засчитывается в общий трудовой стаж и стаж государственной гражданской службы, но не учитывается при поступлении на работу в органы местного самоуправления, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

  • В Рунете произошел масштабный сбой. Россияне столкнулись с масштабным сбоем в Рунете вечером 18 августа. По данным сервиса detector404, который анализирует работоспособность сервисов, пользователи сообщают об ошибках на сетях «Мегафона», «Ростелекома», «Билайна», «МТС», lovit и других операторов. Проблемы также наблюдаются в работе банковских приложений и соцсетей. Наибольше количество жалоб поступает из Подмосковья (2,6 тыс. за последний час), Москвы (3,7 тыс. за час), Самарской области (916 за час) и Санкт-Петербурга (693 за час). Причиной сбоя в Рунете стали проблемы с подачей электроэнергии на крупный узел связи.

  • Вырос спрос на универсальные полисы страхования связанных с атаками БПЛА рисков. Страховые компании стали чаще запускать универсальные, так называемые коробочные продукты. По словам страховщиков, это связано, в частности, с запросом страхователей на защиту от БПЛА.

  • С 1 сентября в России расширяется перечень должностей, которые смогут занимать медсестры и фельдшеры. В него включили участковых медсестер и заведующих фельдшерско-акушерскими пунктами, следует из документа Минздрава РФ. Для специалистов также стали доступны должности заведующих здравпунктом или кабинетом медицинской профилактики. При наличии образования в области лабораторной диагностики можно работать главным лаборантом. Кроме того, предусмотрены должности медсестры по приему вызовов скорой помощи и стерилизационной медсестры.

  • Shaman опроверг слухи о возможном выступлении с Канье Уэстом. Дронов объяснил, что рэп-культура не относится к его музыкальному направлению. По его словам, он предпочитает заниматься только теми проектами, которые соответствуют его творческой позиции. «Рэп – это глубокая, мощная культура, но она не моя. Я не рос в этой стихии и не владею ее инструментами», – заявил исполнитель. Ранее сообщалось, что Канье Уэст якобы хотел пригласить российского певца для дуэта на своем концерте в Санкт-Петербурге, но получил отказ.

Информации об авторе

Наталия Лукина

Наталия Лукина

Шеф-редактор Трибуны в Клерк.Ру

306 подписчиков1 452 поста

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Комментарии

15
ГлавнаяПодписка