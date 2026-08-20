😉Обзор позитивных новостей: в шести регионах пенсия превысила 40 тыс руб, Новак объявил о начале импорта топлива в Россию, Чебурашке 60 лет

По просьбам трудящихся сделаем сегодня обзор «хороших новостей»😉

Средняя пенсия превысила 40 тыс. рублей в шести российских регионах, такие данные приводит Социальный фонд России. Согласно данным ведомства, наибольший размер выплат установлен в Чукотском автономном округе, где средняя пенсия неработающих пенсионеров составляет 49 966 рублей. Также среди лидеров — Ненецкий автономный округ, где размер выплат составляет 44 280 рублей, и Камчатский край, где установлена пенсия в размере 42 698 рублей. Кроме того, высокие выплаты получают пенсионеры Магаданской области (42 911 рублей) и Ямало-Ненецкого автономного округа (41 255 рублей).

Новак объявил о начале импорта топлива в Россию. Россия начала импортировать топливо, сообщил вице-премьер Новак. Сейчас начался второй этап напряженной ситуации на рынке, подтвердил он, выразив надежду, что в ближайшее время закончится ремонт ряда нефтеперерабатывающих заводов и ситуация значительно улучшится.

ЦБ выпустил инвестмонеты «Георгий Победоносец». Банк России 21 августа выпустит в обращение инвестиционные золотые монеты «Георгий Победоносец» номиналом 100, 200 рублей и 10 тысяч рублей и серебряные — номиналом 100 рублей, сообщил регулятор.

Для кинопроизводителей разработали рекомендации по созданию контента на тему семьи. Допустимое драматургическое исследование кризиса семейных отношений не должно подменяться дискредитацией самой ценности семьи, указано в рекомендациях. Отдельно прописано, как рекомендуется изображать в фильмах и сериалах верность: «Не как отвлеченную моральную формулу, а как внутреннюю устойчивость отношений, доверие, последовательность в поступках и отказ от поведения, разрушающего семейную связь». В фильмах и сериалах, где отражена тематика семьи, рекомендуется транслировать следующие ответы на ключевые инсайты аудитории: «семья и дети — это не конец свободы, а новый уровень жизни с другими, более глубокими радостями». Семейную тематику также призывают не использовать в качестве способа «вызвать у аудитории заранее заданную реакцию умиления, вины, страха, жалости или морального согласия без построения убедительного сюжета, характера и внутренней логики отношений».

В России расширят неонатальный скрининг еще на шесть заболеваний. В России планируют расширить программу обследования новорожденных, включив в нее выявление шести наследственных заболеваний. В министерстве здравоохранения уточнили, что обследование планируют включить в скрининг уже с 2027 года. Также туда собираются добавить анализы на: болезнь Помпе, мукополисахаридоз первого типа, болезнь Гоше, болезнь Ниманна-Пика типа А/В, болезнь Краббе.

Чебурашке исполняется 60 лет. 20 августа 1966 года вышла первая книга Эдуарда Успенского «Крокодил Гена и его друзья».

В Приморье дальневосточный леопард усыновил чужих котят. В Приморье впервые в истории сняли на видео самку дальневосточного леопарда, которая стала заботиться о чужих котятах, сообщила пресс-служба нацпарка «Земля леопарда». «Благодаря тому что кровная мать котят полностью оставила потомство на попечение другой большой кошки, этот случай является уникальным для мировой науки», — говорится в публикации.

Тофу назвали лучшим источником белка согласно научной системе оценки, которая учитывала влияние продуктов на здоровье человека, окружающую среду и доступность по цене.

Ученые выяснили, кого комары считают «вкусными», а кого просто не видят. В Пермском национальном исследовательском политехническом университете рассказали, что при выборе жертвы для своей атаки комары руководствуются запахом человека. Кожа человека вырабатывает химическое соединение метилпиперазин. У одних оно выделяется в большем объеме, у других - в меньшем. Люди с высоким уровнем этого вещества оказываются для комаров «невкусными» или даже «невидимыми», так как оно действует как природный репеллент - дезориентирует насекомых, нарушая их обонятельные рецепторы. В результате они перестают реагировать даже на самые привлекательные для них запахи. Именно этим объясняется, почему одни люди притягивают кровососов значительно сильнее других.

В Якутии школьники на физкультуре будут заниматься национальными видами спорта. В Якутии планируют ввести национальные виды спорта в дополнительные часы по физической культуре. Ученики смогут заниматься мас-рестлингом, хапсагаем, якутскими прыжками, национальным многоборьем и настольными играми.

На Christie’s распродают костюмы героинь фильма «Дьявол носит Prada 2». С 1 по 15 сентября Christie’s проведет онлайн-торги, на которые выставят предметы гардероба, в которых снимался второй фильм серии, вышедший на экраны весной 2026 года. К числу топ-лотов относятся платье Gabriela Hearst, которое героиня Энн Хэтэуэй случайно испачкала в фильме (на торги оно выставлено с оригинальным пятном), а также прототип красных туфель Valentino, которые носила Миранда Пристли и которые подпишет Мерил Стрип.