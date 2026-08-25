💥Обзор новостей: для МП установят сроки выдачи документа об ущербе от БПЛА, Ozon отменит постоплату в 38 регионах, на «Газпром Арена» концерта Канье Уэста не будет

ФНС: россияне могут получить налоговый вычет за благотворительность. Россияне могут получить социальный налоговый вычет по расходам на благотворительность в размере 13% от потраченной суммы, сообщили ФНС России. Максимальная сумма, с которой можно получить вычет, не должна превышать 25% от годового дохода, добавили в службе.

ТПП предложила ограничить сроки выдачи документа об ущербе от БПЛА. Торгово-промышленная палата (ТПП) предложила установить для маркетплейсов определенный срок на выдачу документа, подтверждающего ущерб от ударов БПЛА. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на письмо объединения в правительство. Среди прочих мер ТПП предлагает проводить ревизию остатков товаров на уцелевших складах при участии пострадавших продавцов, а также обеспечить их доступом к информации о фактическом наличии товара и его состоянии. Кроме того, объединение выступает за формирование единого открытого Реестра пострадавших предпринимателей и объемов утраченного имущества, за снятие ограничений на вывоз товаров с уцелевших складов.

Средний размер пенсии для неработающих россиян составил 25 834 руб. Пенсия работающих граждан достигла 23 750 руб., следует из данных Соцфонда. Самая высокая средняя пенсия у неработающих в июле была зафиксирована в Чукотском автономном округе (43 965 руб.), самая низкая — в Дагестане (19 256 руб.). При этом опрос Russian Field показал, что россияне оценивают комфортную пенсию почти в 80 тыс. руб.

Ozon отменит постоплату заказов в 38 регионах. Ozon отключил возможность оплачивать заказы после получения в 38 регионах России, чтобы снизить количество возвратов, сообщил маркетплейс в своем Telegram-канале. Как уточнили в компании, это коснется товаров продавцов, которые поставляются со складов Ozon.

Обновлен и расширен состав данных сервиса ФНС «Узнать о жалобе». Добавили информацию о жалобах, рассматриваемых не только в ФНС и вышестоящих налоговых органах, но и непосредственно в территориальных налоговых органах, не являющихся вышестоящими. Поиск информации по поданной жалобе теперь осуществляется по ИНН. Если жалоба подана заявителем в упрощенном порядке, на сервисе также содержится информация о ходе и результате ее рассмотрения.

Часть продавцов Ozon получит компенсации за поврежденные товары после атаки БПЛА. Маркетплейс Ozon после беспилотных атак на склады компании объявил о страховых выплатах пострадавшим продавцам, которые подключены к программе страхования от «Ингосстраха». Они будут перечислены по итогам рассмотрения каждого инцидента, который будет признан страховым случаем. При этом продавцам не нужно специально обращаться в страховую, инструкции направят селлерам в личный кабинет, отметили в пресс-службе Ozon.

С 1 сентября 2026 года вступает в силу форма декларации 3-НДФЛ. Изменения связаны с налоговыми вычетами по программе долгосрочных сбережений. В новой редакции приложения 5 «Расчет стандартных, социальных, инвестиционных налоговых вычетов, а также налоговых вычетов на долгосрочные сбережения граждан» добавлена строка 255 для отражения вычета, а в строке 021 появился новый код вида договора — 5.

На территории НПЗ на Кубани произошло возгорание после атаки БПЛА. На территории нефтеперерабатывающего предприятия в Краснодарском крае произошло возгорание после атаки беспилотников, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в «Максе». Сейчас на месте случившегося работают пожарные и оперативные службы, отметил глава региона.

Самозапрет на азартные игры начнет действовать с 1 сентября. Заявление о самозапрете на участие в ставках, по аналогии с самозапретом на кредиты, с 1 сентября можно подать в любой МФЦ, независимо от места жительства, или с помощью Госуслуг. Букмекерские конторы, тотализаторы и иные организаторы азартных игр обязаны блокировать доступ таких лиц к ставкам, переводам и рекламным предложениям.

В 60 регионах РФ 1 сентября не будут продавать алкоголь. Первого сентября во многих регионах России запретят продавать алкогольные напитки. Дополнительные ограничения на День знаний вводятся в 60 субъектах РФ. В их число вошли Адыгея, Башкирия, Бурятия, Алтай, Дагестан, Ингушетия и Калмыкия. Спиртные напитки во вторник, 1 сентября, перестанут продавать в Карачаево-Черкесии, Карелии, Коми, Мордовии, Удмуртии и Хакасии.

Концерт американского рэпера Канье Уэста не сможет пройти на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Представители «Газпром Арены» заявили, что площадка не является организатором концерта Канье Уэста в России и не подписывала договор на аренду стадиона для проведения шоу. «Соответственно, концерт не может состояться на нашей площадке», — заявили в «Газпром Арене». Сами организаторы шоу — агентство Say Agency — заявили, что им неизвестно об отмене мероприятия.