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Наталия Лукина
Общество
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🔥Викторина на «Клерке». Все о поцелуях

Викторина в «Трибуне»! Сегодня отмечают день примирительного поцелуя. Вспомним самые яркие поцелуи в классической литературе и угадываем обычаи, связанные с этим проявлением нежности.

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Вопрос 1

Она чувствовала холодный поцелуй немилого супруга, она слышала веселые поздравления присутствующих и все еще не могла поверить, что жизнь ее была навеки окована. Откуда цитата?

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Вопрос 2

Как называется эскимосский поцелуй (традиционное приветствие у инуитов)?

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Вопрос 3

Поцелуй ее был холоднее льда, он пронизал его насквозь и дошел до самого сердца, а оно и без того уже было наполовину ледяным. Откуда это?

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Вопрос 4

Откуда пошел обычай скреплять поцелуем клятву супружеской верности?

Проголосовал 1 человек

Вопрос 5

Что за черт! в самом деле! (Протирает глаза.) Целуются! Ах, батюшки, целуются! Точный жених! (Вскрикивает, подпрыгивая от радости.) Ай, Антон! Ай, Антон! Ай, городничий! Вона, как дело-то пошло! Откуда цитата?

Проголосовал 1 человек

Вопрос 6

Ваш нежный рот – сплошное целованье… Кто написал?

Проголосовал 1 человек

Вопрос 7

Что значит «поцелуй Иуды»?

Проголосовал 1 человек

Информации об авторе

Наталия Лукина

Наталия Лукина

Шеф-редактор Трибуны в Клерк.Ру

306 подписчиков1 461 пост

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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