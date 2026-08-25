🔥Викторина на «Клерке». Все о поцелуях

Разберитесь с учетом в IT за 3 месяца и займите свое место в прибыльной нише на новом курсе повышения квалификации c дипломом «Бухгалтер IT-компании».

На курсе вы изучите специфику сферы: от аккредитации и льгот по налогам до учета разработки ПО и специфики трудовых отношений. Вы научитесь работать с лицензиями и интеллектуальной собственностью, а также разберетесь с льготами по налогу на прибыль, НДС и страховыми взносами.