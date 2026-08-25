🔥Викторина на «Клерке». Все о поцелуях
Викторина в «Трибуне»! Сегодня отмечают день примирительного поцелуя. Вспомним самые яркие поцелуи в классической литературе и угадываем обычаи, связанные с этим проявлением нежности.
Вопрос 1
Она чувствовала холодный поцелуй немилого супруга, она слышала веселые поздравления присутствующих и все еще не могла поверить, что жизнь ее была навеки окована. Откуда цитата?
Вопрос 2
Как называется эскимосский поцелуй (традиционное приветствие у инуитов)?
Вопрос 3
Поцелуй ее был холоднее льда, он пронизал его насквозь и дошел до самого сердца, а оно и без того уже было наполовину ледяным. Откуда это?
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Вопрос 4
Откуда пошел обычай скреплять поцелуем клятву супружеской верности?
Вопрос 5
Что за черт! в самом деле! (Протирает глаза.) Целуются! Ах, батюшки, целуются! Точный жених! (Вскрикивает, подпрыгивая от радости.) Ай, Антон! Ай, Антон! Ай, городничий! Вона, как дело-то пошло! Откуда цитата?
Вопрос 6
Ваш нежный рот – сплошное целованье… Кто написал?
Вопрос 7
Что значит «поцелуй Иуды»?
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