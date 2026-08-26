Как рассчитать свою пенсию в 2026 году самостоятельно

Разобраться, как рассчитывается пенсия, достаточно сложно. Рассказываем простым языком: кому и когда она положена, что такое индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК), как рассчитать пенсию, какая пенсия будет у самозанятых и где быстро посмотреть свои будущие выплаты.

Возраст выхода на пенсию по старости для мужчин и женщин в 2026 году

С 2019 года в России началась пенсионная реформа. Ее задача — увеличить пенсионный возраст: для женщин — с 55 до 60 лет, для мужчин — с 60 до 65 лет. В 2025 году у россиян не было возможности выйти на пенсию по возрасту из-за переходного периода реформы. Такое уже было в 2023 году и повторится в 2027 году.

В 2026 году право на страховую пенсию по старости на общих основаниях есть у женщин 1967 года рождения и мужчин 1962 года рождения. Женщины выходят на пенсию в 59 лет, мужчины — в 64 года.

График ухода на пенсию по старости на 2026-2027 г

Мужчина Год рождения Возраст Год выхода на пенсию 1962 год 64 года 2026 год 1963 год 65 лет 2028 год Женщина Год рождения Возраст Год выхода на пенсию 1967 год 59 лет 2026 год 1968 год 60 лет 2028 год

ИПК и стаж: необходимый минимум для выхода на пенсию

Но одного возраста для выхода на пенсию недостаточно. Нужно получить минимальное количество пенсионных баллов — ИПК — и иметь определенный страховой стаж.

ИПК

Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) — одна из ключевых составляющих при назначении и расчете пенсии. Чем выше официальный доход в пределах базы для начисления взносов, тем больше накопится баллов. Количество пенсионных баллов зависит от двух составляющих: зарплаты и предельной базы по взносам. Предельная база на 2026 год – 2 979 000 руб. При этом за год можно получить максимум 10 баллов. В 2026 году для права на пенсию надо иметь минимум 30 баллов.

Формула пенсионного балла: ИПК = Зарплата за год/ Предельная база х 10

Чтобы получить максимальное количество баллов 10, в 2026 году нужно зарабатывать не меньше 248 250 ₽ в месяц (до вычета НДФЛ). Чтобы получить 1 балл зарплата в 2026 году должна быть 24 825 ₽ в месяц.

Трудовой стаж

В 2026 году минимальный трудовой стаж для получения страховой пенсии — 15 лет. При расчете стажа для назначения пенсии берут периоды, когда работодатель перечислял за человека страховые взносы в Соцфонд. Также в стаж входит время службы в армии по призыву, уход за ребенком до полутора лет или за человеком с инвалидностью первой группы. Если стажа не хватает, то можно выйти только на социальную пенсию на 5 лет позже.

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Рассчитываем пенсию 2026 по стажу и коэффициенту

Пенсия россиян в 2026 году состоит из индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) и фиксированной выплаты (ФВ), размер которой также утверждается на каждый год. С 1 января 2026 года стоимость пенсионного коэффициента составит 156,76 ₽. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости в 2026 году составляет 9 584,69 ₽.

Формула: Страховая пенсия = (количество пенсионных коэффициентов (ИПК) × стоимость 1 коэффициента (СИПК)) + фиксированная часть (ФВ).

Пенсия-2026 = ИПК х 156,76 + 9 584,69

Пенсия для самозанятых и тех, кто работает неофициально

Как работающие неофициально, так и самозанятые (которые не платят добровольно страховые взносы) рискуют в будущем остаться без страховой пенсии по старости. Такие люди получат только социальную пенсию по старости — с 1 апреля 2026 года ее размер — 9 424,12 ₽. По закону неработающий пенсионер не может получать выплату ниже регионального прожиточного минимума пенсионера (ПМП), поэтому пенсия в среднем составит 16 288 ₽. с учетом доплат. Выходят на нее позже обычного пенсионного возраста: женщины — в 64 года, мужчины — в 69 лет.

Для формирования стажа и баллов самозанятые могут платить страховые взносы добровольно.

В 2026 году минимальный взнос — 71 525,52 руб. за год стажа и 1,03 пенсионного балла, максимальный — 572 204,16 руб. за 8,72 балла.

Как посчитать свою будущую пенсию за пять минут

Узнать размер накоплений можно несколькими способами:

Для расчета вашей будущей пенсии можно воспользоваться пенсионным калькулятором, доступным на сайте Социального фонда России. Через Госуслуги. Зайдите в личный кабинет на Госуслугах. В разделе «Пенсия и пособия» закажите выписку из индивидуального лицевого счета. Через приложение «СберОнлайн». Переходите в «Пенсионные программы» и находите среди многих пункт «Расчет пенсии». Кликаете на кнопку «Рассчитать пенсию». Вам предложат авторизоваться через «Госуслуги». Через 5 минут в приложении появится расчет вашей пенсии.