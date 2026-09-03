💥Обзор новостей: лимита на снятие наличных в банкоматах не будет, в 2027 введут мораторий на проверки бизнеса, в Госдуме не обсуждают налог на сверхприбыль банков

У Минфина нет планов вводить лимит на снятие наличных в банкоматах. Введение лимита на снятие наличных денег в банкоматах сейчас не обсуждается, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев в кулуарах ВЭФ-2026. «Таких планов нет», – сказал он.

Генпрокурор предложил ввести в 2027 году мораторий на проверки бизнеса. Генеральный прокурор Александр Гуцан предложил ввести в 2027 году мораторий на проверки малого бизнеса. Такую меру он предложил в качестве поддержки бизнеса в условиях атак БПЛА. «Я уверен, что эффективным инструментом [будет] объявление на 2027 год моратория на проведение соответствующих проверок со стороны тех органов, которые наделены этим правом, в том числе и органов прокуратуры», — сказал Гуцан в ходе Восточного экономического форума. Среди мер поддержки он назвал предоставление отсрочек для пострадавшего бизнеса периодов внесения обязательных платежей и направления налоговой отчетности. «Установление для них (субъектов малого и среднего бизнеса) льготного периода погашения заемных средств перед банками без ухудшения кредитной истории», — добавил генпрокурор.

В Госдуме не обсуждают введение налога на сверхприбыль банков, сообщил на ВЭФ глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. «Это не обсуждают. Банки – часть финансовой системы, если они эффективно работают, значит, зарабатывают прибыль, которая идет на их капитализацию. Если не будет источника капитализации, не будет наращиваться кредитование экономики – все очень взаимосвязано», – сказал он.

Малый бизнес предложил создать движение по повышению производительности. Повышение производительности труда должно стать общественным движением, как это было в годы Советского Союза, считает президент «Опоры России» Александр Калинин. «Мы предлагаем сделать меры повышения производительности труда партийным проектом «Единой России». У партии есть отделения в 42 000 муниципалитетов, через которые можно дотянуться до каждого российского предпринимателя, кто вообще задумывается об эффективности своего бизнеса», – заявил Калинин.

Минэк ожидает выхода бюджета на нулевой дефицит в 2028-2029 годах. Минэкономразвития рассчитывает на поэтапную нормализацию бюджетного баланса и выход на параметры бездефицитного бюджета в 2028-2029 г. Об этом министр экономического развития Максим Решетников заявил в интервью РБК на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Хлеб в России маркировать пока не будут, заявили в ЦРПТ. Планов по запуску маркировки хлеба и хлебобулочных изделий в России сейчас нет, сообщил «Ведомостям» на полях Восточного экономического форума заместитель генерального директора «Центра развития перспективных технологий» (ЦРПТ) Реваз Юсупов. «Обычный хлеб не маркируется, планов по запуску требований в этой категории на текущий момент нет. Подчеркну, что хлеб отдельно исключен из постановления правительства о маркировке сладостей», – сказал Юсуфов.

«Аэрофлот» сообщил о первой оплате авиабилета цифровым рублем. Первая фактическая оплата авиабилета «Аэрофлота» цифровым рублем произошла 1 сентября, сообщила авиакомпания в Telegram-канале. Пассажир приобрел билет на рейс Москва – Санкт-Петербург, оплатив его новой формой национальной валюты на сайте «Аэрофлота».

Маркетплейсы на фоне атак БПЛА перестраивают свою работу, заявил министр экономического развития Максим Решетников. Российские маркетплейсы, подвергающиеся ударам беспилотников, сейчас перестраивают модель своей работы, уходя от хранения на больших складах, но гарантируя доставку товара в определенные сроки. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников в интервью телеканалу РБК на Восточном экономическом форуме. «По большому счету, они переходят к модели, когда селлер, может быть, до конца не понимает даже, где хранится его товар. То есть они сейчас убирают, закрывают всю эту информацию. Но при этом они [маркетплейсы] говорят: не важно, где он хранится, мы тебе гарантируем доставку в любую точку страны за такой-то срок», — описал Решетников новый подход в работе торговых платформ.

Правительство РФ будет рассматривать введение временного управления по некоторым предприятиям, которым уже указали на недостатки в сфере обеспечения безопасности. Об этом сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров в рамках ВЭФ-2026. «Есть предприятия, которым уже неоднократно указывали на недостатки в их работе по обеспечению безопасности и восстановлению пострадавших объектов. Не стану их называть, но вопросы по ним будут рассматриваться в первую очередь», – подчеркнул вице-премьер.

Решетников спрогнозировал рост ВВП России на уровне 0,6%. Минэкономразвития России ожидает роста ВВП в 2026 г. на уровне 0,6%, что немного выше прогноза, сделанного раньше. Об этом глава ведомства Максим Решетников сообщил ИС «Вести» в рамках ВЭФ-2026. «Текущая наша оценка порядка 0,6% пункта, то, что мы ждем по итогам года, это чуть больше, чем у нас было», – отметил министр.

Власти обнулят экспортные пошлины на зерно до конца 2026 года. Ставку пошлины на вывоз зерновых культур планируется обнулить до 31 декабря 2026 г. Об этом сообщили на сайте Минсельхоза.

В Минтрансе заявили об отсутствии дефицита авиатоплива в России. Авиатопливо в России доступно, дефицита нет благодаря совместной работе Минтранса и Минэнерго. Об этом заявил министр транспорта РФ Андрей Никитин на Восточном экономическом форуме. Никитин отметил при этом, что сложности «есть и могут быть». Власти видят запасы авиакеросина и эти запасы появляются в аэропортах своевременно, заверил министр.

Нефтяные компании выделили средства на защиту НПЗ. Нефтяные компании выделили собственные средства на защиту НПЗ и взаимодействуют с Минобороны. Об этом в кулуарах ВЭФ заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, защита НПЗ обошлась нефтяникам дорого. «Это большие затраты для нефтеперерабатывающих заводов, для объектов энергетики. Но это стоит того, потому что простой заводов в случае остановки — это большие убытки для предприятий», — сказал он.

Знание китайского языка дает прибавку к зарплате 75 тысяч рублей. Знание китайского языка становится заметным конкурентным преимуществом на российском рынке труда — особенно в IT, управлении, логистике и продажах. В некоторых профессиях разрыв между медианными зарплатами специалистов с китайским и без него приближается к 75 тыс. рублей, следует из совместного исследования hh.ru и Skyeng.

Суд оштрафовал Telegram на 11,4 млн рублей. Мессенджер признан виновным в совершении трех административных правонарушений по ч. 2 ст. 13.41 КоАП (нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ). Согласно материалам дела, администрация мессенджера не удалила информацию, распространение которой запрещено на территории России, по требованию Роскомнадзора.

В Сиднее продают больничную парковку, которая приносит $3,55 млн в год. Парковка расположена на Frenchs Forest Road во Frenchs Forest и предлагается не в прямую продажу, а в виде 32-летней аренды до октября 2058 г. Цены на парковку начинаются от $7,80 за период от 15 минут до часа, затем растут до $11,60 за два часа и $23,30 за пять часов и более. Первые 15 минут бесплатны. Для льготных категорий пациентов, проходящих длительное лечение, а также для лиц с финансовыми трудностями предусмотрены скидки. Ежедневно через парковку проходят около 2000 человек.