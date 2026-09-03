Я календарь переверну и снова 3 сентября: история главного мема осени

3 сентября стало неофициальным «Шуфутиновым днем» благодаря песне Михаила Шуфутинского «Третье сентября». Песня появилась 33 года назад, стала символом осени и обросла множеством мемов. Собрали самые яркие.

Песня «Третье сентября» впервые прозвучала в исполнении певца в 1993 году: музыку написал Игорь Крутой, текст — Игорь Николаев. В 1994 году композиция вошла в альбом Шуфутинского «Гуляй, душа!». В оригинале «Третье сентября» — совсем не про веселье. Лирический герой оглядывается на отношения, которые закончились, пытается разобраться, почему все сложилось именно так, и возвращается к дате расставания.

Как появился интернет-мем про 3 сентября

В 2011 году в сообществе MDK в «ВКонтакте» появилась картинка с американским рэпером Риком Россом и подписью — цитатой из припева песни Шуфутинского. Некоторые пользователи заметили сходство: у Россa и у Шуфутинского похожие бороды и черты.

Рик Росс изображение из интернета

Изображение быстро разошлось по Рунету и стало основой для множества мемов. Так появился «Шуфутинов день» — неофициальный праздник, который приходится на 3 сентября.

Сам Шуфутинский отнесся к народному фольклору лояльно. «Третье сентября — удивительный день. Он давно уже не просто число в календаре, а настоящий народный праздник, который мне подарила наша с вами общая любовь к этой песне», — сказал он ТАСС.

Мемы про 3 сентября

Вокруг песни «Третье сентября» сформировался собственный набор узнаваемых шуточных образов. В центре: горящая рябина, перевернутый календарь и сам Михаил Шуфутинский. Собрали для вас самые яркие мемы.

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