💥Обзор новостей: ФНС будет отслеживать устройства владельцев цифровых рублей, поменяет систему оценки бизнеса и усилит контроль за семейными компаниями

ФНС будет получать данные об устройствах при операциях с цифровым рублем с 1 июля 2027 г. Налоговая сможет не только мониторить движение цифровых рублей, но и увидеть технический след каждого запрошенного перевода. Такую информацию служба сможет получить по отдельным запросам. С июля 2027 года в выписках для ФНС появятся IP- и MAC-адреса, номер телефона, сим-карты и другие идентификаторы устройства, с которого проводилась операция. Налоговая сможет запрашивать эти данные в том же порядке, который уже действует для обычных банковских счетов. Это позволит сопоставлять разные счета, искать скрытые доходы и выявлять случаи, когда кошельком фактически пользуется другой человек.

ФНС меняет систему оценки бизнеса. Федеральная налоговая служба (ФНС) готовится существенно расширить перечень критериев для оценки благонадежности российского бизнеса — с 57 до 82. Помимо общих финансовых и налоговых показателей служба планирует принимать во внимание отраслевые критерии для банков, строительных компаний и участников госзакупок, а также внедрить отдельный блок оценки, связанный с выявлением групп компаний, использующих льготы для МСП. Изменения вступят в силу не ранее 1 октября 2026 года.

ФНС усилит контроль за семейными компаниями. Налоговая будет пристальнее следить за компаниями, в которых работают родственники. В сервисе оценки бизнеса появится специальная маркировка для фирм, которыми руководят или владеют члены одной семьи: супруги, родители, дети, братья или сестры. Внимание налоговой также могут привлечь несколько предприятий с общим директором или владельцем. Инструмент планируют запустить с октября 2026-го, пишут «Известия» со ссылкой на проект приказа ФНС. Главная цель нововведений — выявить искусственное дробление бизнеса.

Две трети проверок бизнеса приносят результат. За первую половину 2026 года общее число проверок бизнеса сократилось в годовом выражении на 3,4%, до 142,2 тыс., и это снижение происходило одновременно с ростом их эффективности до 68,1%, доложил на совещании в Совете федерации об успехах в сфере контроля и надзора замглавы Минэкономики Алексей Херсонцев. Таким образом, тренд на сокращение числа проверок сохраняется: в 2025 году оно снизилось на 6,9%, до 290,4 тыс. Эффективность тогда также увеличилась — на 5,9 пункта, до 63,3%. Напомним, 1 января 2025 года в РФ завершился мораторий на внеплановые проверки и сфера контроля и надзора полностью перешла на рискориентированный подход. Плановые проверки до 2030 года сохранились только для объектов чрезвычайно высокого и высокого риска.

Селлеры маркетплейсов перевели хранение товаров на собственные склады. За два месяца доля селлеров, продающих товары с отгрузкой с собственных складов, у Wildberries выросла почти в два раза, до 97,4%, у Ozon — с 63,3% до 73,1%. Ранее продавцы хранили запасы в основном на складах маркетплейсов. Расчет на собственные складские площади вызван массовыми атаками БПЛА на логистическую инфраструктуру крупных онлайн-площадок.

Путин: санитарные требования в России — одни из лучших в мире. Владимир Путин заявил, что санитарные требования, действующие в России, являются одними из наиболее высоких и лучших в мире. Путин и президент Вьетнама То Лам в режиме видеоконференции открыли в Ханое лабораторию по изучению и профилактике инфекционных болезней.

Путин 10 сентября обсудит с правительством использование «Честного знака». Президент России сегодня проведет совещание с членами правительства, главной темой которого станет использование системы маркировки «Честный знак» для обеления экономики. С докладами на совещании выступят вице-премьер – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, руководитель Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками Игорь Алешин, а также глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Почти 70% россиян заявили о готовности участвовать в выборах. По данным ЦИК, 68,1% респондентов проголосовали за то, что придут на выборы, скорее придут – 22,2%. При этом примерно 10% опрошенных затруднились ответить или сообщили об отсутствии планов участвовать в голосовании.

Бывшего главного кадровика Минобороны приговорили к 12 годам колонии. Военный суд приговорил к 12 годам колонии и штрафу в размере 125,2 млн рублей бывшего начальника Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенанта запаса Юрия Кузнецова по уголовному делу о получении взятки в размере свыше 80 млн рублей, передает корреспондент ТАСС. Кроме того, Кузнецову запретили в течение шести лет после освобождения занимать руководящие должности, лишили его звания генерал-лейтенанта запаса и государственных наград.

В Красноярском крае за сутки отстрелили 39 медведей. «Охотники и инспекторский состав работают в круглосуточном режиме, оперативно принимая решения по каждому заявлению», – сообщило Минприроды Красноярского края. В ведомстве призвали жителей при встрече с животным обращаться в экстренные службы. Людей также предупредили об опасности походов в лес.

Собянин объявил о продлении метро по семи направлениям Подмосковья. Новые станции должны появиться в Мытищах, Красногорске, Химках, Одинцове, Балашихе и по двум направлениям Ленинского округа.

Warner Bros. подала в РФ заявку на регистрацию товарного знака Harry Potter. Она охватывает в том числе косметические и парфюмерные средства, средства для ухода за зубами, бытовую химию, ювелирные изделия и часы, сумки и кожгалантерею, посуду и различные товары для дома.