Регистрация кур в «Хорриот» с 2026 года: новых правилах учета птицы

Для чего нужна регистрация птицы в 2026 году?

Это нужно для борьбы с распространением болезней, например, птичьего гриппа. Точные данные о поголовье позволяют мгновенно определить зоны риска и спасти как промышленное птицеводство, так и подворья граждан.

«Учет животных в личных подсобных хозяйствах — это не пересчет поголовья и тем более не сбор сведений о частной жизни граждан. Это инструмент прослеживаемости, который позволяет при возникновении очага заразной болезни в течение нескольких часов определить, какие хозяйства находятся в зоне риска, и не допустить дальнейшего распространения инфекции. Для владельца личного подсобного хозяйства это в первую очередь защита его собственного поголовья. Учет — это не нагрузка на владельца, а страховка для него», — подчеркнул заместитель руководителя Россельхознадзора Константин Савенков.

Правила учета появились не вчера. Еще в 2023 году правительство утвердило систему обязательного учета сельскохозяйственных животных. Просто для разных видов животных установили разные сроки постановки на контроль. Для владельцев личных подсобных хозяйств, разводящих домашнюю птицу, срок наступил 1 сентября 2026 года.

Требование об учете установлено постановлением Правительства РФ от 05.04.2023 № 550 и Ветеринарными правилами маркирования и учета животных (приказ Минсельхоза РФ от 03.11.2023 № 832), разработанными в развитие статьи 2.5 Закона РФ «О ветеринарии».