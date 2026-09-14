Регистрация кур в «Хорриот» с 2026 года: новых правилах учета птицы

По новым правилам, до 1 сентября личные подсобные хозяйства, которые содержат больше 10 голов, должны были поставить домашних птиц на учет. Маркировать нужно не только кур, но и уток, гусей, индейку, цесарку, индоутку, перепелов, страусов. Маркировка живности вызвала массу вопросов у владельцев, некоторые даже приносили пернатых в МФЦ. Некоторые филиалы «Мои документы» были вынуждены вешать объявления, что они не заниматься регистрацией куриц.
Для чего нужна регистрация птицы в 2026 году?
Это нужно для борьбы с распространением болезней, например, птичьего гриппа. Точные данные о поголовье позволяют мгновенно определить зоны риска и спасти как промышленное птицеводство, так и подворья граждан.
«Учет животных в личных подсобных хозяйствах — это не пересчет поголовья и тем более не сбор сведений о частной жизни граждан. Это инструмент прослеживаемости, который позволяет при возникновении очага заразной болезни в течение нескольких часов определить, какие хозяйства находятся в зоне риска, и не допустить дальнейшего распространения инфекции. Для владельца личного подсобного хозяйства это в первую очередь защита его собственного поголовья. Учет — это не нагрузка на владельца, а страховка для него», — подчеркнул заместитель руководителя Россельхознадзора Константин Савенков.
Правила учета появились не вчера. Еще в 2023 году правительство утвердило систему обязательного учета сельскохозяйственных животных. Просто для разных видов животных установили разные сроки постановки на контроль. Для владельцев личных подсобных хозяйств, разводящих домашнюю птицу, срок наступил 1 сентября 2026 года.
Требование об учете установлено постановлением Правительства РФ от 05.04.2023 № 550 и Ветеринарными правилами маркирования и учета животных (приказ Минсельхоза РФ от 03.11.2023 № 832), разработанными в развитие статьи 2.5 Закона РФ «О ветеринарии».
Кому нужно было регистрировать птицу до 1 сентября?
Регистрация касается всех личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств, а также сельскохозяйственных кооперативов, где содержат кур, уток, гусей, индеек, цесарок, перепелов или страусов.
Если птицы более 10 голов – срок постановки на учет наступил 1 сентября 2026 года. Если птицы 10 голов или меньше – регистрировать можно позже — до 1 сентября 2029 года.
Считать надо общее поголовье птицы в хозяйстве, а не каждый вид птицы по отдельности. Например, если у вас 5 кур, 4 утки и 2 гуся — в сумме получается 11, значит, вы обязаны поставить птиц на учет.
Регистрация нужна, даже если вы не продаете яйца и птицу, а разводите ее только для себя.
Как и где регистрировать птицу с 1 сентября 2026 года?
Регистрация происходит не в МФЦ, не частной ветеринарной клинике для собак и кошек, а районной государственной ветеринарной службе по месту содержания птицы.
Позвоните в районную службу и сообщите, что у вас есть личное подсобное хозяйство, где содержится домашняя птица, более десяти голов. Вам необходимо поставить поголовье на учет в системе «Хорриот» (компонент ФГИС «ВетИС»). Специалисты службы подскажут график работы и порядок учета для вашего района. А также проверят, есть ли ваша площадка в системе.
Обратите внимание, везти кур к ветеринару не нужно, при необходимости он сам приезжает к курам.
Какие сведения понадобятся для регистрации владельцу?
Обычно нужны базовые сведения:
ФИО владельца;
вои паспортные данные и ИНН, фактический адрес хозяйства;
контактный телефон;
вид и порода птицы.
Где размещать табличку с маркировкой?
Специалисты ветслужбы помогут заполнить все необходимые бумаги и присваивает группе птицы уникальный номер. Закажите или изготовьте табличку с этим номером в фотоателье или самостоятельно (распечатать и заламинировать). Делается это за ваш счет. Табличку нужно закрепить на внешней стенке курятника или другого помещения, где содержится птица. Информация на табличке должна легко читаться с расстояния не менее полутора метров.
В течение 5 дней после маркирования владелец должен обратиться в государственную ветеринарную службу по месту расположения хозяйства и предоставить сведения о поголовье.
После этого специалист ветслужбы внесет данные о поголовье в «Хорриот» — на это у него есть до 10 рабочих дней. Для внесения группы домашней птицы в компонент «Хорриот» ФГИС «ВетИС» потребуются сведения о поголовье:
вид птицы;
примерный возраст;
порода, если известна;
тип содержания;
место содержания;
цель содержания;
количество птицы;
данные группового средства маркирования;
дата маркирования;
сведения о проведенных профилактических и лечебных мероприятиях.
Как учитывают птицу в системе Хорриот?
Правила допускают индивидуальное маркирование птицы по желанию владельца, например, если у вас племенная птица или дорогой породный экземпляр. Во всех остальных случаях маркировать пернатых можно группой.
Любое изменение численности птицы нужно отразить в системе.
«Животные выбывают из системы, если они отправлены на убой или пали, если животные были перемещены на другую площадку, то они не выбывают из «Хорриота», а оформляется их перемещение на другой объект», — сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.
Сообщить об изменении в поголовье в ветеринарную службу необходимо в течение 5 рабочих дней с момента события. О появлении цыплят уведомить службу и промаркировать необходимо не позднее 7 календарных дней.
Какая ответственность за нарушение ветеринарных правил?
За отсутствие маркировки и учета предусмотрена административная ответственность по статье 10.6 КоАП:
для владельцев личных хозяйств — от 500 до 1000 рублей;
для индивидуальных предпринимателей — от 3000 до 5000 рублей;
для юридических лиц — до 100 000 рублей, а в отдельных случаях возможно приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Такой же штраф грозит, если петух петух отправился в суп, а вы не уведомили об этом ветслужбу.
О чем часто спрашивают?
Зачем государству считать кур? Для ветеринарной безопасности и борьбы с распространением заразных заболеваний.
Куда обращаться владельцу хозяйства для маркировки? В районную государственную ветеринарную службу по месту содержания птицы.
Нужно ли надевать бирку каждой курице? Нет, маркировать птицу можно группой.
Молодняк является частью поголовья? Да, является.
Если курицу съели, сообщать нужно? Да, обо всех изменениях в поголовье необходимо уведомить государственную районную ветеринарную службу.
Что будет, если не поставить домашнюю птицу на учет? Штраф, по статье 10.6 КоАП: для владельцев личных хозяйств — от 500 до 1000 рублей, для ИП — от 3000 до 5000 рублей, для организаций — до 100 000 рублей.
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мне просто интересно. У меня, например 2 курицы, то в любом случае на учет, но через 3 года или закон читать иначе?
На мой взгляд, пока это создает больше проблем, чем прозрачность. Речь идет о взрослых курах, но когда вылупился цыпленок - это уже особь и ее тоже нужно на учет ставить?
Голова - это особь с первых дней.
Обложка: "Наташа, вставай, мы всё уронили"
Вот и нафига всё всегда оправдывают заботой о безопасности населения? Реально - бабке с десятком курей эта система Хорриот даром не сдалась, зато теперь за её счёт можно вполне законно пополнить бюджет. "С десяти бабок по 10 копеек - уже рупь!" (С)