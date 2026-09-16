💥Обзор новостей: платформа налоговых вычетов «Сбера» столкнулась с сопротивлением, рубль ослабило сокращение продаж валюты, выживаемость онкопациентов выросла до 67%

Правительство продлит запрет на экспорт дизтоплива для производителей. Правительство уже несколько раз продлевало ограничения на экспорт дизеля. По данным источников РБК и «Ведомостей», на этот раз запрет продлен до конца октября для обеспечения поставок топлива на внутренний рынок.

«Сбер» сообщил о сопротивлении компаний внедрению сервиса вычета налогов. «Сбер» столкнулся с сопротивлением части сотрудников компаний на уровне «сильно ниже руководителей и финансовых директоров» при подключении их к своей платформе социальных налоговых вычетов. Об этом в рамках ВЭФ сообщил зампред и финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов. Платформа соцвычетов «Сбера», запущенная в 2025 году, позволяет автоматизировать отправку документов в ФНС. К ней подключилось около 4 тыс. юрлиц, но компании не спешат согласовывать справки. «Бухгалтер, ресепшионист или кто-то еще, у кого есть доступ по должностным обязанностям, все это останавливает и справки не отправляет. При этом руководство иногда даже не знает об этом и думает, что все хорошо работает», — говорит Скворцов. Как он рассказал, сотрудники, вручную готовившие справки для вычетов, опасаются потерять ценность для компании.

ЦБ: основным фактором ослабления рубля стало сокращение продаж валюты. Основным фактором ослабления рубля в августе стало прекращение продаж валюты на фоне снижения цен на российскую нефть. Об этом сообщил Банк России в комментарии «Денежно-кредитные условия и трансмиссия ДКП». Дополнительное давление на курс оказывал спрос со стороны отдельных участников рынка. В обычное время они являются нетто-продавцами валюты, отметил ЦБ.

В России с начала 2026 года появилось 12 новых расчетных небанковских кредитных организаций (РНКО). Это больше, чем за весь 2025 год. Всего в России сейчас работает около 50 РНКО.

Россия стала независимой от финансовых систем Запада. Уровень доллара и евро в международных расчетах России с партнерами сократился до 15% в 2025 г. Это помогло обрести стране независимость от финансовых систем западных стран, заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин на сессии «Мир будущего: каким мы его создадим?» в рамках Международного фестиваля молодежи (МФМ). «У нас полностью изменилась валютная структура. Резко выросла доля российского рубля, выросла доля валют стран БРИКС, в первую очередь китайского юаня, а на долю доллара и евро в прошлом году пришлось лишь 15% международной торговли», – сказал он.

Григоренко: цифровым ID в Мах пользуются более 9 млн человек. Об этом в интервью ИС «Вести» в рамках Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге (МФМ) заявил заместитель председателя правительства Дмитрий Григоренко. «На сегодняшний день у нас так называемый цифровой ID – цифровой документ в мессенджере Max – уже создали более 9 млн человек. То есть это 9 млн, которые пользуются цифровыми документами для подтверждения возраста, для покупок, для каких-то бытовых вещей», – сказал он.

ИИ автоматизирует 70% операций в МФЦ. Искусственный интеллект облегчит обработку около 70% запросов в кол-центрах МФЦ, заявил заместитель председателя правительства РФ – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко. «В кол-центрах и МФЦ практически по всей стране используется искусственный интеллект. Он помогает автоматизировать до 70% типовых операций и обращений», – сказал он.

Мурашко: риск возникновения онкозаболеваний в ближайшие 25 лет будет расти. В России возможно повышение риска онкологических заболеваний из-за увеличения продолжительности жизни. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. «В связи с увеличением продолжительности жизни и ряда тех процессов, которые происходят в целом мире, риск возникновения онкологических заболеваний будет расти», – отметил министр. Он дополнил, что, согласно некоторым оценкам, распространенность онкозаболеваний может вырасти на 50%.

Голикова: пятилетняя выживаемость онкопациентов выросла до 67%. Показатель пятилетней выживаемости после постановки онкологического диагноза в России вырос до 67% по итогам 2025 г. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. По ее словам, показатель вырос на 12% по сравнению с показателем в 55% в 2019 г. Голикова отметила, что работа по дальнейшему улучшению показателей будет продолжена.

Патриарх Кирилл призвал мужей отговаривать жен от абортов. «Огромная страна – от Балтийского моря до Тихого океана, слабонаселенная, населения не хватает. Конечно, я понимаю, что эти геополитические аргументы меньше всего могут повлиять на женщину, которая принимает такие решения, но многие ведь мужья тоже и занимают положение, и могли бы поддержать более эффективно свою супругу», – подчеркнул патриарх. Он отметил, что мужья могли бы эффективнее поддерживать своих жен во время беременности. По его словам, если супруга жалуется на скромные жилищные условия или зарплату, мужу стоит пообещать улучшить их и призвать сохранить ребенка.

Суд не стал снимать ограничения с сестер Хачатурян. Басманный суд Москвы не снял ограничения в отношении Крестины, Ангелины и Марии Хачатурян, находящихся под следствием за подозрение в убийстве своего отца Михаила. Главным сохраняющимся запретом остается невозможность общения сестер друг с другом, также действуют ограничения на общение со СМИ и пользование интернетом. Резонансное убийство было совершено 27 июля 2018 года в Москве: как считает следствие, три сестры зарезали отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе.

В России рассмотрят первый иск к организатору концертов Канье Уэста. Центральный районный суд Воронежа на 7 октября назначил предварительное заседание по иску о защите прав потребителей к Say Agency — организатору концерта американского рэпера Канье Уэста в России, следует из карточки дела на сайте суда. Истцом выступает Евгений Рассказов, ответчиком — ООО «Сэй Эдженси». В качестве третьего лица указана «Зенит-Арена».