Всемирный день без автомобиля в 2026 году: проверьте свои заниня в области экологии

История «Дня без автомобиля»: как экологическая инициатива охватила весь мир

Впервые «День без автомобиля» провели в Швейцарии в 1973 году: на фоне разразившегося топливного кризиса власти призвали жителей на четыре дня отказаться от использования личного транспорта. Инициатива, изначально продиктованная экономической необходимостью, впоследствии получила широкое распространение в других европейских странах, а затем и по всему миру, превратившись в ежегодную акцию по продвижению экологичных видов транспорта.

Главная цель — обратить внимание на проблему загрязнения воздуха. В России День без автомобиля впервые провели в 2005 году. Наиболее активно акцию поддерживают в крупных городах: Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Казани, Самаре, Уфе, Чите, Ростове-на-Дону. В рамках «День без автомобиля» в разных российских городах проводятся разные мероприятия: велопробеги, шоу-программы, интерактивные игры, спортивные аттракционы, тест-драйвы экологичных средств передвижения.

Дептранс «22 сентября — Всемирный день без автомобиля! Повод хотя бы на один день изменить привычный сценарий и оставить личный автомобиль дома, выбрав для поездки городской транспорт. Даже одна поездка без машины — небольшой, но важный вклад в экологию города. Присоединяйтесь к акции!»

В дептрансе отметили, что московский транспорт уже сегодня выбирают для 70% всех поездок по столице.