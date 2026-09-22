Всемирный день без автомобиля в 2026 году: проверьте свои заниня в области экологии

История «Дня без автомобиля»: как экологическая инициатива охватила весь мир
Впервые «День без автомобиля» провели в Швейцарии в 1973 году: на фоне разразившегося топливного кризиса власти призвали жителей на четыре дня отказаться от использования личного транспорта. Инициатива, изначально продиктованная экономической необходимостью, впоследствии получила широкое распространение в других европейских странах, а затем и по всему миру, превратившись в ежегодную акцию по продвижению экологичных видов транспорта.
Главная цель — обратить внимание на проблему загрязнения воздуха. В России День без автомобиля впервые провели в 2005 году. Наиболее активно акцию поддерживают в крупных городах: Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Казани, Самаре, Уфе, Чите, Ростове-на-Дону. В рамках «День без автомобиля» в разных российских городах проводятся разные мероприятия: велопробеги, шоу-программы, интерактивные игры, спортивные аттракционы, тест-драйвы экологичных средств передвижения.
Москвы
«22 сентября — Всемирный день без автомобиля! Повод хотя бы на один день изменить привычный сценарий и оставить личный автомобиль дома, выбрав для поездки городской транспорт. Даже одна поездка без машины — небольшой, но важный вклад в экологию города. Присоединяйтесь к акции!»
В дептрансе отметили, что московский транспорт уже сегодня выбирают для 70% всех поездок по столице.
Викторина: проверьте свои знания в области экологии
Вопрос 1
Что такое фудшеринг?
Вопрос 2
Что из этого не пойдет на переработку?
Вопрос 3
«Всюдностью жизни» В.И. Вернадский назвал...
Вопрос 4
Экология – это наука, изучающая...
Вопрос 5
Глобальная экосистема Земли называется...
Вопрос 6
Благодаря наличию озонового слоя в атмосфере все живые организмы защищены от...
Вопрос 7
Парниковый эффект на Земле усиливается из-за того, что транспорт выбрасывает в атмосферу...
🔥 БУХ.СОВЕТ 2027
XII Всероссийская бухгалтерская онлайн-конференция
Не пропустите главное событие декабря для бухгалтеров — 10–11 декабря 2026 года.
За два дня разберём все важные изменения 2027 года в учёте, налогах и работе бухгалтера. Вместо того, чтобы тратить недели на поиск информации о новых правилах — просто регистрируйтесь на бесплатный эфир.
Практикующие эксперты расскажут о реальных спорах, проверках и сложных вопросах учёта. Вы сможете задать им вопросы прямо во время эфира.
Простые привычки, которые помогут сохранить экологию
Экологи напоминают: заботиться о природе можно с помощью небольших повседневных привычек, доступных каждому.
Выключать воду при чистке зубов — эта простая привычка помогает экономить пресную воду, ресурсы которой ограничены.
Сдавать макулатуру — переработка бумаги сокращает потребность в вырубке деревьев и снижает нагрузку на леса.
Использовать многоразовую бутылку — такая привычка ежегодно предотвращает попадание в природу тысяч одноразовых пластиковых емкостей.
Заменить лампы накаливания на светодиодные — это заметно снижает энергопотребление в быту.
Ездить на велосипеде вместо автомобиля — этот способ передвижения помогает уменьшить выбросы CO₂ в атмосферу.
Эксперты отмечают: даже если внедрить не все привычки сразу, а начать с одной-двух, это уже даст положительный эффект для окружающей среды в долгосрочной перспективе.
Какие экологические привычки есть у вас? Пишите в комментариях.
сортирую вторсырье с 2019 года
а чего самый известный вопрос про озон и ультрафиолет красным загорелся?
Сначала решила всегда выбирать 1 ответ, потом сбилась с ритма) Результат: из 7 ответов 5 правильных)