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Профориентация для подростков от 100балльного репетитора
Наталия Лукина
Общество
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Всемирный день без автомобиля в 2026 году: проверьте свои заниня в области экологии

Всемирный день без автомобиля в 2026 году: проверьте свои заниня в области экологии

Сегодня — Всемирный день без автомобиля, водителям всего мира предлагают пересесть на велосипед, воспользоваться общественным транспортом или просто пройтись пешком. Праздник призван привлечь внимание к экологическим последствиям чрезмерного использования личного транспорта. А мы проводим экологическую викторину, проверьте свои знания.

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История «Дня без автомобиля»: как экологическая инициатива охватила весь мир

Впервые «День без автомобиля» провели в Швейцарии в 1973 году: на фоне разразившегося топливного кризиса власти призвали жителей на четыре дня отказаться от использования личного транспорта. Инициатива, изначально продиктованная экономической необходимостью, впоследствии получила широкое распространение в других европейских странах, а затем и по всему миру, превратившись в ежегодную акцию по продвижению экологичных видов транспорта.

Главная цель — обратить внимание на проблему загрязнения воздуха. В России День без автомобиля впервые провели в 2005 году. Наиболее активно акцию поддерживают в крупных городах: Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Казани, Самаре, Уфе, Чите, Ростове-на-Дону. В рамках «День без автомобиля» в разных российских городах проводятся разные мероприятия: велопробеги, шоу-программы, интерактивные игры, спортивные аттракционы, тест-драйвы экологичных средств передвижения.

Дептранс Эксперт

Москвы

«22 сентября — Всемирный день без автомобиля! Повод хотя бы на один день изменить привычный сценарий и оставить личный автомобиль дома, выбрав для поездки городской транспорт. Даже одна поездка без машины — небольшой, но важный вклад в экологию города. Присоединяйтесь к акции!»

В дептрансе отметили, что московский транспорт уже сегодня выбирают для 70% всех поездок по столице.

Викторина: проверьте свои знания в области экологии

Вопрос 1

Что такое фудшеринг?

Проголосовали 15 человек

Вопрос 2

Что из этого не пойдет на переработку?

Проголосовали 16 человек

Вопрос 3

«Всюдностью жизни» В.И. Вернадский назвал...

Проголосовали 14 человек

Вопрос 4

Экология – это наука, изучающая...

Проголосовали 13 человек

Вопрос 5

Глобальная экосистема Земли называется...

Проголосовали 14 человек

Вопрос 6

Благодаря наличию озонового слоя в атмосфере все живые организмы защищены от...

Проголосовали 14 человек

Вопрос 7

Парниковый эффект на Земле усиливается из-за того, что транспорт выбрасывает в атмосферу...

Проголосовали 14 человек

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Простые привычки, которые помогут сохранить экологию

Экологи напоминают: заботиться о природе можно с помощью небольших повседневных привычек, доступных каждому.

  • Выключать воду при чистке зубов — эта простая привычка помогает экономить пресную воду, ресурсы которой ограничены.

  • Сдавать макулатуру — переработка бумаги сокращает потребность в вырубке деревьев и снижает нагрузку на леса.

  • Использовать многоразовую бутылку — такая привычка ежегодно предотвращает попадание в природу тысяч одноразовых пластиковых емкостей.

  • Заменить лампы накаливания на светодиодные — это заметно снижает энергопотребление в быту.

  • Ездить на велосипеде вместо автомобиля — этот способ передвижения помогает уменьшить выбросы CO₂ в атмосферу.

Эксперты отмечают: даже если внедрить не все привычки сразу, а начать с одной-двух, это уже даст положительный эффект для окружающей среды в долгосрочной перспективе.

Какие экологические привычки есть у вас? Пишите в комментариях.

Информации об авторе

Наталия Лукина

Наталия Лукина

Шеф-редактор Трибуны в Клерк.Ру

316 подписчиков1 495 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Комментарии
19
  • Вера Ревина

    сортирую вторсырье с 2019 года

  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    а чего самый известный вопрос про озон и ультрафиолет красным загорелся?

  • Ирина Е
    Специалист

    Сначала решила всегда выбирать 1 ответ, потом сбилась с ритма) Результат: из 7 ответов 5 правильных)

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