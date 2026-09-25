Воздухан, черемша и котость: русский язык, который мы не понимаем

Мемы: «воздухан», «черемша», «сикс севен» — прочно вошли в лексикон современных школьников и стали частью их внутренней культурной идентичности. Подобные явления характерны для каждого поколения — молодежь во все времена использовала особый язык, чтобы обозначить границу «свой — чужой». Понимаете ли вы молодежный сленг, выясним в статье.

Почему старшее поколение не принимает молодежный сленг, хотя само активно использовало его в юности

Сленг — это естественный механизм языкового развития, который помогает подросткам формировать групповую идентичность. В разные периоды в молодежной среде были популярны свои выражения: «шнурки в стакане» (означавшее, что дома находятся родители), «быки» (в значении накачанных, агрессивно настроенных парней), «вписаться» (остаться с ночевкой у кого-то дома) и «забить стрелку» (договориться о встрече, чтобы решить проблему).

При этом старшее поколение критикует современный сленг, забывая, что само использовало похожие речевые практики в юности. Психологи объясняют такой парадокс так: с возрастом человек склонен идеализировать язык своего поколения как «правильный» и воспринимать новые языковые формы как угрозу или деградацию речи. Новые слова связаны с незнакомым культурным контекстом — мемами и трендами, которые старшее поколение не застало, из-за чего слова кажутся бессмысленными или чуждыми.

Сленг во время вашей юности был лучше? Да Нет Проголосуйте первым!

Рейтинг мемов, захвативших Рунет в 2026 году

Воздухан — мем о человеке, который много говорит, обещает или хвастается, но за словами не стоит реальных дел — то есть это пустослов, болтун или пустомеля. Воздухан возглавил топ-20 мемов Рунета за второй квартал 2026 года. Список составила компания Brand Analytics.

Черемша — занимает второе место в топе. Нет, это не чесночная трава для салата, а герой «нейрослопа». Черемшу изображают в виде несуществующего животного: гибрида льва и зайца, который превратился в символ абсурда.

Черемша

Замыкает тройку лидеров Бурмалда. Вначале слово было популярно у стримеров (ведущих прямых трансляций в интернете), которые хотели заработать на запрещенных онлайн-казино. Рекламировать прямо азартную игру стримеры не могут, поэтому придумали обход — словом «бурмалда» они заменяют слова: «слоты», «рулетки» или «казино». Сейчас этим словом обозначают любой способ что-то «разблокировать».

Четвертым по популярности стал мем «котость», пришедший из «муринского языка», искусственного детского сленга, в котором к словам добавляется суффикс «-ость». Психологи называют это прием способом дистанцирования молодежи от взрослых.

«Да ты шуешь!» в пятерке самых популярных языковых мемов. Он появилась из ошибки нейросети, которая некорректно воспроизводила слово «шутишь» при генерации ИИ-версии «Барбоскиных». Обычно используется как реакция на слова собеседника, в которые не верят или воспринимают как розыгрыш — аналог «Да ладно!», «Не гони!», «Ты серьезно?».

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Тест: понимаете ли вы язык молодежи

Вопрос 1.

«Он в прайме». О чем речь? Человек в прямом эфире Человек в лучшей форме, на пике карьеры, внешности Человек добрый, отзывчивый Проголосуйте первым!

Вопрос 2.

Кринжовый это... Срамной, постыдный, неловкий Классный, отличный, зачетный Никакой, безликий, без яркой позиции Проголосуйте первым!

Вопрос 3.

Кто такой скуф? Неопрятный мужчина с лишним весом Мужчина, связанный с криминалом Мужчина-манипулятор Проголосуйте первым!

Вопрос 4.

Кто такая альтушка? девушка, которая внешне стараются подчеркнуть, что она «не такая как все» любая девушка девушка, которая играет на струнно-смычковом музыкальном инструменте Проголосуйте первым!

Вопрос 5.

Что сделал человек, вышедший из онлайн-игры? Джампнул Ливнул Дропнул Проголосуйте первым!

Как вы относитесь к современному молодежному сленгу? Понимаете ли мемы? Какие сленговые слова говорили сами в юности?