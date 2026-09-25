Воздухан, черемша и котость: русский язык, который мы не понимаем
Мемы: «воздухан», «черемша», «сикс севен» — прочно вошли в лексикон современных школьников и стали частью их внутренней культурной идентичности. Подобные явления характерны для каждого поколения — молодежь во все времена использовала особый язык, чтобы обозначить границу «свой — чужой». Понимаете ли вы молодежный сленг, выясним в статье.
Почему старшее поколение не принимает молодежный сленг, хотя само активно использовало его в юности
Сленг — это естественный механизм языкового развития, который помогает подросткам формировать групповую идентичность. В разные периоды в молодежной среде были популярны свои выражения: «шнурки в стакане» (означавшее, что дома находятся родители), «быки» (в значении накачанных, агрессивно настроенных парней), «вписаться» (остаться с ночевкой у кого-то дома) и «забить стрелку» (договориться о встрече, чтобы решить проблему).
При этом старшее поколение критикует современный сленг, забывая, что само использовало похожие речевые практики в юности. Психологи объясняют такой парадокс так: с возрастом человек склонен идеализировать язык своего поколения как «правильный» и воспринимать новые языковые формы как угрозу или деградацию речи. Новые слова связаны с незнакомым культурным контекстом — мемами и трендами, которые старшее поколение не застало, из-за чего слова кажутся бессмысленными или чуждыми.
Сленг во время вашей юности был лучше?
Рейтинг мемов, захвативших Рунет в 2026 году
Воздухан — мем о человеке, который много говорит, обещает или хвастается, но за словами не стоит реальных дел — то есть это пустослов, болтун или пустомеля. Воздухан возглавил топ-20 мемов Рунета за второй квартал 2026 года. Список составила компания Brand Analytics.
Черемша — занимает второе место в топе. Нет, это не чесночная трава для салата, а герой «нейрослопа». Черемшу изображают в виде несуществующего животного: гибрида льва и зайца, который превратился в символ абсурда.
Замыкает тройку лидеров Бурмалда. Вначале слово было популярно у стримеров (ведущих прямых трансляций в интернете), которые хотели заработать на запрещенных онлайн-казино. Рекламировать прямо азартную игру стримеры не могут, поэтому придумали обход — словом «бурмалда» они заменяют слова: «слоты», «рулетки» или «казино». Сейчас этим словом обозначают любой способ что-то «разблокировать».
Четвертым по популярности стал мем «котость», пришедший из «муринского языка», искусственного детского сленга, в котором к словам добавляется суффикс «-ость». Психологи называют это прием способом дистанцирования молодежи от взрослых.
«Да ты шуешь!» в пятерке самых популярных языковых мемов. Он появилась из ошибки нейросети, которая некорректно воспроизводила слово «шутишь» при генерации ИИ-версии «Барбоскиных». Обычно используется как реакция на слова собеседника, в которые не верят или воспринимают как розыгрыш — аналог «Да ладно!», «Не гони!», «Ты серьезно?».
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Тест: понимаете ли вы язык молодежи
Вопрос 1.
«Он в прайме». О чем речь?
Вопрос 2.
Кринжовый это...
Вопрос 3.
Кто такой скуф?
Вопрос 4.
Кто такая альтушка?
Вопрос 5.
Что сделал человек, вышедший из онлайн-игры?
Как вы относитесь к современному молодежному сленгу? Понимаете ли мемы? Какие сленговые слова говорили сами в юности?
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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Клерк стал зарабатывать и на такой "топорной" рекламе?! Есть гораздо более привлекательные с т.зр. описанных факторов районы и ЖК, но они не проплатили обзор и поэтому даже объективности ради не упомянуты