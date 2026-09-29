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Наталия Лукина
Общество
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❤️Всемирный день сердца: история праздника, симптомы инфаркта, первая помощь, викторина

❤️Всемирный день сердца: история праздника, симптомы инфаркта, первая помощь, викторина

29 сентября весь мир в очередной раз отметит Всемирный день сердца — дату, которая ежегодно напоминает о главном враге человечества среди болезней: сердечно-сосудистых заболеваниях, уносящих более 20,5 миллиона жизней в год. Мы подготовили викторину, которая поможет проверить, насколько хорошо вы умеете заботиться о главном «моторе».

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Всемирный день сердца: история праздника и тема кампании 2026

Всемирный день сердца впервые отметили в 1999 году по инициативе Всемирной федерации сердца (WHF). Праздник был учрежден как часть глобальной кампании по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые остаются одной из главных причин смертности в мире.

Изначально день отмечали в последнее воскресенье сентября, однако в 2011 году за праздником закрепили фиксированную дату — 29 сентября. С тех пор именно в этот день во всем мире проходят мероприятия, направленные на повышение осведомленности о профилактике заболеваний сердца и сосудов.

Ежегодно WHF проводит информационную кампанию под собственным девизом. Действующий лозунг на 2026 год, — Don't Miss a Beat («Не пропусти удар»). Он призывает людей внимательнее относиться к сигналам своего организма и не игнорировать симптомы, которые могут указывать на проблемы с сердцем.

Сердечно-сосудистые заболевания уносят более 20,5 млн жизней ежегодно

Сердечно-сосудистые заболевания остаются главной причиной смертности в мире. По данным Всемирной федерации сердца, ежегодно от них умирает более 20,5 миллиона человек — это больше, чем от любых других заболеваний.

При этом значительную часть смертей можно предотвратить: по статистике, 80% преждевременных смертей от сердечно-сосудистых заболеваний связаны с факторами риска, поддающимися контролю — курением, неправильным питанием, гиподинамией и несвоевременной диагностикой.

Прогнозы не внушают оптимизма: по данным ВОЗ, к 2050 году смертность от сердечно-сосудистых заболеваний может вырасти на 73%. Рост связывают со старением населения, распространением малоподвижного образа жизни и увеличением случаев ожирения и диабета.

Возрастные группы повышенного риска сердечно-сосудистых заболеваний

У мужчин

опасный возраст — 50–60 лет

У женщин

опасный возраст — 65–75 лет

Специалисты подчеркивают: снижение глобальной статистики смертности от болезней сердца возможно только при системном подходе — раннем выявлении факторов риска, доступности медицинской помощи и повышении осведомленности населения о профилактике.

Симптомы инфаркта миокарда и первая помощь

Симптомы классические

  • давящая, сжимающая или жгучая боль за грудиной (15–20 минут);

  • боль может отдавать (иррадиировать) в левую руку, плечо, лопатку, шею, нижнюю челюсть;

  • ощущение тяжести или сдавления в груди;

  • боль не проходит после приема нитроглицерина.

Сопутствующие симптомы

  • холодный липкий пот;

  • резкая слабость, головокружение;

  • одышка, чувство нехватки воздуха;

  • тошнота, иногда рвота;

  • бледность кожных покровов;

  • учащенное или неровное сердцебиение.

Атипичные симптомы

  • боль в животе, напоминающая расстройство желудка;

  • боль только в руке, спине или челюсти без боли в груди.

Первая помощь

  • вызвать скорую помощь — первое и самое важное действие;

  • уложить человека с приподнятой верхней частью тела (полусидя);

  • следить за сознанием и дыханием — не оставлять пациента одного до приезда скорой помощи.

Что категорически нельзя делать:

  • ждать, что боль «пройдет сама»;

  • давать пациенту двигаться, ходить;

  • давать любые обезболивающие и лекарства, кроме назначенных ранее врачом.

Александр Лисицинский Эксперт

кардиолог, аритмолог, врач ФД, автора канала о здоровье сердца Cardioволна https://vk.ru/cardiovolna

«Время — критический фактор при инфаркте, главное — его не упустить. Инфаркт не всегда проявляется классической болью в груди, которая отдает в левую руку, левую лопатку, создает дискомфорт в грудной клетке. У определенной группы пациентов — женщин, людей пожилого возраста, пациентов, страдающих сахарным диабетом, — клинические симптомы могут быть стерты. Бывают атипичные формы проявления инфаркта миокарда, связанные с болью в животе, возникновением резкой усталости, потливости. И в этом случае при возникновении каких-либо непонятных болей в грудной клетке или в брюшной полости в первую очередь стоит исключить патологию сердечно-сосудистой системы, в частности инфаркт. По временному промежутку в кардиологии есть такое понятие, как «золотой час», то есть в первые 60 минут от момента возникновения симптомов лечение максимально эффективно. Именно в этот час должна быть оказана помощь: вызвана скорая, пациент доставлен в сосудистый центр, чтобы максимально улучшить дальнейший прогноз, снизить вероятность развития осложнений и риск смерти»

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Информации об авторе

Наталия Лукина

Наталия Лукина

Шеф-редактор Трибуны в Клерк.Ру

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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