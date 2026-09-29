❤️Всемирный день сердца: история праздника, симптомы инфаркта, первая помощь, викторина

Всемирный день сердца: история праздника и тема кампании 2026
Всемирный день сердца впервые отметили в 1999 году по инициативе Всемирной федерации сердца (WHF). Праздник был учрежден как часть глобальной кампании по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые остаются одной из главных причин смертности в мире.
Изначально день отмечали в последнее воскресенье сентября, однако в 2011 году за праздником закрепили фиксированную дату — 29 сентября. С тех пор именно в этот день во всем мире проходят мероприятия, направленные на повышение осведомленности о профилактике заболеваний сердца и сосудов.
Ежегодно WHF проводит информационную кампанию под собственным девизом. Действующий лозунг на 2026 год, — Don't Miss a Beat («Не пропусти удар»). Он призывает людей внимательнее относиться к сигналам своего организма и не игнорировать симптомы, которые могут указывать на проблемы с сердцем.
Сердечно-сосудистые заболевания уносят более 20,5 млн жизней ежегодно
Сердечно-сосудистые заболевания остаются главной причиной смертности в мире. По данным Всемирной федерации сердца, ежегодно от них умирает более 20,5 миллиона человек — это больше, чем от любых других заболеваний.
При этом значительную часть смертей можно предотвратить: по статистике, 80% преждевременных смертей от сердечно-сосудистых заболеваний связаны с факторами риска, поддающимися контролю — курением, неправильным питанием, гиподинамией и несвоевременной диагностикой.
Прогнозы не внушают оптимизма: по данным ВОЗ, к 2050 году смертность от сердечно-сосудистых заболеваний может вырасти на 73%. Рост связывают со старением населения, распространением малоподвижного образа жизни и увеличением случаев ожирения и диабета.
Возрастные группы повышенного риска сердечно-сосудистых заболеваний
У мужчин
опасный возраст — 50–60 лет
У женщин
опасный возраст — 65–75 лет
Специалисты подчеркивают: снижение глобальной статистики смертности от болезней сердца возможно только при системном подходе — раннем выявлении факторов риска, доступности медицинской помощи и повышении осведомленности населения о профилактике.
Симптомы инфаркта миокарда и первая помощь
Симптомы классические
Сопутствующие симптомы
Атипичные симптомы
Первая помощь
Что категорически нельзя делать:
кардиолог, аритмолог, врач ФД, автора канала о здоровье сердца Cardioволна https://vk.ru/cardiovolna
«Время — критический фактор при инфаркте, главное — его не упустить. Инфаркт не всегда проявляется классической болью в груди, которая отдает в левую руку, левую лопатку, создает дискомфорт в грудной клетке. У определенной группы пациентов — женщин, людей пожилого возраста, пациентов, страдающих сахарным диабетом, — клинические симптомы могут быть стерты. Бывают атипичные формы проявления инфаркта миокарда, связанные с болью в животе, возникновением резкой усталости, потливости. И в этом случае при возникновении каких-либо непонятных болей в грудной клетке или в брюшной полости в первую очередь стоит исключить патологию сердечно-сосудистой системы, в частности инфаркт. По временному промежутку в кардиологии есть такое понятие, как «золотой час», то есть в первые 60 минут от момента возникновения симптомов лечение максимально эффективно. Именно в этот час должна быть оказана помощь: вызвана скорая, пациент доставлен в сосудистый центр, чтобы максимально улучшить дальнейший прогноз, снизить вероятность развития осложнений и риск смерти»
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Викторина на «Клерке»: что вы знаете о сердце?
Вопрос 1
Сколько раз в среднем бьется сердце взрослого человека в минуту (в покое)?
Вопрос 2
Сколько камер имеет сердце человека?
Вопрос 3
Как называется наиболее распространенное нарушение сердечного ритма?
Вопрос 4
Какой витамин особенно важен для здоровья сердца и сосудов?
Вопрос 5
Инфаркт миокарда происходит из-за...
Вопрос 6
Какой орган в организме человека получает больше всего крови от сердца в состоянии покоя?
Как вы заботитесь о своем сердечке? Какие действия предпринимаете, чтобы сердце оставалось здоровым?