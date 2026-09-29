❤️Всемирный день сердца: история праздника, симптомы инфаркта, первая помощь, викторина

Всемирный день сердца: история праздника и тема кампании 2026

Всемирный день сердца впервые отметили в 1999 году по инициативе Всемирной федерации сердца (WHF). Праздник был учрежден как часть глобальной кампании по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые остаются одной из главных причин смертности в мире.

Изначально день отмечали в последнее воскресенье сентября, однако в 2011 году за праздником закрепили фиксированную дату — 29 сентября. С тех пор именно в этот день во всем мире проходят мероприятия, направленные на повышение осведомленности о профилактике заболеваний сердца и сосудов.

Ежегодно WHF проводит информационную кампанию под собственным девизом. Действующий лозунг на 2026 год, — Don't Miss a Beat («Не пропусти удар»). Он призывает людей внимательнее относиться к сигналам своего организма и не игнорировать симптомы, которые могут указывать на проблемы с сердцем.