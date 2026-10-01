💥Обзор новостей: обнал через счета физлиц упал, деструктивные идеологии, основные законодательные изменения в октябре, численность медведей урегулируют
Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.
Что ждет россиян в октябре 2026 года.
Краткий обзор основных законодательных изменений:
с 1 октября закон запретит перекладывать налоговые расходы по долгосрочным договорам на покупателя. Если продавцу требуется уплатить НДС уже после заключения договора, а покупатель не может принять налог к вычету, расчет проводится внутри уже согласованной цены;
с 1 октября для применения пониженной ставки НДС 10% на детские товары потребуется подтверждающие принадлежность к категории сертификат или декларация. Раньше единственным требованием для применения льготных условий была продажа под кодом из правительственного перечня видов товаров для детей;
с 1 октября вступает в силу закон о платформенной экономике — он вводит общие правила для маркетплейсов и агрегаторов: например, об обязательной проверке продавцов и электронном документообороте. Покупатели же получат техническую возможность предъявления требований к селлерам непосредственно на онлайн-площадке;
самозанятые смогут работать с одним и тем же заказчиком не более 60 часов в месяц в течение полугода. При нарушении правила онлайн-платформа, через которую заключался договор, заблокирует возможность взаимодействия пользователей друг с другом. Среди отраслей, которых коснутся ограничения,— маркетинг, IT, торговля и другие. Полный список сфер работы и платформ опубликован на сайте ФНС;
с 1 октября процентные ставки и максимальная сумма по семейной ипотеке будут зависеть от количества детей и их возраста. Родители с одним ребенком до семи лет смогут взять до 6 млн руб. под 10% (в столичных регионах — 12 млн руб. под 12%);
с 1 октября банки и МФО не выдадут третий заем с полной стоимостью более 200% годовых тем, у кого уже имеется два непогашенных дорогих кредита или займа;
пополнить банковский счет можно будет через любой банкомат с помощью СБП. Действуют лимиты, каждая финансовая организация самостоятельно решает вопрос о подключении сервиса и вводе комиссии;
с 1 октября школы, детские сады и другие образовательные учреждения смогут закупать нужные товары на маркетплейсах. Электронные площадки станут доступны в дополнение к действующим платформам для госзакупок;
с 1 октября эмитенты цифровых финансовых активов (ЦФА) должны будут раскрывать информацию о своем финансовом состоянии и указывать детальные сведения о кредитном договоре;
с 1 октября лимиты на выдачу необеспеченных потребительских и автомобильных кредитов ужесточат. Для клиентов с показателем долговой нагрузки (ПДН) выше 50% банки смогут выделить не больше 15% займов от общего числа таких выдач за квартал. Тем, у кого ПДН выше 80%,— 1% кредитов. Кредитные карты этой категории клиентов теперь не будут выдаваться вообще;
с 1 октября на продажу табака и никотиносодержащей продукции потребуется лицензия. Разрешение на закупку, хранение и поставку будет стоить 800 тыс. руб. за пять лет, на розничную торговлю — 20 тыс. руб. в год. На получение лицензии отводится четыре месяца.
ЦБ зафиксировал падение обнала через счета физлиц более чем вдвое. В первой половине 2026 года объем незаконного обналичивания денег в России через счета физических лиц составил 6,4 млрд руб., что в 2,2 меньше, чем за аналогичный период прошлого года (14,2 млрд руб.), подсчитал Центробанк. Речь идет о легализации средств, которые поступали гражданам в виде веерных переводов от компаний, не ведущих реальную хозяйственную деятельность. Резкое сжатие таких операций сказалось на общей динамике обналичивания в банковском секторе: его объемы год к году сократились более чем вдвое, до 7,4 млрд руб., следует из статистики регулятора. Впрочем вне банковского сектора объемы обнала немного выросли: сумма транзитных операций высокого риска, направленных на безналичную компенсацию наличной выручки между компаниями и третьими лицами, год к году выросла на 4%, до 8 млрд руб., отметил ЦБ.
Путин выступил на первом пленарном заседании Госдумы девятого созыва и дал напутствие депутатам. Перед депутатами нового созыва стоят важные задачи, среди которых — улучшение жилищных условий и благосостояния российских семей, особенно с детьми, отметил президент. Он призвал парламентариев смелее убирать административные барьеры для бизнеса, а также придать импульс новому инвестиционному циклу.
Работодателей могут обязать отвечать на запросы профсоюзов в течение месяца. Законопроект, устанавливающий конкретный срок для предоставления информации, которую профсоюзы запрашивают для контроля за соблюдением трудового законодательства, 30 сентября поддержал к первому чтению Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Сейчас нет требования для ответа профсоюзу, поэтому работодатели могут игнорировать обращения.
«Красная кнопка» от мошенников появится на «Госуслугах». К сервису подключаются банки и операторы связи, рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко. По его словам, сервис поможет пострадавшим от уловок мошенников. Значимые онлайн-операции будут заморожены при нажатии кнопки. Мошенник не сможет перевести деньги от имени пользователя или сменить пароли, объяснил вице-премьер.
Блогера Дмитрия Портнягина осудили за отмывание 15 млн рублей. Суд в Москве приговорил к пяти годам колонии общего режима и штрафу 900 тыс. руб. предпринимателя и известного блогера, автора серии книг «Трансформатор» Дмитрия Портнягина. Бизнесмен, его супруга и деловой партнер обвинялись в легализации 15,3 млн руб., полученных за счет уклонения от уплаты налогов. Партнер бизнесмена отделался условным сроком, приговор госпоже Портнягиной оказался даже строже, чем запрашивало гособвинение,— восемь лет колонии, но ей предоставлена отсрочка.
Официальный курс доллара опустился ниже 84 рублей. Банк России установил официальный курс доллара на 1 октября на отметке 83,56 руб. Регулятор снизил его на 0,87 руб. Евро подешевел на 1,81 руб. и достиг уровня 94,88 руб. Юань стал дешевле на 0,1 руб. Китайская валюта будет стоить 12,47 руб.
В РФ предложили запретить пропаганду любых деструктивных идеологий и культов. В российском законодательстве предложили закрепить запрет на публичное оправдание, пропаганду и распространение любых деструктивных идеологий, учений и культов, направленных против традиционных ценностей. Соответствующий законопроект внес в Госдуму депутат Николай Бурляев.
Церковь летающего макаронного монстра запретят?
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В России предложили запретить езду на электросамокатах детям до 16 лет. Следственный комитет России предлагает распространить статус водителя транспортных средств на электросамокатчиков, а также ввести требование о необходимости получения прав для управления электросамокатами. Об этом сообщил старший инспектор седьмого отдела (аналитического сопровождения следствия) управления контроля за следственными органами ГСУ СК России Дмитрий Асташкин. По его словам, это позволит применять ко всем потенциальным водителям СИМ уже предусмотренные названным федеральным законом требования к условиям получения права на управление транспортным средством в соответствующих категориях, включая достижение минимального возраста 16 лет.
В Минприроды предложили ввести нормативы численности медведей. Глава Минприроды России Александр Козлов предложил установить базовые нормативы численности медведей для каждой конкретной местности, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Патрушева. «Александр Козлов сообщил, что в текущем году ситуацию осложняет недостаток кормовой базы для медведей. Кроме того, министр рассказал о некоторых мерах регулирования численности, которые уже применяются в регионах. Он также предложил установить базовые нормативы численности этого хищника для каждой конкретной местности», — рассказали в аппарате. Осенью выросло количество зафиксированных случаев выходов бурых медведей к населенным пунктам. Их заметили возле городов и сел в 41 регионе страны.
В Красноярском крае уже убили 729 бурых медведей в рамках мероприятий по регулированию их численности.
В России разрешили ввоз лекарств без инструкции на русском языке. «Правительство России своим постановлением вводит возможность в течение 12 месяцев после регистрации поставлять такие препараты в иностранных упаковках с наклейкой на русском языке. Это повысит доступность лекарственных препаратов для пациентов и позволит своевременно начать терапию необходимыми препаратами, не дожидаясь, пока зарубежные производители наладят печать упаковки и инструкции на русском языке», — говорится в сообщении Минздрава.
В России зарегистрировали первую вакцину от аллергии на пыльцу дерева. Минздрав зарегистрировал первую отечественную вакцину от аллергии на пыльцу березы. Разработка Института иммунологии ФМБА прошла клинические испытания, показавшие, что доза 80 мкг снижает симптомы и потребность в лекарствах на 24% по сравнению с плацебо. Препарат «Аллергарда» создан не из натурального экстракта, а из искусственно сконструированного белка — это должно помочь иммунной системе лучше отвечать на вакцину, объясняют разработчики.
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Клерк стал зарабатывать и на такой "топорной" рекламе?! Есть гораздо более привлекательные с т.зр. описанных факторов районы и ЖК, но они не проплатили обзор и поэтому даже объективности ради не упомянуты