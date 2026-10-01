💥Обзор новостей: обнал через счета физлиц упал, деструктивные идеологии, основные законодательные изменения в октябре, численность медведей урегулируют

Что ждет россиян в октябре 2026 года.

Краткий обзор основных законодательных изменений:

с 1 октября закон запретит перекладывать налоговые расходы по долгосрочным договорам на покупателя. Если продавцу требуется уплатить НДС уже после заключения договора, а покупатель не может принять налог к вычету, расчет проводится внутри уже согласованной цены;

с 1 октября для применения пониженной ставки НДС 10% на детские товары потребуется подтверждающие принадлежность к категории сертификат или декларация. Раньше единственным требованием для применения льготных условий была продажа под кодом из правительственного перечня видов товаров для детей;

с 1 октября вступает в силу закон о платформенной экономике — он вводит общие правила для маркетплейсов и агрегаторов: например, об обязательной проверке продавцов и электронном документообороте. Покупатели же получат техническую возможность предъявления требований к селлерам непосредственно на онлайн-площадке;

самозанятые смогут работать с одним и тем же заказчиком не более 60 часов в месяц в течение полугода. При нарушении правила онлайн-платформа, через которую заключался договор, заблокирует возможность взаимодействия пользователей друг с другом. Среди отраслей, которых коснутся ограничения,— маркетинг, IT, торговля и другие. Полный список сфер работы и платформ опубликован на сайте ФНС;

с 1 октября процентные ставки и максимальная сумма по семейной ипотеке будут зависеть от количества детей и их возраста. Родители с одним ребенком до семи лет смогут взять до 6 млн руб. под 10% (в столичных регионах — 12 млн руб. под 12%);

с 1 октября банки и МФО не выдадут третий заем с полной стоимостью более 200% годовых тем, у кого уже имеется два непогашенных дорогих кредита или займа;

пополнить банковский счет можно будет через любой банкомат с помощью СБП. Действуют лимиты, каждая финансовая организация самостоятельно решает вопрос о подключении сервиса и вводе комиссии;

с 1 октября школы, детские сады и другие образовательные учреждения смогут закупать нужные товары на маркетплейсах. Электронные площадки станут доступны в дополнение к действующим платформам для госзакупок;

с 1 октября эмитенты цифровых финансовых активов (ЦФА) должны будут раскрывать информацию о своем финансовом состоянии и указывать детальные сведения о кредитном договоре;

с 1 октября лимиты на выдачу необеспеченных потребительских и автомобильных кредитов ужесточат. Для клиентов с показателем долговой нагрузки (ПДН) выше 50% банки смогут выделить не больше 15% займов от общего числа таких выдач за квартал. Тем, у кого ПДН выше 80%,— 1% кредитов. Кредитные карты этой категории клиентов теперь не будут выдаваться вообще;