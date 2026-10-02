Бухгалтерский сленг — 2026: современный словарь бухгалтерских терминов и сленга

Это пост-шутка, который, тем не менее, поможет людям, не знакомым с бухгалтерским сленгом и терминами, понять, о чем они иногда говорят. Составим словарь, который сленга, который отражает все, через что прошла профессия за последние годы.
Классика жанра: вечные термины бухгалтерского сленга
Первичка — первичные документы (накладные, акты, счета-фактуры).
Проводка — бухгалтерская запись по счетам.
Самолетики — наверное, многие учились на них?
Сверка — акт сверки взаиморасчетов с контрагентом.
Закрыться — завершить отчетный период, подвести итоги.
Малыш — субъект малого предпринимательства.
Подвиснуть — ситуация, когда документ или платеж не находит отражения в учете, «висит» без объяснения.
Дебетовка/кредитовка — сленговое обозначение дебетового и кредитового оборота по счету.
Дыра в балансе — несоответствие данных, которое нужно искать и устранять.
ЭДОшка — электронный документооборот.
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Промптить отчет — формулировать запрос для искусственного интеллекта при составлении документов.
«Опять что-то поменяли» — универсальная фраза-мем про бесконечные законодательные изменения, которая стала практически мантрой профессии в 2026 году.
«Спроси у робота» — саркастичный ответ коллеге, который задает слишком очевидный вопрос, подразумевающий, что ИИ-помощник справился бы быстрее.
«Я не на нервной, я на бухгалтерской почве» — шутка про специфический тип усталости, знакомый только представителям профессии.
«Я в полном астрале» — шутка появилась после введения ЭтРН.
Сленг, связанный с проверками ФНС
Камералка — камеральная проверка, которую ФНС проводит автоматически на основе поданной отчетности, без выезда к налогоплательщику. Самый распространенный вид контроля, с которым бухгалтер сталкивается практически после каждой декларации.
Выездная (или ВНП) — выездная налоговая проверка, когда инспекторы приходят непосредственно в офис компании. Считается серьезным событием и обычно означает, что компания попала в зону повышенного риска.
Встречка — встречная проверка, когда ФНС запрашивает документы не у самой компании, а у ее контрагентов, чтобы сверить данные по сделкам.
Прилет — неожиданное требование или уведомление от налоговой, которое «прилетело» в личный кабинет.
Отписка — формальный ответ на требование ФНС, составленный максимально сжато и без лишних пояснений.
Запрос-простыня — очень объемное требование о предоставлении большого количества документов, которое занимает несколько страниц.
Доначка — доначисление налогов по результатам проверки.
Уйти в обжалование — оспорить результаты проверки через вышестоящий налоговый орган или суд.
Сальдо-разочарование — момент, когда бухгалтер открывает личный кабинет и видит неожиданный отрицательный остаток на ЕНС.
ЕНС-апокалипсис — ироничное название переходного периода на ЕНС.
Сленг про деньги и расчеты
Обнал — незаконное обналичивание денежных средств.
Прогонка — транзитные операции через фирмы-посредники для оптимизации налогов (чаще с негативным оттенком).
Кэш — наличные денежные средства.
Подотчетник — сотрудник, получивший деньги под отчет.
Санкционка — сленговое обозначение сложностей с иностранными контрагентами и платежами.
Мультивалютный стресс — реакция на скачки курсов и необходимость постоянного пересчета.
Эмоциональный сленг: как бухгалтеры описывают свои будни
Горящая отчетность — отчетность, которую нужно сдать в последний момент.
Квартальный аврал — период пиковой нагрузки в конце квартала.
Выгорел на годовом отчете — состояние эмоционального и физического истощения после сдачи годовой отчетности.
Сдал и не дышу — облегчение после успешной сдачи сложной отчетности.
Бухгалтерская сутулость — ироничное обозначение профессиональной деформации от долгих часов за компьютером в отчетный период.
«Я не злая, у меня просто камералка» — универсальное оправдание раздраженного настроения, понятное только коллегам по цеху.
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Какие термины и профессионализмы используете вы? Делитесь в комментариях — будем дополнять словарь вместе!
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