Бухгалтерский сленг — 2026: современный словарь бухгалтерских терминов и сленга

Сленг, связанный с проверками ФНС

Камералка — камеральная проверка, которую ФНС проводит автоматически на основе поданной отчетности, без выезда к налогоплательщику. Самый распространенный вид контроля, с которым бухгалтер сталкивается практически после каждой декларации.

Выездная (или ВНП) — выездная налоговая проверка, когда инспекторы приходят непосредственно в офис компании. Считается серьезным событием и обычно означает, что компания попала в зону повышенного риска.

Встречка — встречная проверка, когда ФНС запрашивает документы не у самой компании, а у ее контрагентов, чтобы сверить данные по сделкам.

Прилет — неожиданное требование или уведомление от налоговой, которое «прилетело» в личный кабинет.

Отписка — формальный ответ на требование ФНС, составленный максимально сжато и без лишних пояснений.

Запрос-простыня — очень объемное требование о предоставлении большого количества документов, которое занимает несколько страниц.

Доначка — доначисление налогов по результатам проверки.

Уйти в обжалование — оспорить результаты проверки через вышестоящий налоговый орган или суд.

Сальдо-разочарование — момент, когда бухгалтер открывает личный кабинет и видит неожиданный отрицательный остаток на ЕНС.

ЕНС-апокалипсис — ироничное название переходного периода на ЕНС.