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Наталия Лукина
Общество
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Бухгалтерский сленг — 2026: современный словарь бухгалтерских терминов и сленга

Бухгалтерский сленг — 2026: современный словарь бухгалтерских терминов и сленга

Великий и могучий... наш бухгалтерский язык. И, как любой язык, он постоянно развивается. Давайте дополним свой словарный запас! Составляем современный словарь бухгалтерских терминов и сленга. Напишите в комментариях термины и профессионализмы, которые вы знаете и употребляете.

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Это пост-шутка, который, тем не менее, поможет людям, не знакомым с бухгалтерским сленгом и терминами, понять, о чем они иногда говорят. Составим словарь, который сленга, который отражает все, через что прошла профессия за последние годы.

Классика жанра: вечные термины бухгалтерского сленга

Первичка — первичные документы (накладные, акты, счета-фактуры).

Проводка — бухгалтерская запись по счетам.

Самолетики — наверное, многие учились на них?

Сверка — акт сверки взаиморасчетов с контрагентом.

Закрыться — завершить отчетный период, подвести итоги.

Малыш — субъект малого предпринимательства.

Подвиснуть — ситуация, когда документ или платеж не находит отражения в учете, «висит» без объяснения.

Дебетовка/кредитовка — сленговое обозначение дебетового и кредитового оборота по счету.

Дыра в балансе — несоответствие данных, которое нужно искать и устранять.

ЭДОшка — электронный документооборот.

Новые слова 2026: нейросети и автоматизация

Промптить отчет — формулировать запрос для искусственного интеллекта при составлении документов.

«Опять что-то поменяли» — универсальная фраза-мем про бесконечные законодательные изменения, которая стала практически мантрой профессии в 2026 году.

«Спроси у робота» — саркастичный ответ коллеге, который задает слишком очевидный вопрос, подразумевающий, что ИИ-помощник справился бы быстрее.

«Я не на нервной, я на бухгалтерской почве» — шутка про специфический тип усталости, знакомый только представителям профессии.

«Я в полном астрале» — шутка появилась после введения ЭтРН.

Сленг, связанный с проверками ФНС

Камералка — камеральная проверка, которую ФНС проводит автоматически на основе поданной отчетности, без выезда к налогоплательщику. Самый распространенный вид контроля, с которым бухгалтер сталкивается практически после каждой декларации.

Выездная (или ВНП) — выездная налоговая проверка, когда инспекторы приходят непосредственно в офис компании. Считается серьезным событием и обычно означает, что компания попала в зону повышенного риска.

Встречка — встречная проверка, когда ФНС запрашивает документы не у самой компании, а у ее контрагентов, чтобы сверить данные по сделкам.

Прилет — неожиданное требование или уведомление от налоговой, которое «прилетело» в личный кабинет.

Отписка — формальный ответ на требование ФНС, составленный максимально сжато и без лишних пояснений.

Запрос-простыня — очень объемное требование о предоставлении большого количества документов, которое занимает несколько страниц.

Доначка — доначисление налогов по результатам проверки.

Уйти в обжалование — оспорить результаты проверки через вышестоящий налоговый орган или суд.

Сальдо-разочарование — момент, когда бухгалтер открывает личный кабинет и видит неожиданный отрицательный остаток на ЕНС.

ЕНС-апокалипсис — ироничное название переходного периода на ЕНС.

Сленг про деньги и расчеты

Обнал — незаконное обналичивание денежных средств.

Прогонка — транзитные операции через фирмы-посредники для оптимизации налогов (чаще с негативным оттенком).

Кэш — наличные денежные средства.

Подотчетник — сотрудник, получивший деньги под отчет.

Санкционка — сленговое обозначение сложностей с иностранными контрагентами и платежами.

Мультивалютный стресс — реакция на скачки курсов и необходимость постоянного пересчета.

Эмоциональный сленг: как бухгалтеры описывают свои будни

Горящая отчетность — отчетность, которую нужно сдать в последний момент.

Квартальный аврал — период пиковой нагрузки в конце квартала.

Выгорел на годовом отчете — состояние эмоционального и физического истощения после сдачи годовой отчетности.

Сдал и не дышу — облегчение после успешной сдачи сложной отчетности.

Бухгалтерская сутулость — ироничное обозначение профессиональной деформации от долгих часов за компьютером в отчетный период.

«Я не злая, у меня просто камералка» — универсальное оправдание раздраженного настроения, понятное только коллегам по цеху.

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Какие термины и профессионализмы используете вы? Делитесь в комментариях — будем дополнять словарь вместе!

Информации об авторе

Наталия Лукина

Наталия Лукина

Шеф-редактор Трибуны в Клерк.Ру

318 подписчиков1 513 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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