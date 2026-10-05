💥Обзор новостей: размер срочной пенсии в 2027 году — 3,5 тысячи рублей, больничный вырастет до 9,4 тыс. руб в день в 2029 году, экономика переживает перестройку

Среднегодовой размер срочной пенсионной выплаты может достичь в следующем году свыше 3,5 тысячи рублей. Это следует из пояснительной записки к проекту бюджета Фонда пенсионного и социального страхования РФ на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов. Среднегодовой размер срочной пенсионной выплаты в 2027 году составит 3 503,41 рублей, следует из документа.

Максимальный больничный вырастет до 9,4 тысяч рублей в день в 2029 году. Максимальная выплата по больничному к 2029 году вырастет на 37% по сравнению с нынешним уровнем — с 6,8 тыс. до 9,4 тыс. рублей в день, подсчитали «Известия» по проекту бюджета Социального фонда. В 2027-м предельная сумма составит 7,9 тыс. рублей, а в 2028-м — 8,6 тыс. Все суммы указаны до вычета НДФЛ. Чтобы получать максимум уже в 2027 году, потребуется страховой стаж не менее восьми лет. Кроме того, заработок до вычета налога должен составлять не менее 230 тыс. рублей в месяц в 2025-м и 248 тыс. — в 2026-м. При меньшем доходе или стаже пособие будет ниже.

До 1 декабря россиянам нужно заплатить налоги на квартиры, машины, землю и проценты по вкладам за 2025 год. ФНС уже рассылает уведомления через личные кабинеты на сайте службы и Госуслугах. Проверять их стоит внимательно: налоговая может ошибиться. Но и просто не платить опасно — если вы не согласны с суммой, но не уведомили налоговую, появится долг. С 1 ноября прошлого года его вправе списывать со счета без суда.

Последний в 2026 году сокращенный рабочий день будет у россиян 3 ноября. Последний сокращенный рабочий день в 2026 году будет третьего ноября. Об этом рассказала доцент кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Мария Кутарова. «3 ноября является предпраздничным рабочим днем. По общему правилу, его продолжительность сокращается на один час», - отметила собеседница агентства, добавив, что это последний сокращенный рабочий день в 2026 году.

Экономика РФ переживает крупную перестройку за последние 30 лет. «Росстат» начал подготовку к масштабному сбору данных для таблиц межотраслевого баланса за 2026 год. Таблицы «затраты — выпуск» раскрывают внутренние связи между отраслями. По данным становится ясно, сколько продукции продается, какие ресурсы потребляются. Результаты исследования за 2026 год особенно важны. Российская экономика переживает крупнейшую структурную перестройку за последние 30 лет. Новые данные позволят оценить изменения в импортозависимости, роль военно-промышленного комплекса, эффективность вложений в отрасли. Публикация результатов ожидается ближе к 2029 году.

Курировать законопроектную работу Госдумы поручили Ирине Яровой. Яровая будет отвечать за комитеты по конституционному, гражданскому законодательству и судоустройству, по уголовному и административному законодательству (они в этом созыве разделены), а также за комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах.

Табачные магазины будут лишать лицензий за продажу сигарет несовершеннолетним. Нарушение запретов, в том числе продажа сигарет несовершеннолетним, будет основанием для отзыва лицензий у продавцов табачной и другой никотиносодержащей продукции. Это следует из постановления правительства РФ. Документ вступит в силу с марта 2027 года - одновременно с введением лицензирования розничной и развозной продажи табака.

Минздрав предупредил россиян о новых штаммах гриппа. В текущем сезоне циркулируют новые штаммы гриппа, к которым у россиян нет иммунитета. Об этом сообщил директор НИИ гриппа им. Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов. «В текущем сезоне вакцины против гриппа полностью обновлены (изменены все три компоненты вакцин), что свидетельствует о приходе новых штаммов вирусов гриппа, к которым у нас нет иммунитета», – сказал он прессе.