💥Обзор новостей: чтобы достойно жить, надо уметь «считать деньги», каждый россиянин в год проводит в интернете 3 недели, продажи романа «Чума» выросли на 86%

Мишустин поручил Минцифры усилить защиту данных пользователей «Госуслуг». «Министерству цифрового развития, конечно, необходимо усилить и защиту учетных записей портала государственных услуг, которым пользуются уже 120 миллионов человек. Их данные должны надежно храниться. Пожалуйста, надо проработать дополнительные условия для входа на платформу или при восстановлении доступа к ней», — сказал он на форуме «Цифровые решения».

Мишустин призвал расширить опыт поощрений за поиск «дыр» на «Госуслугах». «Программа Минцифры по независимому тестированию государственных информационных систем на проникновение уже привлекает тысячи независимых исследователей к проверке качества их защиты. И решили с вознаграждением вопрос. Вознаграждение за обнаружение уязвимости сегодня на Госуслугах достигает миллиона рублей, и такую практику надо расширять», — сказал Мишустин.

Объем выдачи шенгенских виз российским туристам в 2027 г. может сократиться, сообщил руководитель аналитического центра АПКАП и эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ) Михаил Абасов. Абасов отметил, что полной остановки выдачи виз в РСТ не ожидают. По его оценке, возможное ужесточение может прежде всего затронуть сроки, стоимость и порядок оформления документов.

ВЦИОМ: россияне ценят умение считать деньги, но мечтают жить без них. Абсолютное большинство россиян (95%) убеждены, что чтобы достойно жить, надо уметь «считать деньги» (в 2001 году так думали 41%), и наращивать финансовые компетенции. Таков один из итогов опроса Аналитического центра ВЦИОМ. При этом 73% опрошенных уважают тех, кто умеет «делать деньги», что в два раза больше, чем в 2001 году. Тем не менее, 25% участников исследования хотели бы жить в мире без денег, а 20% считают, что деньги ничего для него не значат.

Оборот российской онлайн-торговли может достичь 33 трлн рублей к 2030 году. Это следует из прогноза, заложенного в модели развития платформенных решений, которая, в свою очередь, подготовлена экспертной группой «Торговля» в ходе работы над Национальной стратегией развития цифровых платформ до 2036 года. Динамика видна уже сейчас: например, если в 2025 году оборот интернет-торговли в России достигал 13,2 трлн рублей, то по итогам 2026 года он увеличится до 15,7 трлн рублей.

К 2030 году дефицит рабочих в России может достичь 2,6 млн человек. К 2030 г. незакрытая потребность в рабочих вырастет более чем в 2,5 раза – с примерно 1 млн до 2,61 млн человек. Даже при реализации компенсирующих факторов незакрытым останется примерно каждое десятое рабочее место. Об этом сообщили в «Экопси».

Пляжи и набережные в Сочи закрыли после возгорания танкера в Черном море. Танкер «Афрамакс Рио», перевозивший нефть под флагом Либерии, подвергся атаке безэкипажных катеров в акватории Черного моря 6 октября. По данным Минтранса РФ, после этого в акватории происходит открытое горение нефти. «Прошу жителей и гостей Сочи не подвергать себя опасности и дождаться официального решения об их открытии. Координируем действия всех служб, оцениваем обстановку и принимаем необходимые меры для ликвидации горения»,— указано в сообщении в Telegram-канале Андрея Прошунина.

После проверки производителя «Мультикана-8» возбудили уголовное дело. По материалам проверки прокуратуры Москвы возбуждено уголовное дело по факту использования заведомо подложного паспорта качества на одну из серий ветеринарной вакцины.

Плата за прием и доставку заявлений на госуслуги не превысит 5 тыс. рублей. Стоимость приема и доставки заявлений на госуслуги, а также доставки готовых документов через отделения «Почты России» и МФЦ составит не более 5 тыс. рублей, следует из проекта постановления правительства. Уточняется, что полученные от оказания этих услуг средства можно будет направлять на оплату труда сотрудников «Почты России» и МФЦ, закупку необходимых товаров и услуг, а также другие расходы, связанные с их деятельностью.

В среднем россиянин в год проводит в Сети три недели. Вице-премьер Дмитрий Григоренко на форуме «Цифровые решения» рассказал, что в среднем каждый россиянин в год проводит в интернете три недели. По подсчетам вице-премьера, в России на одного человека приходится в среднем полтора терабайта интернет-трафика в год. «Много или мало? В мире один терабайт на человека, то есть у нас в полтора раза больше. Получается 21 день, то есть три недели. В среднем каждый россиянин три недели проводит в интернете. Вот они где, свободные вечера», — сказал Григоренко.

В Кремле призвали верить только Роспотребнадзору из-за слухов о чуме. Высокие профессионалы работают в Роспотребнадзоре, и именно к их оценкам и официальным заявлениям стоит прислушиваться, а не досужим сплетням и россказням. На это указал Дмитрий Песков, комментируя публикации о чуме или иной инфекции в районе Иркутской области.

Миронов призвал запретить ИИ-помощников для общения с клиентами. Массовое внедрение государственными и коммерческими структурами электронных голосовых помощников для коммуникации с клиентами не решает, а создает проблемы для граждан. Об этом сообщил заявил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. «В последнее время поступает все больше жалоб на то, что сегодня человек, позвонивший в банк или на почту, вместо того, чтобы быстро получить нужные сведения или ответ на интересующий вопрос, вынужден общаться с электронным помощником. Толку от этих «нейроболванов» как с козы молока. Приходится звонящему тратить нервы и время, пока наконец его не соединят с «живым» сотрудником», — сказал он.

Нобелевскую премию по физике дали за ловушку «посланий из космоса». Нобелевскую премию по физике вручили бельгийскому физику Фрэнсису Хальцену за создание нейтринной обсерватории IceCube и открытие космических нейтрино. Комитет охарактеризовал нейтрино как «призрачные послания из космоса».