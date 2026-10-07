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Наталия Лукина
Общество
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💥Обзор новостей: чтобы достойно жить, надо уметь «считать деньги», каждый россиянин в год проводит в интернете 3 недели, продажи романа «Чума» выросли на 86%

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.

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  • Мишустин поручил Минцифры усилить защиту данных пользователей «Госуслуг». «Министерству цифрового развития, конечно, необходимо усилить и защиту учетных записей портала государственных услуг, которым пользуются уже 120 миллионов человек. Их данные должны надежно храниться. Пожалуйста, надо проработать дополнительные условия для входа на платформу или при восстановлении доступа к ней», — сказал он на форуме «Цифровые решения».

  • Мишустин призвал расширить опыт поощрений за поиск «дыр» на «Госуслугах». «Программа Минцифры по независимому тестированию государственных информационных систем на проникновение уже привлекает тысячи независимых исследователей к проверке качества их защиты. И решили с вознаграждением вопрос. Вознаграждение за обнаружение уязвимости сегодня на Госуслугах достигает миллиона рублей, и такую практику надо расширять», — сказал Мишустин.

  • Объем выдачи шенгенских виз российским туристам в 2027 г. может сократиться, сообщил руководитель аналитического центра АПКАП и эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ) Михаил Абасов. Абасов отметил, что полной остановки выдачи виз в РСТ не ожидают. По его оценке, возможное ужесточение может прежде всего затронуть сроки, стоимость и порядок оформления документов.

  • ВЦИОМ: россияне ценят умение считать деньги, но мечтают жить без них. Абсолютное большинство россиян (95%) убеждены, что чтобы достойно жить, надо уметь «считать деньги» (в 2001 году так думали 41%), и наращивать финансовые компетенции. Таков один из итогов опроса Аналитического центра ВЦИОМ. При этом 73% опрошенных уважают тех, кто умеет «делать деньги», что в два раза больше, чем в 2001 году. Тем не менее, 25% участников исследования хотели бы жить в мире без денег, а 20% считают, что деньги ничего для него не значат.

  • Оборот российской онлайн-торговли может достичь 33 трлн рублей к 2030 году. Это следует из прогноза, заложенного в модели развития платформенных решений, которая, в свою очередь, подготовлена экспертной группой «Торговля» в ходе работы над Национальной стратегией развития цифровых платформ до 2036 года. Динамика видна уже сейчас: например, если в 2025 году оборот интернет-торговли в России достигал 13,2 трлн рублей, то по итогам 2026 года он увеличится до 15,7 трлн рублей.

  • К 2030 году дефицит рабочих в России может достичь 2,6 млн человек. К 2030 г. незакрытая потребность в рабочих вырастет более чем в 2,5 раза – с примерно 1 млн до 2,61 млн человек. Даже при реализации компенсирующих факторов незакрытым останется примерно каждое десятое рабочее место. Об этом сообщили в «Экопси».

  • Пляжи и набережные в Сочи закрыли после возгорания танкера в Черном море. Танкер «Афрамакс Рио», перевозивший нефть под флагом Либерии, подвергся атаке безэкипажных катеров в акватории Черного моря 6 октября. По данным Минтранса РФ, после этого в акватории происходит открытое горение нефти. «Прошу жителей и гостей Сочи не подвергать себя опасности и дождаться официального решения об их открытии. Координируем действия всех служб, оцениваем обстановку и принимаем необходимые меры для ликвидации горения»,— указано в сообщении в Telegram-канале Андрея Прошунина.

  • После проверки производителя «Мультикана-8» возбудили уголовное дело. По материалам проверки прокуратуры Москвы возбуждено уголовное дело по факту использования заведомо подложного паспорта качества на одну из серий ветеринарной вакцины.

  • Плата за прием и доставку заявлений на госуслуги не превысит 5 тыс. рублей. Стоимость приема и доставки заявлений на госуслуги, а также доставки готовых документов через отделения «Почты России» и МФЦ составит не более 5 тыс. рублей, следует из проекта постановления правительства. Уточняется, что полученные от оказания этих услуг средства можно будет направлять на оплату труда сотрудников «Почты России» и МФЦ, закупку необходимых товаров и услуг, а также другие расходы, связанные с их деятельностью.

  • В среднем россиянин в год проводит в Сети три недели. Вице-премьер Дмитрий Григоренко на форуме «Цифровые решения» рассказал, что в среднем каждый россиянин в год проводит в интернете три недели. По подсчетам вице-премьера, в России на одного человека приходится в среднем полтора терабайта интернет-трафика в год. «Много или мало? В мире один терабайт на человека, то есть у нас в полтора раза больше. Получается 21 день, то есть три недели. В среднем каждый россиянин три недели проводит в интернете. Вот они где, свободные вечера», — сказал Григоренко.

  • В Кремле призвали верить только Роспотребнадзору из-за слухов о чуме. Высокие профессионалы работают в Роспотребнадзоре, и именно к их оценкам и официальным заявлениям стоит прислушиваться, а не досужим сплетням и россказням. На это указал Дмитрий Песков, комментируя публикации о чуме или иной инфекции в районе Иркутской области.

  • Миронов призвал запретить ИИ-помощников для общения с клиентами. Массовое внедрение государственными и коммерческими структурами электронных голосовых помощников для коммуникации с клиентами не решает, а создает проблемы для граждан. Об этом сообщил заявил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. «В последнее время поступает все больше жалоб на то, что сегодня человек, позвонивший в банк или на почту, вместо того, чтобы быстро получить нужные сведения или ответ на интересующий вопрос, вынужден общаться с электронным помощником. Толку от этих «нейроболванов» как с козы молока. Приходится звонящему тратить нервы и время, пока наконец его не соединят с «живым» сотрудником», — сказал он.

  • Нобелевскую премию по физике дали за ловушку «посланий из космоса». Нобелевскую премию по физике вручили бельгийскому физику Фрэнсису Хальцену за создание нейтринной обсерватории IceCube и открытие космических нейтрино. Комитет охарактеризовал нейтрино как «призрачные послания из космоса».

  • Россияне бросились скупать роман «Чума» Альбера Камю. Продажи романа Альбера Камю «Чума» за последнюю неделю выросли на 86% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, сообщили в сети «Читай-город». Чаще всего роман покупали в Москве и Подмосковье, затем идут Челябинская, Воронежская и Иркутская области, а также Красноярский край.

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Информации об авторе

Наталия Лукина

Наталия Лукина

Шеф-редактор Трибуны в Клерк.Ру

321 подписчик1 518 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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