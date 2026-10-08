💥Обзор новостей: ФНС нашла 8 млн трудоспособных россиян без официальных доходов, в ГД поддержали бюджет на 2027-2029 годы, Таиланд введет налог на выезд из страны

ФНС нашла 8 млн трудоспособных россиян без официальных доходов. Численность трудоспособных россиян, у которых нет официальных источников дохода, по итогам 2025 года составила 8 млн человек — на 3,7 млн, или на треть, меньше, чем было на начало 2022 года (11,7 млн). Такие данные в ходе парламентских слушаний в Совете федерации привел глава ФНС Даниил Егоров. Общая численность граждан без официальных источников доходов, по данным ФНС, сейчас составляет 69 млн человек из 146,9 млн россиян. В эту категорию кроме официально не работающих в трудоспособном возрасте (зона контроля для ФНС) служба включает и граждан, которые не считаются активными на рынке труда: детей, неработающих студентов и пенсионеров (с их доходов, даже если они есть, не платятся НДФЛ и страховые взносы).

Комитет ГД поддержал проект федерального бюджета на 2027-2029 годы. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал к принятию в первом чтении проект федерального бюджета на 2027-2029 годы. Документ был внесен в Госдуму правительством РФ 30 сентября, планируется, что Госдума рассмотрит его в первом чтении 29 октября.

Маркетплейсы потеряли часть активной аудитории после атак на их склады. Маркетплейсы столкнулись в августе—сентябре со снижением ежедневных охватов. Так, Wildberries потерял 10%, «Яндекс Маркет» — 8%, в то же время у Ozon этот показатель вырос на 26%. Аналитики связывают снижение охватов с серией атак на склады маркетплейсов, а разницу объясняют значительным снижением маркетинговых расходов у Wildberries и сохранением активности у Ozon.

Спецкомиссия будет подтверждать страховой стаж ветеранам новых регионов. Правительство рассмотрит законопроект, который позволит жителям новых регионов обратиться в межведомственную правовую комиссию для подтверждения прохождения военной службы и ее учета при назначении пенсии. Документ расширяет полномочия межведомственной комиссии по трудовым, пенсионным и социальным правам. Она сможет рассматривать обращения жителей воссоединенных регионов по вопросам подтверждения службы, что позволит защитить их пенсионные права. Как уточнил Мишустин, законопроект касается граждан, которые ранее проходили военную или приравненную к ней службу, но сейчас не могут подтвердить этот период документами. Эти сведения необходимы для включения службы в страховой стаж при назначении пенсии.

Минэкономразвития запланировало отменить критерии для цифровых платформ. Ведомство планирует разрешить цифровым платформам добровольно включаться в специальный реестр, даже если они не соответствуют установленным требованиям. Поправки, отменяющие критерии, могут вступить в силу с 1 марта 2027 года. «Добровольно включиться в реестр платформа может уже сегодня. Для этого она должна отвечать установленным критериям. Вместе с тем видим, что большое количество платформ, которые им не соответствуют, хотят стать частью реестра и начать соблюдать требования закона. Отвечая запросам рынка, именно для таких случаев требования по критериям планируется отменить», — говорится в сообщении.

ВОЗ подтвердила отсутствие рисков эпидемии в Иркутской области. Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Иркутской области оценивается как спокойная. Для более чем 90% людей, контактировавших с умершей от пневмонии неустановленной этиологии местной жительницей, завершено медицинское наблюдение. Заболевшая сотрудница Иркутского противочумного института «была привита и имела иммунитет к опасным инфекциям, с которыми работала». Также в ведомстве подчеркнули, что «аварийных ситуаций при работе с патогенными микроорганизмами» не зафиксировано.

«Сбер» не планирует отказываться от традиционных отделений банка, заявил глава кредитной организации Герман Греф. «Мы должны следовать за клиентом и предлагать ему настолько удобные сервисы, чтобы ему захотелось самому перейти и пользоваться новым набором сервисов. Если он к этому не готов, значит, мы должны содержать офлайн-инфраструктуру», – подчеркнул он.

Онищенко: женщина достигает предельного детородного возраста к 60 годам. Женщина достигает предельного детородного возраста к 60 годам, в то время как для мужчин возможность стать отцом сохраняется практически до 90 лет, сообщил заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко. Он отметил, что женщина может родить ребенка в 60 лет при условии правильной работы гормонов, наличии хорошей генетики и медицинской поддержке.​

Более половины россиян проводят повседневную жизнь в радиусе 5 км от дома. Согласно опросу девелопера Level Group, 52% респондентов посещают основные места в течение обычной недели – работу, магазины, кафе, спортзалы и сервисы – в среднем не дальше 5 км от дома. Как подсчитали аналитики, самая распространенная дистанция до привычных мест – от 3 км до 5 км: так ответили 23% участников исследования. Еще 15% обычно находятся в пределах 1–3 км от дома, а 14% не удаляются от дома дальше чем на 1 км.

Росздравнадзор: дефицита «Атаракса» в России нет. Признаков дефицита рецептурного препарата от тревоги «Атаракс» в России нет. «В гражданском обороте находятся более 1,06 млн упаковок лекарственных препаратов с международным непатентованным наименованием гидроксизин, из них более 512 000 упаковок – под торговым наименованием "Атаракс", остальные – от отечественных производителей», – говорится в сообщении.

В МЧС назвали главную ошибку граждан при атаке БПЛА. Самой грубой ошибкой при атаке БПЛА является проявление любопытства, заявил замглавы департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС Вадим Гаршин. Он пояснил, что граждане тем самым подвергают себя угрозе осколочно-фугасного поражения. «Человек совершает самую главную ошибку при угрозе появления беспилотника, когда он или выходит на улицу, или подходит к окнам и пытается рассмотреть что-то или сфотографировать»,— пояснил господин Гаршин на пресс-конференции.

В Таиланде предложили ввести налог на выезд из страны. Министерство финансов Таиланда рассматривает вопрос о введении нового налога на выезд из страны, который будет распространяться в том числе на иностранцев. Согласно документу, в первое время размер сбора составит 1 тыс. бат (около 2,5 тыс. руб.), при этом закон устанавливает предельную сумму 5 тыс. бат (около 12,6 тыс. руб.). Плату планируется взимать со всех авиапассажиров, вылетающих из Таиланда, за исключением нескольких категорий. Выезд из страны по суше и морю на начальном этапе не будет облагаться налогом.

В Финляндии пенсионный возраст могут повысить до 70 лет. Это следует из доклада «Доверие к будущему», представленного минфином страны. «Одним из вариантов повышения пенсионного возраста является проведение пенсионной реформы, в рамках которой минимальный пенсионный возраст будет повышаться на шесть месяцев для каждой возрастной группы до тех пор, пока минимальный пенсионный возраст не достигнет 70 лет», – говорится в сообщении.