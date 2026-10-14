Винни-Пуху — 100 лет: история любимого героя, интересные факты и викторина

Сто лет назад — 14 октября 1926 г. английский драматург Алан Александр Милн опубликовал книгу о Винни-Пухе, Кристофере Робине и других обитателях Стоакрового леса.
«Пересказ, а не перевод»: как Борис Заходер превратил английского медведя в советского Винни-Пуха
Классический русский «Винни-Пух» знаком миллионам читателей с детства, но не все знают, что это не точный перевод книги Алана Милна, а вольный пересказ — с другими акцентами, сокращенными главами и даже собственными стихами переводчика. В нашей стране истории о Винни-Пухе появились в 1960 благодаря писателю Борису Заходеру, Заходер сам называл свою версию «пересказом»: он сознательно менял структуру текста, сокращал и добавлял фрагменты, адоптировал версию под советского читателя.
Имя главного героя. В оригинале медведя зовут Winnie-the-Pooh. «Пух» в имени Винни — это прозвище, на что указывает артикль the. В русской версии эта конструкция утеряна, а «Пух» стало восприниматься просто как забавная фамилия без британского подтекста.
Пятачок. В оригинале поросенка зовут Piglet — это просто нарицательное слово «поросенок». Заходер превратил его в полноценное имя собственное «Пятачок», добавив больше теплоты и индивидуальности персонажу.
Иа-Иа. Оригинальное имя Eeyore — это звукоподражание крику ослов на английском. Заходер адаптировал его как «Иа-Иа», сохранив принцип звукоподражания, но уже на русском языке.
Сокращения текста. В оригинале каждая глава начинается с диалога автора с сыном Кристофером Робином, где они обсуждают, что произойдет дальше в истории. Этот литературный прием, подчеркивающий, что сказку рассказывает отец сыну, в пересказе Заходера практически исчез.
Стихи и «шумелки». Знаменитые песенки-«шумелки» и «сопелки» в значительной степени — оригинальное творчество Заходера, лишь отталкивающееся от английских стихов, а не их точный перевод.
Философский тон. Оригинал Милна ироничнее и местами меланхоличнее — рассчитан не только на детей, но и на взрослых. Заходер сделал свой текст более детским, веселым и динамичным, убрав часть взрослой иронии и философских пауз.
Прощальная глава. Последняя глава, где Кристофер Робин взрослеет и прощается с Лесом перед тем, как пойти в школу, — один из самых грустных и философских эпизодов во всей книге. В русском пересказе ее сократили и смягчили, чтобы избежать слишком взрослой меланхолии, не свойственной советской детской литературе.
В результате пересказ Заходера получился более детским и сказочным произведением — но при этом потерял часть оригинальной структуры, где граница между «автором, рассказывающим сказку» и «самой сказкой» была важной художественной идеей Милна.
Пять интересных факта о Винни-Пухе
1. Винни-Пух — один из самых богатых персонажей в мире. Если бы медвежонок был настоящим, он вошёл бы в число главных финансовых «тяжеловесов» масс-культуры. В рейтинге Forbes Винни-Пух занимает второе место как «самый ценный персонаж» с объёмом розничных мировых продаж в 5,6 миллиарда долларов. Обходит его только Микки Маус с показателем 5,8 миллиарда долларов.
2. Для экранизации «Винни-Пуха» в 1969 году сказку опять переписали. Отказались от образа Кристофера Робина — присутствие мальчика делило мир на реальный и игрушечный, а режиссер хотел, чтобы это был мир настоящего Винни-Пуха и его друзей. Не взяли в мультик Тигру, Кенгу и Крошку Ру — кенгуру у нас не водятся, да и тигры встречаются не в каждом лесу.
3. Голос советского Винни-Пуха ускорен на 30%. Первую озвучку Евгения Леонова создатели мультфильма забраковали — Винни говорил слишком низким голосом с хрипотцой. Чтобы медвежонок разговаривал более смешным голосом, звукорежиссер ускорил запись на 30%. Этот прием использовали и для озвучки Пятачка — Ия Саввина при озвучке поросенка копировала поэтические интонации своей подруги Беллы Ахмадуллиной.
«Спасибо, что подложили мне не свинью, а прелестного поросенка», — сказала потом Белла Ахатовна Ие Сергеевне.
4. Настоящий Кристофер Робин ненавидел Винни-Пуха. После публикации книг сын писателя — Кристофер Робин, послуживший прототипом для одноименного литературного героя, стал не менее знаменитым, чем Винни-Пух. Мальчик стал объектом насмешек у сверсткников, и со временем возненавидел свое литературное альтер-эго. Кристофер съехал от родителей в 18 лет и больше никогда не возвращался жить к ним. Свои детские игрушки – Винни-Пуха, Пятачка, Иа, Кенга и Тигра – Кристофер передал в дар Нью-Йоркской публичной библиотеке, где они хранятся до сих пор.
5. Винни-Пух хранится в библиотеке Нью-Йорка. Оригинальные плюшевые игрушки, принадлежавшие сыну писателя Кристоферу Робину Милну и ставшие прототипами героев книги — сам медвежонок, Пятачок, Иа-Иа, Кенга и Тигра, — сегодня хранятся как музейный экспонат в Нью-Йоркской публичной библиотеке и ежегодно привлекают тысячи туристов.
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