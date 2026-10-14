Винни-Пуху — 100 лет: история любимого героя, интересные факты и викторина

«Пересказ, а не перевод»: как Борис Заходер превратил английского медведя в советского Винни-Пуха

Классический русский «Винни-Пух» знаком миллионам читателей с детства, но не все знают, что это не точный перевод книги Алана Милна, а вольный пересказ — с другими акцентами, сокращенными главами и даже собственными стихами переводчика. В нашей стране истории о Винни-Пухе появились в 1960 благодаря писателю Борису Заходеру, Заходер сам называл свою версию «пересказом»: он сознательно менял структуру текста, сокращал и добавлял фрагменты, адоптировал версию под советского читателя.

Имя главного героя. В оригинале медведя зовут Winnie-the-Pooh. «Пух» в имени Винни — это прозвище, на что указывает артикль the. В русской версии эта конструкция утеряна, а «Пух» стало восприниматься просто как забавная фамилия без британского подтекста.

Пятачок. В оригинале поросенка зовут Piglet — это просто нарицательное слово «поросенок». Заходер превратил его в полноценное имя собственное «Пятачок», добавив больше теплоты и индивидуальности персонажу.

Иа-Иа. Оригинальное имя Eeyore — это звукоподражание крику ослов на английском. Заходер адаптировал его как «Иа-Иа», сохранив принцип звукоподражания, но уже на русском языке.

Сокращения текста. В оригинале каждая глава начинается с диалога автора с сыном Кристофером Робином, где они обсуждают, что произойдет дальше в истории. Этот литературный прием, подчеркивающий, что сказку рассказывает отец сыну, в пересказе Заходера практически исчез.

Стихи и «шумелки». Знаменитые песенки-«шумелки» и «сопелки» в значительной степени — оригинальное творчество Заходера, лишь отталкивающееся от английских стихов, а не их точный перевод.

Философский тон. Оригинал Милна ироничнее и местами меланхоличнее — рассчитан не только на детей, но и на взрослых. Заходер сделал свой текст более детским, веселым и динамичным, убрав часть взрослой иронии и философских пауз.

Прощальная глава. Последняя глава, где Кристофер Робин взрослеет и прощается с Лесом перед тем, как пойти в школу, — один из самых грустных и философских эпизодов во всей книге. В русском пересказе ее сократили и смягчили, чтобы избежать слишком взрослой меланхолии, не свойственной советской детской литературе.

В результате пересказ Заходера получился более детским и сказочным произведением — но при этом потерял часть оригинальной структуры, где граница между «автором, рассказывающим сказку» и «самой сказкой» была важной художественной идеей Милна.