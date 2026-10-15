«Предсказуемость налоговых правил — тоже мера поддержки бизнеса»: эксперт о рисках отмены спецрежимов для МСП

Разговоры об отмене специальных налоговых режимов вызывают серьезные опасения у представителей бизнес-сообщества. Глава «Деловой России» Алексей Репик уже опроверг обсуждение налоговых инициатив, но эксперты успели оценить, к чему могут привести потенциальные изменения для малого бизнеса.

Репик опроверг обсуждение налоговых инициатив на форуме, но не исключил существование документа

Проект с налоговыми инициативами, который общественная организация «Деловая Россия» якобы предложит властям (по версии РБК, — прим.ред.), «имеет условное отношение» к форуму. Об этом сообщил председатель организации Алексей Репик в телеграм-канале.

«Спасибо за интерес к юбилейному форуму «Деловой России». Однако замечу, что указанный документ имеет крайне условное отношение к повестке нашего форума. За исключением концепции применения инвестиционного налогового вычета как базового, так и отложенного, что является важным инструментарием перезапуска инвестиционного цикла», – прокомментировал председатель Репик.

Из этой цитаты можно сделать вывод, что Репик не отрицает самого факта существования программы по трансформации экономики, а говорит, что ее не планируют обсуждать сегодня на форуме объединения. Такая неоднозначность оставляет поле для дальнейшей дискуссии.

Пакет изменений, которые, как утверждает РБК, был разработан «Деловой Россией», состоит из 52 инициатив. Среди них: предложение «рассмотреть и оценить на предмет целесообразности» отмену с 2027 года специальных налоговых режимов — УСН и АвтоУСН от базы «Доходы»;

выравнивании пороговых значений для применения НДС по спецрежимам, включая АУСН и УСН;

отмена патентной системы налогообложения (ПСН);

ввод налога на наследство и дарение, если налоговая база превышает 50 млн рублей.

«Подобные решения требуют открытого обсуждения с малым бизнесом»: эксперт

Обсудили с Людмилой Ганичевой, основателем аудиторско-консалтинговой компании «Стандарты Аудита», аттестованным аудитором, налоговым адвокатом, спикером МБМ, автором курсов для Klerk.ru и Geekbrains, автором блога о налогах и финансовой грамотности Налоговый ангел, к чему могут привести подобные налоговые потрясения.

«Такие предложения шокируют. Цель понятна — борьба с дроблением. Но работающих честно и самостоятельно в сотни раз больше, чем тех, кто использует спецрежимы как схему. И для таких у нас уже введена уголовная ответственность. И реестр подставных лиц тоже готовится», — отмечает эксперт.

По ее словам, для малого бизнеса ценность специальных налоговых режимов — в понятном расчете налога, доступной стоимости учета и возможности планировать свою работу.

«Особенно чувствительной отмена объекта "доходы" может стать для предпринимателей, которые зарабатывают собственным трудом и знаниями. У консультанта, бухгалтера, преподавателя, дизайнера и юриста может быть немного документально подтвержденных расходов. Но это не означает, что весь оставшийся доход — сверхприбыль: в нем заложена стоимость личного труда предпринимателя. При обязательном переходе на "доходы минус расходы" нагрузка для такого бизнеса может существенно вырасти — в зависимости от будущих ставок и условий», — пояснила эксперт.

Предсказуемость как главная ценность патентной системы

Аудитор также обратила внимание на преимущества патентной системы: «У патента есть важное преимущество — предсказуемость. Предприниматель заранее понимает стоимость налога. Региональные льготы, в свою очередь, позволяют учитывать местные условия и поддерживать нужные территории и отрасли. Я бы поддержала оценку эффективности конкретных льгот и адресную борьбу со злоупотреблениями».

Среди возможных негативных последствий отмены спецрежимов она назвала закрытие небольших компаний, рост цен на услуги и снижение заинтересованности работать легально.

«Моя позиция: подобные решения требуют открытого обсуждения с малым бизнесом, расчетов по разным видам деятельности».

Предсказуемость налоговых правил — тоже мера поддержки бизнеса. Предпринимателю необходимо понимать, на каких условиях он будет работать хотя бы в ближайшие несколько лет, — резюмировала Людмила Ганичева.