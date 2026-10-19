💥Обзор новостей: введут сбор при покупке недвижимости от ₽300 млн, ФНС действует в «атакующей позиции» в отношении банковской тайны, цены на первичку выросли на 10,5%

Репик — о предложении налога на наследство: речь шла о наследовании бизнеса. Глава «Деловой России» Алексей Репик в интервью РБК, объясняя предложение ввести налог на наследство, заявил, что речь шла о наследовании бизнеса, а не имущества. «Из чего вообще возникла эта дискуссия? Перед экспертным центром по налоговой и бюджетной политике «Деловой России» поставили задачу предложить набор налоговых стимулов, как увеличить капитализацию российского фондового рынка до 66% ВВП. И в контексте налога речь шла исключительно про наследование бизнеса, а не квартир и остатков на счетах. Конкретно про компании с балансовой стоимостью активов выше определенной суммы. На мой взгляд, «порогом» должна выступать сумма 10 млрд руб. Но есть коллеги, которые предлагают более радикальные варианты», — сказал Репик.

Репик предложил ввести разовый сбор при покупке недвижимости от ₽300 млн. Вместо повышения «налога на роскошь» лучше ввести разовый сбор при сделках с недвижимостью стоимостью свыше 300 млн руб., заявил глава «Деловой России» Алексей Репик в интервью РБК. Он выступил против увеличения налога на дорогое имущество, объяснив, что владельцы не всегда располагают средствами на его содержание. Репик отметил, что многие обсуждают повышенные налоги на дорогую недвижимость, однако «я на это возражаю примером из жизни». «У моего отца, доктора физико-математических наук, в советское время была неплохая квартира, но после распада СССР он, как любой советский ученый, стал фактически нищим — и эту квартиру не на что было содержать», — пояснил Репик. По его словам, налог на имущество не отражает ситуацию конкретного человека в моменте: «У него могли быть ресурсы на покупку чего-то дорогого, а потом они исчезли: изменилась экономическая ситуация, человек постарел, заболел и так далее». Как подчеркнул глава «Деловой России», «это не повод его наказать, так не должно быть». В качестве альтернативы Репик предложил разовый сбор при крупных сделках с недвижимостью. «Ввести какой-то разовый stamp tax при сделках свыше 300–400 млн руб. можно при крайней необходимости для балансировки бюджета», — сказал он.

Банкиры заявили об «атакующей позиции» ФНС в отношении банковской тайны. В последнее время налоговые органы стали активнее запрашивать у банков сведения о клиентах, составляющие банковскую тайну, по нестандартной процедуре — в рамках административных производств, а не налоговых проверок. На рост числа подобных запросов указала Ассоциация российских банков (АРБ) в письмах, направленных в Федеральную налоговую службу (ФНС) и Банк России. Представитель АРБ пояснил, что проблема наблюдается с лета 2026 года. «Налоговые органы действуют в режиме «атакующей позиции»: несмотря на обоснованные отказы банков в раскрытии банковской тайны, уполномоченные лица продолжают активно направлять соответствующие запросы, подчеркивая возможность привлечения к ответственности менеджмента соответствующей кредитной организации», — отметил он.

ФНС раскрыла итоги применения реабилитационных процедур в банкротстве. Налоговые органы применили в отношении должников более 5000 реабилитационных мер с момента системного запуска механизма ведомством (с 2023 г.), они обеспечили в совокупности 3 трлн руб. налоговых поступлений в бюджет на конец 2025 г. Об этом заместитель главы ФНС Константин Чекмышев рассказал в ходе выступления на конференции «Ведомостей». В качестве таких мер ведомство сейчас использует отсрочку, рассрочку погашения обязательств и мировое соглашение с должниками. Сохраненные в результате реабилитации активы предприятий ФНС оценивает в 67 трлн руб., их выручка за три года достигла 19,3 трлн руб.

Шохин: инвестиции в ПВО могут запустить новый цикл в экономике России. Запустить новый инвестиционный цикл в российской экономике можно за счет финансирования и создания предприятий по выпуску систем защиты и средств ПВО. Об этом в интервью ТАСС заявил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей, глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

Логистический центр Ozon в Петербурге попал под атаку БПЛА. В ночь на 18 октября один из логистических центров Ozon в Санкт-Петербурге подвергся атаке беспилотников. Об этом компания сообщила в своем Telegram-канале. «Мы оперативно эвакуировали всех работников, никто не пострадал. Возникло возгорание, на месте работают экстренные службы», – говорится в сообщении компании. Товары, размещенные в пострадавшем логистическом центре, скрыты с витрины.

Рынок труда развернулся к работодателю. За два года доля компаний, которые не делают контрофферов (встречных предложений по зарплате и условиям труда) уходящим от них сотрудникам, увеличилась более чем вдвое — с 10% до 22%. Доля удерживающих только отдельных работников снизилась с 63% до 58%. Изменения объясняются состоянием российского рынка труда: по мере роста числа резюме и сокращения темпов найма работодатели все чаще отказываются участвовать в «зарплатной гонке».

Полиция рекомендует не использовать в разговоре с незнакомыми фразы «да», «подтверждаю», «согласен» и не называть свои фамилию и имя, пишет ТАСС со ссылкой на материалы пресс-службы столичного ГУ МВД России. Также одним из способов защиты от дистанционных мошенничеств будет настройка двухфакторной аутентификации учетных записей. Кроме того, в ГУ МВД рекомендуют приостановить автоматическую загрузку медиафайлов в настройках мессенджеров и установить на устройство антивирус. Такая мера снизит риск скачивания файлов, в которых содержатся вредоносные программы.

Цены на первичное жилье за год выросли на 10,5%. Квартиры на первичном рынке российских городов-миллионников за год подорожали на 10,5–10,8%. В январе—сентябре 2026 года средняя стоимость предложения составила 231,2 тыс. руб. за 1 кв. м, продажи — 198 тыс. руб. Увеличение цен происходит, несмотря на падение спроса. Так бизнес пытается компенсировать рост себестоимости строительства.

Спрос на искусственные елки в России вырос почти в 10 раз уже в первой половине октября. Несмотря на то, что до Нового года остается больше двух месяцев, жители страны начали массовую закупку праздничной атрибутики. Об этом стало известно Shot. При этом новогодние украшения и праздничный декор раскупают еще более стремительными темпами. В публикации отмечается, что козочки — символ 2027 года по китайскому календарю — стали самым востребованным новогодним украшением. Цена за них может достигать двух тысяч рублей.

«Франция в огне!». Трамп призвал власти страны закрыть границы из-за массовых протестов, «пока еще не слишком поздно». «Иммиграция людей из совершенно другого мира, людей с ненавистью в их сердцах, разрушила некогда великую страну. Закройте границы и возьмите контроль в свои руки», — написал он в Truth Social.