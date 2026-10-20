💥Обзор новостей: в ГД предложили повысить налоговый вычет на квартиру до 8 млн, Ozon вводит плату для владельцев ПВЗ, Минфин обсудит с РСПП налог на сверхдоходы

В Госдуме предложили повысить налоговый вычет на квартиру с 2 млн рублей до 8 млн. Действующий предельный размер налогового вычета при покупке квартиры в 2 млн рублей не соответствует реальной стоимости недвижимости, его следует увеличить до 8 млн рублей. Такое мнение высказал заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко. Нынешние лимиты действуют с 2014 года. Максимальный размер имущественного налогового вычета составляет 2 млн рублей при покупке квартиры или строительстве жилья и 3 млн рублей с процентов по ипотеке. Таким образом, при ставке НДФЛ 13% можно получить возврат уплаченных налогов в 260 тыс. рублей и 390 тыс. рублей соответственно.

Депутаты предложили ввести нулевую ставку НДС на детскую литературу. Группа депутатов и один сенатор внесли в Госдуму законопроект № 13748-9, который предлагаетприменять ставку НДС 0% к детской литературе образовательного и воспитательного характера. Нулевую ставку НДС предлагается ввести с 1 января 2027 года для детской литературы по перечню, который утвердит правительство, за исключением продукции рекламного характера или продукции зарубежного производства. Правительство в своем заключении указало, что законопроект нуждается в существенной доработке.

Ozon введет плату для владельцев ПВЗ за пользование услугами агента. Ozon с 1 декабря вводит плату для владельцев пунктов выдачи заказов за пользование услугами агента — сбор не превысит 1% от выручки пункта, сообщили в пресс-службе маркетплейса. В письме владельцам ПВЗ компания указала, что для пунктов, работающих более года, плата составит 125 рублей в месяц, более двух лет — 275 рублей, а от трех и выше — 550 рублей в месяц. Такие тарифы будут действовать до 30 июня 2027 года, отмечается в письме, затем плата повысится — она составит от 1 до 2,2 тысячи рублей в месяц в зависимости от срока работы ПВЗ.

Минфин обсудит с РСПП предложения по налогу на сверхдоходы. Министерство финансов РФ планирует встречу с РСПП для обсуждения предложений бизнеса относительно механизма налога на сверхдоходы, однако считает маловероятными такие корректировки внесенного в Госдуму варианта, которые привели бы к снижению запланированных поступлений в бюджет от windfall tax. «Параметры налога на сверхдоход уже заложены в бюджет, поэтому, исходя из этого, мы, конечно, встретимся с коллегами от РСПП, послушаем их предложения, но в целом это будет зависеть от того, на какие дополнительные доходы мы будем выходить от этого в результате их предложений», — сказал журналистам замминистра финансов Алексей Сазанов.

Минфин не ждет допдоходов в бюджет от расширения базы расчета надбавки в НДПИ для независимых производителей газа. «На наш взгляд, это техническое изменение, которое более проясняет эту норму, никаких дополнительных доходов не ожидаем», — сказал Алексей Сазанов. Ранее сообщалось, что в поправках в налоговый кодекс РФ, внесенных в Госдуму, предлагается расширить базу для расчета надбавки к НДПИ для независимых производителей газа, включив в нее газ, который продается населению через сторонних перепродавцов.

Средние зарплаты выше 500 000 рублей зафиксированы в девяти отраслях. За январь – июль 2026 г. средние зарплаты выше 500 000 руб. были отмечены в девяти отраслях экономики. Лидером стало морское пастбищное рыбоводство – сотрудники получали в среднем 1,27 млн руб. в месяц. Управляющие пенсионными фондами зарабатывали 753 000 руб., ценными бумагами – 662 000 руб. В перестраховании доходы составили 553 000 руб., у управляющих инвестфондами – 539 000 руб., в холдинговых компаниях – 536 000 руб., у операторов лотерей – 533 000 руб. Также свыше 500 000 руб. получали управляющие фондами (531 000 руб.) и занятые в страховании рисков (501 000 руб.). Расчет включает премии и доходы всех сотрудников, в том числе со сверхвысокими зарплатами.

Перестановки в правительстве. Кандидатура министра финансов Антона Силуанова предложена на новую должность вице-премьера с сохранением руководства министерством. В 2018–2020 годах Силуанов был первым вице-премьером, сохраняя пост министра финансов. Дмитрий Григоренко покинет пост заместителя председателя-руководителя аппарата правительства, на эту должность предложена кандидатура первого заместителя министра финансов Ирины Окладниковой.

Роспотребнадзор заверил, что в РФ есть запасы тестов для выявления оспы обезьян. В России имеется достаточное количество тест-систем для выявления вируса оспы обезьян, включая его новые генетические варианты. 19 октября в клинической инфекционной больнице имени Боткина лабораторно подтвердили заболевание оспой обезьян у пяти человек в Санкт-Петербурге.

Депутат-коммунист предложила вернуть названия Сталинград и Ленинград. «И довольно странно было бы говорить о «блокаде Санкт-Петербурга» или о «Волгоградской битве», – говорится в пояснительной записке. Инициатива предусматривает закрепление правового статуса городов-героев и запрет на их дальнейшее переименование. При этом документы физических и юридических лиц, выданные в Волгограде и Петербурге, сохранят силу до их замены в установленном порядке.

Италия сократила срок рассмотрения заявлений на туристические визы для россиян. «Срок рассмотрения заявлений на получение туристической визы сокращен с 60 до 45 дней», — говорится на сайте визового центра Италии.

Минфин не предлагал вводить акциз на конфеты. Минфин РФ не готовит и не предлагал инициатив по введению акциза на конфеты. Об этом заявил журналистам статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. Ранее РБК сообщил, что в числе предложений, обсуждаемых к форуму «Деловой России», якобы упоминалась отмена льготного НДС для сахара и введение акциза на конфеты.

Стресс может стать причиной развития ожирения. На развитие ожирения влияют стресс, употребление модифицированных продуктов и проблемы со сном, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.