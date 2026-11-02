💥Обзор новостей: началась четырехдневная рабочая неделя, пенсионные накопления «молчунов» переведут в ПДС с 1 апреля 2027 года, пенсии в апреле проиндексируют

Ноябрь — последний месяц для уплаты имущественных налогов. Россиянам по итогам 2025 года необходимо уплатить начисления по земельному, транспортному налогам, налогу на имущество физических лиц, а также НДФЛ, не удержанным налоговыми агентами, не позднее 1 декабря 2026 года. Это следует из налогового уведомления ФНС России. В уведомлении отмечается, что после уплаты начислений ФНС требуется до 10 рабочих дней, чтобы обработать платеж.

Со 2 по 6 ноября россиян ждет четырехдневная рабочая неделя из-за Дня народного единства. На этой неделе россияне будут работать четыре дня — 2, 3, 5 и 6 ноября. Среда, 4 ноября, — выходной. Кроме того, 3 ноября рабочий день будет короче на один час.

В Минфине подтвердили такие планы: для управления средствами молчунов будет создан «уполномоченный фонд» с обязательным государственным участием, заявили РБК в ведомстве.

«Предложенная мера уравнивает в правах и возможностях на формирование долгосрочных сбережений как сегодняшних клиентов Социального фонда России, так и клиентов негосударственных пенсионных фондов», — отметили в Минфине.

«Это даст гражданам больше возможностей распоряжаться этими средствами, а также создает условия для формирования дополнительного капитала», — рассчитывают в ведомстве.

Минфин предложил перевод пенсионных накоплений в долгосрочные сбережения. Законопроект предусматривает перевод пенсионных накоплений в ПДС с 1 апреля 2027 года в силу закона, подтвердили в Минфине.

Операторы связи не заблокируют звонки от банков с 1 ноября. Звонки от крупнейших банков не будут заблокированы с 1 ноября. Ранее операторы связи предупреждали о том, что ограничат возможность обзвонов для банков, которые до сих пор не заключили с ними договоры на маркировку. Сейчас телеком-компании ведут переговоры с финансовыми организациями и надеются договориться «в кратчайшие сроки». В Минцифры говорят, что операторы и банки договорились отложить до 13 ноября блокировку звонков кредитных организаций без маркировки.

С 1 апреля 2027 года будут проиндексированы социальные и страховые пенсии. Социальные пенсии с 1 апреля 2027 года планируется проиндексировать на 6,8%, а страховые пенсии увеличатся на 3,3%, сообщил председатель Президиума Центрального правления Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» Валерий Рязанский. Он уточнил, что индексация социальных пенсий затронет граждан, у которых недостаточно страхового стажа или пенсионных баллов для назначения обычной страховой пенсии по старости, а также людей с инвалидностью, включая детей-инвалидов и инвалидов с детства, не имеющих трудового стажа. Индексация страховых пенсий в 2027 году пройдет в два этапа: с 1 февраля их повысят на уровень инфляции — 6,8%, а затем, добавят еще 3,3%.

Рубль в октябре стал второй самой подорожавшей к доллару мировой валютой. Его курс укрепился на 4,65% в месячном выражении. Сильнее всего за месяц к доллару подорожало колумбийское песо, курс которого укрепился на 5%. В тройку самых усилившихся к доллару валют в середине осени также вошла норвежская крона (+4,05%).

Росстат сообщил о хакерской атаке. Росстат с 29 октября по 1 ноября зафиксировал целевые кибератаки на свои ресурсы. Сейчас специалисты вместе с профильными подразделениями и силовиками выясняют, откуда шла атака.

МВД: мошенники под видом прикрепления к поликлинике рассылают фишинговые ссылки. «Злоумышленники стилизуют взломанную учетную запись под профиль "поликлиники", после чего рассылают с нее сообщения с просьбой перейти по гиперссылке якобы для прикрепления к поликлинике или открепления от нее», — рассказали в ведомстве. Пользователь попадает на фейковый сайт, который запрашивает у него код из СМС. Его аферисты просят переслать в чат «поликлиники». Таким образом они могут получить доступ к аккаунту в мессенджере или порталу «Госуслуги».

С начала 2026 года состояние богатейших бизнесменов России сократилось на $24,56 млрд, следует из опубликованного Bloomberg «Индекса миллиардеров», который рассчитывается на основе стоимости акций компаний. Сильнее всего среди российских участников состояние снизилось у президента «Норникеля» Владимира Потанина — на $8,1 млрд, до $21,6 млрд. Состояние Михаила Прохорова сократилось на $4,86 млрд, до $10,8 млрд, совладельца LetterOne Holdings и «Альфа-групп» Михаила Фридмана — на $3,8 млрд, до $10,4 млрд. Состояние сооснователя Telegram Павла Дурова сократилось на $2,61 млрд, до $12,1 млрд. Капитал сооснователя компания «Еврохим» и СУЭК Андрея Мельниченко уменьшился почти на $3 млрд до $10,4 млрд.

Казахстан начал вводить электронные разрешения на въезд для иностранцев. Оформить разрешение иностранные туристы смогут бесплатно. Обязательным для въезда в Казахстан ETA станет с 1 июля 2027 года, с этой даты его отсутствие будет основанием для отказа во въезде.

Посольство России: визы для граждан Черногории введут 30 декабря. Черногория ввела визы для россиян с 1 ноября, а Россия начнет требовать их у черногорцев с 30 декабря, сообщило посольство, объяснив разницу в сроках соблюдением процедуры прекращения двустороннего соглашения.

Возврат железнодорожных билетов подорожает с 1 декабря. С 1 декабря размер сбора за возврат билета на поезда дальнего следования составит от 1 до 10% от стоимости билета в зависимости от времени, оставшегося до отправления, сообщили в РЖД. Размер удержания будет зависеть от срока возврата: за 45 и более суток до отправления — 1%, за 30–44 дня — 3%, за 10–29 дней — 5%, менее чем за 9 суток — 10%. То есть, пояснили в компании, чем раньше пассажир возвращает билет, тем меньше денег он теряет.