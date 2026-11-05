💥Обзор новостей: повысили пошлины на алкоголь из недружественных стран, повышение НДС названо «временным», но механизма отмены нет, Трамп и Маск потеряли Техас

Логистический центр Ozon в Адыгейске попал под атаку беспилотников. Компания оперативно эвакуировала всех сотрудников, пострадавших нет, но возникло возгорание, сообщила пресс-служба маркетплейса. «Под атаку БПЛА попал наш логистический центр Адыгейск_РФЦ. Мы оперативно эвакуировали всех работников, предварительно никто не пострадал. Возникло возгорание, на месте работают экстренные службы», – говорится в сообщении. Товары с объекта временно скроют с витрины – заказать их будет нельзя.

Правительство повысило пошлины на алкоголь из недружественных стран. Россия повысила пошлины на крепкий алкоголь из недружественных стран с 20% до 35%, а минимальную ставку — с 3 до 5 евро за литр. Исключение сделано лишь для отдельных виноградных настоек в сосудах объемом более 2 л — для них сохраняется прежняя ставка в 20% (но не менее €3 за литр). Повышенные тарифы будут действовать до 31 декабря 2027 года включительно.

«Если нарушены ваши права — пишите уполномоченному, если речь о системных вопросах регулирования — в РСПП». Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей и глава РСПП Александр Шохин рассказал о сложностях диалога бизнеса и власти и об отношении к новым налогам.

«Мы не хотели бы «Деловую Россию» вычеркивать из «большой четверки». Тем более что они, видимо, нравятся кому-то во власти, раз иногда высказывают такие идеи, на которые не решается ни Минфин, ни правительство. Они даже сами разводят руками: «А что, так можно было? Если бизнес такое предлагает, почему бы им не донастроить пожестче налоги?» Хотя «Деловая Россия» и отказалась от своих 52 предложений, как говорится, «ложки нашлись, а осадок остался». А если судить по устным комментариям руководителей «Деловой России», сухой остаток остался в прямом смысле — в частности, идея, что лучше повысить налоги сейчас, чем жить при высоких ставках потом. Хотя повышение налогов не гарантирует, что через три года их снизят», — заявил глава РСПП Александр Шохин.

Шохин: повышение НДС до 22% названо «временным», но механизма отмены нет. «Мы с большим воодушевлением отнеслись к заявлению Владимира Владимировича Путина о том, что повышение НДС с 20% до 22% — временная мера и что через три года она может быть отменена. Но механизма, который вводит именно временные меры, к сожалению, нет. В равной степени нет и механизма отсроченного введения мер, ухудшающих положение налогоплательщиков,— его мы тоже обсуждаем многие годы. Безусловно, по этим вопросам бизнес-сообществу надо вырабатывать общую позицию», — подчеркнул Шохин.

В России рекомендовали оборудовать остановки Wi-Fi и зарядками для телефонов. Остановочные павильоны улучшенного и расширенного типов в России рекомендовано оснащать точками доступа Wi-Fi, зарядными станциями для мобильных устройств и средствами экстренной связи. Об этом говорится в новом национальном стандарте, утвержденном Росстандартом. Кроме того, павильоны улучшенного и расширенного типов рекомендуется оборудовать средствами экстренной связи, а павильоны пересадочных остановочных пунктов - камерами видеонаблюдения.

Путин назвал русский язык гарантом сохранения и развития всех народов РФ. «Подчеркну, что русский язык и русский народ был и остается основой, образующей российскую государственность. Своей объединительной, созидающей миссией он является гарантом сохранения и развития всех других народов РФ, сбережения их свободы, самобытности, в гармонии с единством», — сказал Путин на пленарном заседании международной недели "Народы России" в среду.

Школьные каникулы в Севастополе продлили до конца недели. Школьные каникулы в Севастополе продлили до конца рабочей недели из-за ограничений, связанных с электроснабжением, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Медведя нашли спящим на диване перед телевизором в Томской области. Хозяйки в этот момент дома не оказалось. Медведь в поселке Неготка на севере Томской области забрался в жилой дом, в котором в тот момент не было хозяйки, сломал холодильник, наелся и уснул на диване, рассказала РИА Новости глава Толпаровского сельского поселения Людмила Гаврилова. «Хозяйки не было: она в отъезде. И просто медведь залез в жилой дом. Он все там вывернул, окно выставил и все разбил. Холодильник разгрыз: что-то, видно, съестное нашел. Он так там все корябал кругом. Картины снял. И во время того, как он там бегал и все дергал, даже телевизор включился. Потом, видно, перекусил и спать лег на диван», — рассказала Гаврилова. Утром, когда родственники женщины пришли протопить печь и накормить кошек, они услышали храп и обнаружили медведя спящим на диване.

Калифорния готовит самый дерзкий налог в истории США. Калифорния готовит «раскулачивание» своих богачей – иначе инициативу и не назовешь. Речь о «Предложении 40» (Proposition 40), вынесенном на референдум 3 ноября. Суть проста: единовременный 5%-ный сбор со всего состояния местных миллиардеров. База – чистая стоимость активов на 31 декабря 2026 г.: акции, инвестиции, интеллектуальная собственность, предметы роскоши и прочее. В исключения войдут недвижимость, большинство пенсионных счетов и личное имущество за пределами штата. The New York Times утверждает, что это будет первый в мире «налог на богатых», на который могут оглядываться другие штаты и страны.

Минкульт заказывает проект обустройства мавзолея на Красной площади. Минкульт РФ опубликовал на портале госзакупок тендер на разработку проектной документации по реставрации нескольких объектов Московского Кремля, в том числе Мавзолея Ленина на Красной площади. В Минкульте ждут от подрядчика проекта переустройства инженерных сетей саркофага, а также предложений по реставрации его художественного и архитектурного убранства.

Турции – турецкая лира – обновила исторический минимум, преодолев отметку в 50 турецких лир к $1.

Умер итальянский режиссер Тинто Брасс. Ушел из жизни итальянский режиссер Тинто Брасс — мастер эротического кино, автор культовых картин «Калигула» и «Салон Китти». Ему было 93 года.

Более 30 россиянок задержали в Анкаре. «По имеющейся информации, 23 октября в ходе полицейских рейдов в ночных клубах Анкары «Максим», «Хавана» и «Фолибержер» были задержаны 34 гражданки России. В качестве причины ареста турецкие власти указывают нарушения морали и общественной безопасности», — сообщили в пресс-службе посольства.