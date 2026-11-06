Главный редактор и енот: история о том, кого нельзя отредактировать

Четыре сорок семь

В четыре сорок семь утра в квартире главного редактора кто-то открывает дверцу. Звук негромкий, но отчетливый: дерево, шпингалет, пауза. Потом — шорох. Потом — тишина, которая хуже шороха, потому что означает, что существо уже что-то нашло и теперь думает, что с этим делать.

Евгения не встает — но и не сердится. Она уже знает: если пойти проверять, будет хуже, а если не пойти, утром придется искать тапки в двух местах. Она лежит и улыбается в темноту: где-то там, за стеной, кто-то очень занят.

Про себя она мысленно правит ситуацию — привычка. Не «енот открыл шкаф», а «я забыла закрыть шкаф». Через секунду поправляет себя: нет, не «забыла» — «не предусмотрела». Так честнее. И добавила: «но он все равно молодец».