Главный редактор и енот: история о том, кого нельзя отредактировать

Четыре сорок семь
В четыре сорок семь утра в квартире главного редактора кто-то открывает дверцу. Звук негромкий, но отчетливый: дерево, шпингалет, пауза. Потом — шорох. Потом — тишина, которая хуже шороха, потому что означает, что существо уже что-то нашло и теперь думает, что с этим делать.
Евгения не встает — но и не сердится. Она уже знает: если пойти проверять, будет хуже, а если не пойти, утром придется искать тапки в двух местах. Она лежит и улыбается в темноту: где-то там, за стеной, кто-то очень занят.
Про себя она мысленно правит ситуацию — привычка. Не «енот открыл шкаф», а «я забыла закрыть шкаф». Через секунду поправляет себя: нет, не «забыла» — «не предусмотрела». Так честнее. И добавила: «но он все равно молодец».
Строгая к словам, добрая к людям
Про Евгению в редакции говорят одинаково: правки у нее жесткие, а тон мягкий. Она никогда не скажет «это плохо». Скажет: «Смотри, тут можно точнее» — и объяснит, где именно и почему. После такого разговора авторы почему-то уходят довольными, хотя текст изменился до неузнаваемости.
Разница простая: строгость у нее направлена на работу, а не на человека. С автором можно спорить, ошибаться, приносить сырое — она будет рядом, пока не получится. Но если в тексте написано «является» и общая фраза, она это не пропустит.
И еще одно, о чем говорят реже: она умеет слушать. Не «ждать паузу», чтобы вставить свое, а слушать — как слушают люди, которым действительно важно, что ты скажешь.
Как появился енот, или победа доброты над осторожностью
Все началось с ролика. Енот в кадре открывал дверцу, доставал что-то блестящее и смотрел в камеру так, будто это его по праву. Евгения посмотрела один раз. Потом второй. Потом призналась себе, что уже прикидывает, где в квартире может стоять домик.
Дальше включился редактор: изучить вопрос, собрать источники, сравнить. Она прочитала все, что нашла, — про характер, про лапы, про сложности. Обычно после такого чтения человек говорит «нет». Она сказала: «Хорошо. Но сначала подготовим дом».
Это, кажется, очень в ее стиле: сначала позаботиться, потом рисковать.
Семейное согласование
Любой редактор знает: самый сложный этап — не написать, а согласовать. Дома этот этап называется «семейный совет», и проходит он по всем правилам — с аргументами, паузами и фразой «давайте вернемся к этому завтра».
Аргументы были сильные: «он же маленький», «я все прочитала», «я буду убирать». Возражения тоже не слабые: «он же ночью», «а это куда», «а кто вообще за ним». Спорили долго, но без крика: в этой семье принято разбирать по пунктам, а не давить.
Решение приняли не потому, что кто-то сдался, а потому, что аргумент «нам будет теплее» оказался сильнее аргумента «будет беспорядок». Формулировка, кстати, тоже ее.
Первое знакомство
Енот вошел в квартиру так, как входят в чужой кабинет по ошибке: быстро, деловито и с видом, что он тут по делу. Первым делом проверил углы. Вторым — шкаф. Третьим — хозяйку: подошел, посмотрел снизу вверх оценивающе и пошел дальше.
Она не стала ловить его и воспитывать с порога. Села на пол, чтобы быть на одном уровне, принесла плед и просто подождала, пока он осмотрится. Через двадцать минут енот сидел у ее колена — как будто так и было всегда.
«Ну, здравствуй», — сказала она. Енот не ответил. Он снял с полки книгу и ушел с ней, как уходят с чужим зонтом: уверенно и не оглядываясь. Она засмеялась и пошла ставить замки на шкафы — мягко, без обид.
Правки, которые не проходят
На второй день Евгения попробовала привычный метод — объяснить. Спокойно, по пунктам, с примерами. «Смотри: это шкаф. В шкафу — вещи. Вещи остаются в шкафу». Енот слушал внимательно, моргал в нужных местах и в конце ушел открывать шкаф.
Она не рассердилась. Засмеялась и предложила компромисс: «Давай так: эти три полки — твои, эти две — мои». Енот согласился мгновенно и очень убедительно. Через час выяснилось, что «его» полки ему неинтересны, а «мои» — интересны все.
— На работе я бы сказала: это не текст, это черновик, — вздохнула она. — А это не черновик. Это енот. Его не переписать, его можно только любить.
Что делает енот, пока редактор работает
Рабочий день Евгении состоит из чужих текстов: прочитать, сократить, помочь автору, привести в порядок то, что не сходится. Рядом идет параллельный процесс: енот проверяет мусорное ведро, переставляет обувь и методично перекладывает все, что плохо лежит.
Иногда они встречаются в коридоре. Она — с ноутбуком, он — с чьей-то перчаткой. Оба смотрят друг на друга с одинаковым выражением: «ты сейчас занят не тем». И оба делают вид, что это не так.
Она научилась делать паузы. Пятнадцать минут в день — игры, разговоры, наблюдение за тем, как он пьет воду из миски. Пятнадцать минут, которые раньше уходили в «еще одну правку».
Поворот: момент, когда стало смешно
Однажды енот унес важное. Не катастрофически важное — просто лист, который нужно было отдать сейчас. Евгения искала его двадцать минут: под диваном, в коробке, за батареей. Потом села на пол и засмеялась.
Смех был не про лист. Он был про то, что в ее аккуратной жизни появилось существо, которое не подчиняется расписанию, не согласовывается и не улучшается. И при этом явно радо ее видеть.
Лист нашелся в тапке. Тапка стояла в коридоре. Енот сидел рядом с видом человека, который аккуратно все спрятал и ждет, когда оценят. Оценили. Почесали за ухом.
Почему с ней легко говорить
Вернемся к главному. Евгения слушает так, что ты сам начинаешь понимать, что хотел сказать. Не перебивает, не вставляет «а вот у меня было», не дает советов, пока не попросишь. И если формулировка кривая — поправит не тебя, а фразу.
С енотом примерно то же. Она разговаривает с ним как с человеком: спокойно, по-доброму, с интересом. Он отвечает как умеет — уходит проверять шкаф. И почему-то именно в этом обмене репликами и живет вся теплота этой истории.
Утро, которое начинается с шороха
Сейчас утро в этом доме начинается не с будильника, а с шороха. Потом появляется енот — деловой, сонный, с планами на весь день. Потом завтрак. Потом ноутбук, тексты, дедлайны — и где-то между ними еще одна попытка объяснить, что перчатки живут в ящике.
Она по-прежнему правит тексты — это ее работа, ее строгость и ее любовь к точному слову. Но теперь в доме есть тот, кто напоминает: не все в жизни нуждается в редактуре. Некоторое нужно просто принять — вместе с шерстью, шорохом и привычкой уносить тапки.
Это, пожалуй, лучшая редакторская правка за год. И самая добрая.
Строгость в работе, доброта в доме
Пять ситуаций, где видно разницу между одним и другим.
В работе
Дома
Общее
«Тут можно точнее»
«Давай эти полки будут твои»
оба раза — забота
Правка до неузнаваемости
компромисс с енотом
оба раза — договориться
Спор с автором без обид
ни одного повышенного голоса
оба раза — уважение
Требует точной формулировки
прощает унесенные тапки
оба раза — внимание
Держит дедлайн
держит на коленях кота и енота
оба раза — ответственность
Вопросы и ответы
Енот действительно живет дома у главного редактора?
Это шуточная история по мотивам идеи. Если енот появится на самом деле, мы обязательно напишем продолжение — уже с фотографиями.
Евгения правда такая строгая?
Строгая — к текстам. К людям — добрая: объяснит, поможет, даст время. В редакции это называют «жесткие правки, мягкий тон».
Как она разговаривает с енотом?
Спокойно, по-доброму и с интересом — как с человеком. Он отвечает как умеет: уходит проверять шкаф. Эффект примерно как от письма в редакцию: прочитано, принято к сведению, оставлено без изменений.
Чему учит эта история?
Тому, что не все редактируется. Часть вещей нужно просто принять — вместе с шерстью, шорохом в четыре утра и тапками в неизвестных местах.
Источники
Шуточный текст: сцены и реплики — литература, а не репортаж. Должность Евгении Шестаковой — главный редактор «Клерка.ру» — указана по информации редакции, прямые цитаты ей не приписывались.